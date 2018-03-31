Министр безопасности Великобритании заявил, что проверка российского самолетау – это стандартная процедура
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллис заявил, что проверка российского самолета в лондонском аэропорту – это стандартная процедура. Об этом говорится в заявлении Уоллиса, которое поступило ТАСС. Это рутинная процедура, которая проводится в рамках стандартных мер по защите Британии от организованной преступности, а также от транспортировки опасных веществ или оружия, отмечает министр. Уоллис добавил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
maximodiss 31 марта 2018 | 15:34
На территории своей страны правоохранительные органы имеют право проверять всех. В чем проблема?
pit_heap 31 марта 2018 | 15:39
maximodiss: если обычная процедура, наверняка они не будут против такого же досмотра их самолетов.
ze_danil 31 марта 2018 | 15:44
pit_heap: ну дык иди досматривай
vezdehod 31 марта 2018 | 15:52
Надеюсь, что после такого Заявления Мария Захарова перестанет возбуждаться и войдёт в свою обычное нытьё - Докажите.
nitsahon 31 марта 2018 | 15:39
maximodiss: проблема в том,были ли у них(на этот раз) какие-либо основания для проверки..
и почему столь усердно проверяли именно российский(а не американский или голландский) самолет??!
jetsam 31 марта 2018 | 15:43
nitsahon: вы думаете при проверки американского была бы такая вонь?
рядовое событие, никто и не стал бы....
** лайнер, что разбился на синае - какой визг был бы, если бы его египтяне проверили перед вылетом? может именно поэтому туда так легко пронесли?
chnch 31 марта 2018 | 15:49
nitsahon: В сотый раз. РЕПУТАЦИЯ. Кокс в посольствах хранить не надо к примеру...
jblack2 31 марта 2018 | 15:47
maximodiss: ... На территории своей страны правоохранительные органы имеют право проверять всех.
------
Разумеется могут, но с соблюдением закона и рамок приличий.
Как насчёт полуторочасового досмотра британского борта без объяснения причин и с запертым в туалете экипажем?..
neyexo 31 марта 2018 | 15:57
jblack2: кстати, в Великобритании с 1987 г. действует закон, позволяющий входить в диппредставительства, если они используются не по назначению. Принималось против арабов, возражений тогда ни от кого не было.
Хотели на основании этого закона забрать Ассанжа - передумали.
echo_shar 31 марта 2018 | 15:50
maximodiss:
Бритосы допрыгаются, что Россия введет против них экономические санкции.
Отключим Британию от Интернета, например...
minerr 31 марта 2018 | 15:58
echo_shar: Это было бы смешно лет 200 назад, когда Британия владела половиной земного шара. Но не сейчас когда за ней числится небольшой остров у побережья Франции, и тот собирается разделятся - Шотландия с Уэльсом давно смотрят налево.
jetsam 31 марта 2018 | 15:40
-- "самолетау" --
ну поставьте спеллчекер.
greeg1 31 марта 2018 | 15:49
Иными словами министр Уоллис хотел сказать, что на русские понты всегда найдутся понты международные.
drillerthriller 31 марта 2018 | 15:52
Самолетау. У меня даже андроид так это слово отказывается печатать.
Новостник - белорус?
mystar 31 марта 2018 | 16:21
drillerthriller: Не, курнул чегой то.
neyexo 31 марта 2018 | 15:55
самолетау - это по-белорусски?
oldmen56 31 марта 2018 | 16:06
самолетау - это что?
kaplan911 31 марта 2018 | 16:34
А вдруг там аргентинский "снежок" в бауле Машки из МИДрашки?!
Имеют право.
agamasat 31 марта 2018 | 16:38
Россия - не дружественная страна, от которой идут только одни гадости. Поэтому, проверка просто необходима. А чего так мидовцы РФ переполошились - канал сбыта оружия и наркотиков утерян?)