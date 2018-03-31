Задержание совладельца группы «Сумма» и его брата может быть нацелено против премьер-министра Медведева – Пономарев

Задержание совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда может быть нацелено против премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Такое мнение в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал политик Илья Пономарев.

«Мне кажется, что арест братьев Магомедовых — это начало атаки на действующего премьера для того, чтобы препятствовать его переназначению в мае. Очевидно, что он является фаворитом, он абсолютно устраивает Путина и в процессе выбора преемника Медведев остается нейтральным человеком. Братья Магомедовы поддерживали «медведевскую группу» в течение всего времени, пока тот был президентом, они были связаны с Министерством обороны, и с трудом удержались, когда началось «дело Сердюкова». Дальше есть плотная связка этих людей с Аркадием Дворковичем через его супругу. И они же сохраняют канал выхода на Запад, инвестируя в ряд известных западных проектов, в частности в «Hyperloop», что может стать важным инфраструктурным проектом для России в будущем. Поэтому, с моей точки зрения, за этим стоят системные силы — это не тактический конфликт с губернатором Антоном Алихановым в Калининграде», — пояснил он.

По мнению И.Пономарева, сложившаяся ситуация – это продолжение истории с видеороликом «Он вам не Димон» оппозиционного политика Алексея Навального и арестом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. А конфликт Магомедова с губернатором Калининградской области А.Алихановым использован только в качестве повода, и не является реальной причиной преследования.

«До сих пор знаменосцем борьбы против «медведевских» был именно глава «Роснефти» Игорь Сечин. Это его стиль — использовать силовые структуры. Борьба началась с известной публикации «Он вам не Димон», источник которой был в этом сечинском лагере, затем продолжалась с арестом господина Улюкаева. И сейчас это продолжение той же самой линии. Причина — борьба за власть в будущем правительстве», — заключил И.Пономарев.