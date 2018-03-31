Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед – совладельцы группы «Сумма» – задержаны по подозрению в хищении
Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед – совладельцы группы «Сумма» – задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере. Против них возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Задержан также Артур Максудов, руководитель фирмы, входящей в группу «Сумма». Его подозревают в хищениях в особо крупном размере. Обыски по делу о хищениях прошли в 25 регионах.
Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения.
Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Илья Пономарев.
По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева.
Комментарии9
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patrik04 31 марта 2018 | 16:14
По мнению Ильи Пономарева, эта ситуация – продолжение истории с видеороликом Алексея Навального «Он вам не Димон» и арестом Алексея Улюкаева....
Выходит Сисян 20!8 - сявка Игоря Сечина?
tks 31 марта 2018 | 16:20
patrik04: А ты откуда знаешь, что Сечёнок главный беня этого дела?
ugiazov 31 марта 2018 | 16:49
patrik04: "Сисян" это Путин?
patrik04 31 марта 2018 | 16:58
ugiazov:
Да, ты не знал?
tks 31 марта 2018 | 16:15
Машина путинских органов хочет ЖРАТЬ. Жатва будет обильной. При существующих в путинской России правилах и методах ведения бизнеса, 100% мошенником является каждый крупный бизнесмен; если бизнес масштабом поменьше, вероятность мошенничества равна от 50 до 95%. Вкупе с Коррупцией, на этом и построена вся система путинской власти. Сейчас эта система при отсутствии ресурсов, пожирает сама себя.
zemljanka 31 марта 2018 | 16:16
Чекисты.
Гребут.
lion64___3 31 марта 2018 | 16:22
Ещё бы туда менделька отправить. Вместе им сидеть веселее.
anemon 31 марта 2018 | 16:54
lion64___3: Портянкам отмашку дали мочить? Ну, мочите, этого не жаль.
kazlevich1949 31 марта 2018 | 16:57
Трамп намедни было собрался выделить Сирии 200 миллионов долларов "на нужды восстановления"... да пришлось тормознуть это дело: "Нехорошо Владимир Владимирович и в таких делах та-а-ак опаздывать"!