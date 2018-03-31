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15:32, 31 марта 2018

Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере

Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед – совладельцы группы «Сумма» – задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере. Против них возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Задержан также Артур Максудов, руководитель фирмы, входящей в группу «Сумма». Его подозревают в хищениях в особо крупном размере. Обыски по делу о хищениях прошли в 25 регионах.

Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова, а также для его брата Магомеда. Вместе с ними был задержан Артур Максидов — глава компании «Интекс», которая входит в группу «Сумма». Как пишет газета КоммерсантЪ, к Магомедову возникли вопросы в ходе расследования о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. По данным издания «Лайф», которое ссылается на источник в следственных органах, Магомедов мог иметь отношение как к хищению денег, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым из России утекли крупные денежные средства.

Комментарии

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abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:38

Предполагшаю, что настоящим бенефициаром группы "СУММА" является ... господин Дворкович!
Дворкович и Магомедов учились вместе. Потом, если посмотреть биографию Магомедова, то там нет никакого намёка на возможность заработать деньги до основания "СУММЫ", А у "СУММЫ" деньги возникли как-то сразу и много!

vilingrad 31 марта 2018 | 15:46

Щас как бизнесмены из Лондона ломанутся на родину!

tovarich67 31 марта 2018 | 15:50

Ну блин чюдеса! Первый раз читаю в прессе со времен совка что миллиардер и вор это синонимы

edyatel 31 марта 2018 | 16:10

tovarich67: Пора и миллионеров обвинять и сажать, а наворованное возвращать в казну.
Не должно быть миллионеров в такой стране где средняя зарплата 30 000 рублей

mikegolubchik 31 марта 2018 | 16:32

edyatel: Почему не должно быть? Могут быть и не наворовавшие не только миллионеры но даже и миллиардеры и даже и в более бедной стране. Скажем вот сделали в Белоруссии World of tanks Антон Ситников и стали долларовым миллиардером.

tovarich67 31 марта 2018 | 17:32

edyatel: точно. А вместе с ними сажать таких же нищебродов как ты. В один отряд. Что бы вы друг другу плнравились

mystar 31 марта 2018 | 15:52

Еще два соратника Ходору на подходе.

diximania1948 31 марта 2018 | 16:01

mystar: Скорее, это Путинские соратники, но он решил и их подоить, денег у него мало.

mystar 31 марта 2018 | 16:15

diximania1948: он решил и их подоить
____________________________________
Ну тогда бабка Мэй решила подоить олигархов в Велике. За брексит же платить надо.

mikegolubchik 31 марта 2018 | 16:36

mystar: В Британии никого из наших миллиардеров еще не сажали и денег не отжимали. Потому они туда и тянуться. Если что - все будет по закону и лишнего не заберут. В России же обязательно и по любому раз силовики накинулись все шкуры сдерут и все до чего дотянуться теперь отожмут.

diximania1948 31 марта 2018 | 15:59

ФСБшники поиздержались, мзду требуют.

tks 31 марта 2018 | 16:00

Война пауков с тараканами. Очередной раунд.

rena1960 31 марта 2018 | 16:03

Эй,не особо приближённые к "телу"...,для вас-"...вечер перестаёт быть томным..."

putinnavsegda 31 марта 2018 | 16:12

Это тот самый на яхте которого Песков с родственниками отдыхал (Навальный делал расследование). Странно что его вообще задержали, но должно быть скоро отпустят - Песков и другие прикормленные высокопоставленные чинуши помогут.

shalunok 31 марта 2018 | 16:29

А уж если путинскую братию копнуть... там вообще астрономические цифры вывалются.

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