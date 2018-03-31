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15:31, 31 марта 2018

Суд отказался рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью

Московский суд отказался рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью. С иском в Замоскворецкий райсуд обратился врач-геронтолог Валерий Новоселов, который пишет книгу о смерти Ленина. Суд в иске отказал. Причина пока неизвестна, так как нет мотивировочной части решения. Адвокат Иван Павлов, который представляет интересы ученого, заявил, что решение будет обжаловано. Он пояснил, что законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина в течение 75 лет. Никакой возможности продлить этот срок закон не предусматривает.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 15:34

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛЕНИНА!

dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 15:50

Какое дела "геронтологу" до смерти 54-летнего вождя?
Он скончался от последствий ранений, нанесенных еврейкой Каплан...

put__out 31 марта 2018 | 16:01

dobro_vam_v_dom: Да... сифилис ранит до глубины души. А в этой ситуации даже не самого болезного, а больше его обажателей....

malanoff 31 марта 2018 | 16:17

put__out: Кому то из высших лиц государства может не понравится новость о том , что вождя отравили ? Может. Что же делать ? Не дать расползтись этой новости. Иначе он все кегли посшибает. Ну под кеглями понимаются головы. Страшное время.

shalunok 31 марта 2018 | 16:19

dobro_vam_v_dom: И чего тогда скрывать, если даже убогим все известно?

diximania1948 31 марта 2018 | 15:53

dobro_vam_v_dom: Возьми труп этого палача на содержание или на мощи, если православный, хотя Ленин попов приказывал расстреливать.

vasilevich58 31 марта 2018 | 16:03

Недееспособные, психически больные вурдалаки у власти - российская традиция последних ста лет!

Поэтому нет ни чего удивительного, что нынешний главный маньяк скрывает правду о предшественниках!

pit_heap 31 марта 2018 | 16:05

diximania1948: Ельцин-центр финансируется в 9 раз больше чем Мавзолей. Доходы от туристов едущих в том числе посмотреть и Мавзолей давно окупили расходы на его содержание ,также как и медицинские разработки по сохранности и регенерации тканей,на медицинской кафедре при Мавзолее.
Попы пахали на мужиках до революции.Образ попа еще Пушкин точно отобразил в известной сказке про Попа и Балду.

vasilevich58 31 марта 2018 | 16:22

pit_heap: "Доходы от туристов едущих в том числе посмотреть и Мавзолей давно окупили расходы "
____________________________________________________________________
Пока коммунистическая идея не будет признана преступной, Россия не избавится от лицемерия, лжи и продолжит ускоренно деградировать.

pepetz 31 марта 2018 | 16:38

pit_heap:
"медицинские разработки по сохранности и регенерации тканей,на медицинской кафедре при Мавзолее"

Это в каком году было-то? Когда начинали?
Видел по телеку во времена свободных СМИ, показывали, как Ленина в какой-то ванне мыли. Без волос на голове. Зрелище еще то. Там голимый силикон давно.

malanoff 31 марта 2018 | 16:28

dobro_vam_v_dom: И вам в в ваш дом " Ядрово" побольше.

agamasat 31 марта 2018 | 15:34

Что, истинное лицо героя слишком отличается от всей пропагандистской чепухи, сочиненной про него?)

minerr 31 марта 2018 | 15:44

agamasat: Все верно, а зачем травмировать чувствительные души местных большевиков, именуемых себя почему-то либералами. Их жизненные позиции именно такие как завещал дедушка Ленин - все поделить, сажать без суда и не надо никаких доказательств.

diximania1948 31 марта 2018 | 15:57

minerr: Сталин , выходит, либералом был, погубил несколько миллионов, да и Ленин не коммунистическая тварь?

minerr 31 марта 2018 | 16:00

diximania1948: Не, это выходит, что современные российские т.н. либералы и есть "коммунистическая тварь" - лозунги у них одни и те же.

vasilevich58 31 марта 2018 | 16:06

minerr: "современные российские т.н. либералы и есть "коммунистическая тварь""
____________________________________________________________________
Говорят в аптеках появилось эффективное средство от тараканов в голове!

pit_heap 31 марта 2018 | 16:18

diximania1948: Черчилльпогубил несколько миллионов.Между прочим недавно британцы раскрыли документы где четко видно что Уинстон Черчилль в 1920 году, будучи военным министром британского правительства, приказал использовать горчичный газ для подавления восстания арабов в Месопотамии.За это как известно повесили Хуссейна и обвиняют Асада.А памятники Черчиллю в Британии не сносят.
Голодомор Индии тоже на счету Черчилля.

abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:35

Да из этих дневников вполне может выясниться, что "дедушка Ленин" подобно Ницше козликом скакал и прочими непотребствами занимался, а "вождю мирового пролетариата" не к лицу, как бэ..

midnightblues 31 марта 2018 | 15:48

abuvgrobu: Скорее всего еще хуже
Джо его подтравливал потихоньку
так что что скрывать есть

nnnmmm 31 марта 2018 | 15:38

Мелкобриташки до сих пор секретят документы по поводу гибели Грибоедова в Тегеране, а чай намного больше лет прошло, но оно и понятно, рыльце то у них в пушку.

rern 31 марта 2018 | 15:38

Ленин - любимец либероидов. Либероид своего времени.

stas_russkiy 31 марта 2018 | 15:45

rern: "Ленин - любимец либероидов..."

