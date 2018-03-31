Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед – совладельцы группы «Сумма» – задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере. Против них возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Задержан также Артур Максудов, руководитель фирмы, входящей в группу «Сумма». Его подозревают в хищениях в особо крупном размере. Обыски по делу о хищениях прошли в 25 регионах.

Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения.

Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Илья Пономарев.

По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева.