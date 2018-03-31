В Кемерове задержан один из участников митинга, который прошел 27 марта после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Александра Балашова обвиняют в неподчинении полиции, сообщает газета КоммерсантЪ. Сам Балашов рассказал, что во время акции вместе с другими участниками подошел к полицейскому и спросил, на каком основании здесь стоят металлические ограждения. Теперь кемеровчанина обвиняют в том, что он якобы ругался матом, хотя он утверждает, что этого не делал.

Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на этом митинге не присутствовал, а участников акции назвал «бузотерами».