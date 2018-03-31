Министр безопасности Великобритании заявил, что проверка российского самолетау – это стандартная процедура

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллис заявил, что проверка российского самолета в лондонском аэропорту – это стандартная процедура. Об этом говорится в заявлении Уоллиса, которое поступило ТАСС. Это рутинная процедура, которая проводится в рамках стандартных мер по защите Британии от организованной преступности, а также от транспортировки опасных веществ или оружия, отмечает министр. Уоллис добавил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.