Однако, на главной площади страны, этого дохлого сифилитика продолжают выставлять на всеобщее обозрение не "либероиды", а стопроцентные озёрные бандиты - последователи недобитых комуняк.

drillerthriller 31 марта 2018 | 15:39

Верните Ленину мозг!

sg79g 31 марта 2018 | 15:39

Правильно что отказался. ЛЕНИН ЖИВ!!!

chnch 31 марта 2018 | 16:24

sg79g: А в мавзолее чья тушка тогда лежит?

drillerthriller 31 марта 2018 | 15:44

Рассекретят и все узнают что Ленин какал и даже иногда дристал. Мир никогда больше не будет прежним!

sklar39 31 марта 2018 | 15:46

Да плевать на картавого! Еще кому-то интересно как эта мразь подыхала!

malanoff 31 марта 2018 | 16:37

sklar39: Картавый был умный. Дедушка Ленин детей не сжигал.

(комментарий скрыт)

jetsam 31 марта 2018 | 15:47

должна быть тайна.
ибо, тайна кормит кучу околописателей, околокапателей, околочитателей....
кому будет интересен ленин, если будут знать?

"Пусть все будет, но пусть чего-то не хватает".(с)А.Райкин

lom2011 31 марта 2018 | 15:47

Ничтожества глумятся над махатмой Ульяновым.
А ведь Ленина травили несколько лет.
Почему чекисты так любят применять яды?
Удивительна сила кармы. Пример, Сталин.

greeg1 31 марта 2018 | 15:58

Ленин умер, а справки о его смерти до сих пор выдает Феликс Эдмундович. Но может и не выдать, если не найдёт для этого веских оснований.

mavreh 31 марта 2018 | 16:05

Что там скрывать, какие тайны - всему миру известно, что упырь умер глубоким овощем.
Что там врачи такого могли понапейсать, как овощ ходит под себя почти непрерывно?

tttyyy 31 марта 2018 | 16:22

mavreh: ещё неизвестно как ты помирать будешь, может ровно таким же овощем.

borisv 31 марта 2018 | 16:06

Сильно ругался?

greeg1 31 марта 2018 | 16:10

borisv: Нет. Просто сильно увлекался харассментом.

maximiv969 31 марта 2018 | 16:09

Нынешняя чекистская власть всячески бережёт своего вождя, не дой бог, ни-ни...Символ нашей власти нельзя трогать! И , вот, когда это чудвище похоронят, снесут здание на лубянке, тогда можно надеяться на перемены к лучшему, а пока мы дружно все сосём путинский леденец.

askol2016 31 марта 2018 | 16:13

На медицинской карте Путина вообще написано: "По прочтении - сжечь, а прочитавших - расстрелять"

shalunok 31 марта 2018 | 16:16

Все совецкие секреты цепко охраняются современнвми чекистами - где секреты, там и грязь.

zemljanka 31 марта 2018 | 16:19

Наша сила, слава и оружие (с)...

zhiklemon 31 марта 2018 | 16:25

zemljanka: А обер-лейтенант Клосс❓

tks 31 марта 2018 | 16:24

Вот и ещё одно доказательство непредсказуемого прошлого России.

polit_person 31 марта 2018 | 16:24

Либералам-некрофилам просто спать и кушать не можется без информации от чего же умер Ленин.

drillerthriller 31 марта 2018 | 16:32

polit_person: Ну это вам ничего не интересно. Ни от чего умер ленин, ни кто виновен в пожаре в Кемерово.

point3d 31 марта 2018 | 16:30

А что идолопоклонников пугает?

agamasat 31 марта 2018 | 16:53

point3d: что их может пугать? Наверное, раскаяние Ленина в большевистском перевороте и обращение его к богу...) А это вполне могло бы быть.

agamasat 31 марта 2018 | 16:59

социалистические идеи Ленина сейчас превращаются в другую форму - например, исламского фундаментализма. Разве исламский фундаментализм не ленинизм наших дней? Возьмите «Зеленую книгу» Муамара Каддафи. И Владимир Ильич, и Адольф Алоизович залились бы слезами восторга, если бы читали Муамара Каддафи. В арабском мусульманском мире - огромная волна причудливого соединения исламского религиозного фундаментализма, местного почвенничества и идей социализма. Вот отсюда и произрастает весь мировой терроризм.

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