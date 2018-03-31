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15:21, 31 марта 2018

Министр безопасности Великобритании заявил, что проверка российского самолетау – это стандартная процедура

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллис заявил, что проверка российского самолета в лондонском аэропорту – это стандартная процедура. Об этом говорится в заявлении Уоллиса, которое поступило ТАСС. Это рутинная процедура, которая проводится в рамках стандартных мер по защите Британии от организованной преступности, а также от транспортировки опасных веществ или оружия, отмечает министр. Уоллис добавил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 15:26

Думаю, что сегодня английские самолеты не вылетят вовремя из Шереметьева.
Стандартная процедура, мля...

evgolius7 31 марта 2018 | 15:29

Странно называть русофобией желание цивилизованных стран оградить себя от российских шпионов и диверсантов.

abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:28

То есть нам устроили не разовую мелкую пакость-провокацию, а провели очередную официальную демонстративную процедуру типа санкций - очередной официальный перевод нашей страны в "низшую категорию".
На такие меры нельзя не ответить зеркально.
К британским авиарейсам должны быть применены усиленные меры безопасности. Ввиду их прибытия из страны, представляющей повышенную угрозу терроризма.

glotov 31 марта 2018 | 15:31

Пора бы уж англичанам какие-то "доказательства" выложить. А то подставляют нашу псевдолиберальную шушеру: она вынуждена повторять " я очень доверяю господину Пеже(Мей)". И от этого очень нелепо выглядит.

sg79g 31 марта 2018 | 15:32

А удалять экипаж из самолета - тоже стандартная процедура???? Эти пидоры из сраколевства вообще берега попутали. Только что отравляют рассийскую подданую, теперь хотят какую то провокацию с самолетом устроить в отсутствии экипажа. Мало ли чего там можно подложить? Твари, ох твари.. Самая поганая нгация на земле это наглосаксы. Лживые ублюдки..

greeg1 31 марта 2018 | 15:37

Боюсь, что такие процедуры ожидают Россию не только в Англии.

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