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15:31, 31 марта 2018

Министр безопасности Великобритании заявил, что проверка российского самолетау – это стандартная процедура

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллис заявил, что проверка российского самолета в лондонском аэропорту – это стандартная процедура. Об этом говорится в заявлении Уоллиса, которое поступило ТАСС. Это рутинная процедура, которая проводится в рамках стандартных мер по защите Британии от организованной преступности, а также от транспортировки опасных веществ или оружия, отмечает министр. Уоллис добавил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Комментарии

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maximodiss 31 марта 2018 | 15:34

На территории своей страны правоохранительные органы имеют право проверять всех. В чем проблема?

pit_heap 31 марта 2018 | 15:39

maximodiss: если обычная процедура, наверняка они не будут против такого же досмотра их самолетов.

ze_danil 31 марта 2018 | 15:44

pit_heap: ну дык иди досматривай

vezdehod 31 марта 2018 | 15:52

Надеюсь, что после такого Заявления Мария Захарова перестанет возбуждаться и войдёт в свою обычное нытьё - Докажите.

nitsahon 31 марта 2018 | 15:39

maximodiss: проблема в том,были ли у них(на этот раз) какие-либо основания для проверки..
и почему столь усердно проверяли именно российский(а не американский или голландский) самолет??!

jetsam 31 марта 2018 | 15:43

nitsahon: вы думаете при проверки американского была бы такая вонь?
рядовое событие, никто и не стал бы....

** лайнер, что разбился на синае - какой визг был бы, если бы его египтяне проверили перед вылетом? может именно поэтому туда так легко пронесли?

chnch 31 марта 2018 | 15:49

nitsahon: В сотый раз. РЕПУТАЦИЯ. Кокс в посольствах хранить не надо к примеру...

jblack2 31 марта 2018 | 15:47

maximodiss: ... На территории своей страны правоохранительные органы имеют право проверять всех.
------
Разумеется могут, но с соблюдением закона и рамок приличий.
Как насчёт полуторочасового досмотра британского борта без объяснения причин и с запертым в туалете экипажем?..

neyexo 31 марта 2018 | 15:57

jblack2: кстати, в Великобритании с 1987 г. действует закон, позволяющий входить в диппредставительства, если они используются не по назначению. Принималось против арабов, возражений тогда ни от кого не было.
Хотели на основании этого закона забрать Ассанжа - передумали.

echo_shar 31 марта 2018 | 15:50

maximodiss:
Бритосы допрыгаются, что Россия введет против них экономические санкции.
Отключим Британию от Интернета, например...

minerr 31 марта 2018 | 15:58

echo_shar: Это было бы смешно лет 200 назад, когда Британия владела половиной земного шара. Но не сейчас когда за ней числится небольшой остров у побережья Франции, и тот собирается разделятся - Шотландия с Уэльсом давно смотрят налево.

jetsam 31 марта 2018 | 15:40

-- "самолетау" --
ну поставьте спеллчекер.

(комментарий скрыт)

greeg1 31 марта 2018 | 15:49

Иными словами министр Уоллис хотел сказать, что на русские понты всегда найдутся понты международные.

drillerthriller 31 марта 2018 | 15:52

Самолетау. У меня даже андроид так это слово отказывается печатать.
Новостник - белорус?

mystar 31 марта 2018 | 16:21

drillerthriller: Не, курнул чегой то.

neyexo 31 марта 2018 | 15:55

самолетау - это по-белорусски?

oldmen56 31 марта 2018 | 16:06

самолетау - это что?

kaplan911 31 марта 2018 | 16:34

А вдруг там аргентинский "снежок" в бауле Машки из МИДрашки?!
Имеют право.

agamasat 31 марта 2018 | 16:38

Россия - не дружественная страна, от которой идут только одни гадости. Поэтому, проверка просто необходима. А чего так мидовцы РФ переполошились - канал сбыта оружия и наркотиков утерян?)

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