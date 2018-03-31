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16:01, 31 марта 2018

Суд в Кемерове арестовал на 5 суток участника недавнего стихийного митинга

Задержанный является волонтером местного штаба Алексея Навального.

Машину фотографа Александра Балашова остановила полиция, когда он ехал снимать свадьбу. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщила координатор местного штаба Навального Ксения Пахомова. Балашов был доставлен в суд. В полицейских протоколах говорится, что на митинге 27 марта он ругался матом и пытался сломать металлические ограждения. Активист это отрицает. Сообщается, что на показанной в суде видеозаписи не видно, что Балашов прикасается к ограждению. Вызванные в суд свидетели версию полиции не подтвердили.

Однако активиста признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. На стихийный митинг во вторник вышли несколько тысяч человек. У здания областной администрации они потребовали рассказать правду о пожаре в торговом центре и отправить в отставку местных чиновников во главе с Аманом Тулеевым.

На Аман Тулеев, ни прибывший в Кемерово Владимир Путин к протестующим не вышли. На встрече с президентом глава региона назвал их «бузотерами».

Комментарии

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kavibius 31 марта 2018 | 16:40

Лукашистская Беларусь - как под копирку! Но почти уверен, что в путинской РФ и это переплюнут.

vis_a_vis 31 марта 2018 | 16:53

\\ На Аман Тулеев, ни прибывший в Кемерово Владимир Путин к протестующим не вышли. На встрече с президентом глава региона назвал их «бузотерами». //

Страшно далеки они от народа...

ladyirina 31 марта 2018 | 16:42

"....в Кемерове.."............................ Журналисты! "Кемерово" не склоняется! " Кемеров" склонялся бы, - как, к примеру, "Киров".

vip1707 31 марта 2018 | 16:48

ladyirina: "Леди", посоветуйтесь с филологами, а уже потом выступайте.
Кстати, это не фамилия.

ugiazov 31 марта 2018 | 16:46

Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать...

(комментарий скрыт)

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