Москва требует от Лондона объяснить причины досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу

И грозит аналогичными мерами в отношении британских авиаперевозчиков. В МВД Британии называют проверку самолёта рутинной процедурой.

Разъяснений российская сторона пока не получила, сказали «Интерфаксу» в посольстве в Лондоне. Дипломаты направили ноту в британский МИД. От Лондона требуют исчерпывающих объяснений по поводу досмотра накануне вечером самолёта компании Аэрофлот, сразу после приземления в аэропорту. Запрос о причинах проверки направляет и координационный центр по авиабезопасности. Если объяснения российская сторона не получит, это расценят как неправомерные действия в отношении лайнера. За этим могут последовать аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков, предупредил Минтранс.

Пилот российского самолёта в интервью РБК рассказал: досмотр занял около десяти минут. Он начался, как только борт покинули пассажиры, прилетевшие из Москвы. На борт поднялись пять-шесть человек с собакой, они искали запрещённые предметы. Досмотр самолёта как пишет Telegraph с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не связан. Между тем посол России в Британии Александр Яковенко считает это дело и досмотр лайнера звеньями одной цепи. Британская сторона ведёт себя очень безответственно, приводят слова посла российские госканалы.

На фоне взаимной высылки дипломатов британские СМИ не исключили возможного закрытия российского торгпредства в Лондоне из-за деля Скрипаля. Британские власти считают, что за этим стоит Россия. Москва это отрицает.