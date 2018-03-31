В Кемерове задержан один из участников митинга, который прошел 27 марта после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Александра Балашова обвиняют в неподчинении полиции, сообщает газета КоммерсантЪ. Сам Балашов рассказал, что во время акции вместе с другими участниками подошел к полицейскому и спросил, на каком основании здесь стоят металлические ограждения. Теперь кемеровчанина обвиняют в том, что он якобы ругался матом, хотя он утверждает, что этого не делал.
Напомним, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на этом митинге не присутствовал, а участников акции назвал «бузотерами».
Комментарии2
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rern 31 марта 2018 | 15:36
Дело рук Кириенко. У него все предки большевики-русофобы.
jetsam 31 марта 2018 | 15:37
оттепель закончилась и цирк уехал.