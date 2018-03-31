Москва требует от Лондона объяснить причины досмотра самолёта «Аэрофлота» в аэропорту Хитроу
И грозит аналогичными мерами в отношении британских авиаперевозчиков. В МВД Британии называют проверку самолёта рутинной процедурой.
Разъяснений российская сторона пока не получила, сказали «Интерфаксу» в посольстве в Лондоне. Дипломаты направили ноту в британский МИД. От Лондона требуют исчерпывающих объяснений по поводу досмотра накануне вечером самолёта компании Аэрофлот, сразу после приземления в аэропорту. Запрос о причинах проверки направляет и координационный центр по авиабезопасности. Если объяснения российская сторона не получит, это расценят как неправомерные действия в отношении лайнера. За этим могут последовать аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков, предупредил Минтранс.
Пилот российского самолёта в интервью РБК рассказал: досмотр занял около десяти минут. Он начался, как только борт покинули пассажиры, прилетевшие из Москвы. На борт поднялись пять-шесть человек с собакой, они искали запрещённые предметы. Досмотр самолёта как пишет Telegraph с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не связан. Между тем посол России в Британии Александр Яковенко считает это дело и досмотр лайнера звеньями одной цепи. Британская сторона ведёт себя очень безответственно, приводят слова посла российские госканалы.
На фоне взаимной высылки дипломатов британские СМИ не исключили возможного закрытия российского торгпредства в Лондоне из-за деля Скрипаля. Британские власти считают, что за этим стоит Россия. Москва это отрицает.
Комментарии13
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dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 15:07
Нужно прекратить авиасообщение с Англией.
В Египет ведь не летаем 3 года и ничего...
odobryam_s 31 марта 2018 | 15:12
dobro_vam_v_dom:
Министрам и депутатам расскажи свои бабушкины сказки! Как им на выходные к семьям ездить-то? Зря, что ли столько в лондоны-парижи-майами столько бабла вывозили?
vezdehod 31 марта 2018 | 15:17
Видимо Москва не знает волшебного слова "Пожалуйста" - нас этому учили в первом классе.
dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 15:18
odobryam_s: Вот пусть они и обломаются, сцуки...
odobryam_s 31 марта 2018 | 15:22
dobro_vam_v_dom: Они скорее авиаперелеты по России запретят!
abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:08
Если власти Англии и нарушили что-то, то Россия им ничего предъявить не может. Вот Бермуды, которым принадлежит самолёт, могут возмутиться, а вопли нашего МИДа -- вообще не в кассу.
В самолёте Аэрофлота таможенники ничего не нашли. Да и не искали, конечно. Но вместе с тем, нашлось многое -- все знают теперь, как государственная авиакомпания не хочет платить своему государству.Государственные компании уходят от выплат в бюджет, выводя активы на Кипр и в Бермуды.
echo_shar 31 марта 2018 | 15:23
abuvgrobu:
В Англии премьер-министр обманывал весь мир, что в Ираке есть готовое к применению химоружие. В результате погибло 500тыс. чел.
Королева лично зиговала и приветствовала Гитлера.
Британия бомбила Белград. были использованы авиабомбы с ураном. После чего резко повысилось количество онко-заболеваний.
ЭТО Я БРОШЮРУ СОСТАВЛЯЮ. В ОТЛИЧИИ ОТ БРИТАНСКОЙ ОНА ПРАВДИВАЯ...
prender 31 марта 2018 | 15:11
Досмотр 10 минут. А говорили 2 с половиной часа, задержка рейса, бла-бла-бла.
Короче в г-вне изюминку нашли.
jetsam 31 марта 2018 | 15:14
prender: если у вас бабла на лимоны под креслом на скотче висит - у вас и одна минута осмотра станет вечностью....
jetsam 31 марта 2018 | 15:12
--
В автобусе едут интеллигент хлипкого вида и здоровенный мужик.
В тесноте да давке мужик интеллигенту на ногу наступил.
(И) -- Извините, вы мне на ногу наступили...
(М) - Не п**ди!
(И) -- Но ведь вы же на ногу наступили!
(М)- Не п**ди!
(И) -- А я буду, буду, буду п**дить, потому что мне больно и обидно!!!!
--
"Пилите, Шура, пилите!"(с)Паниковский
papa38130 31 марта 2018 | 15:26
англо-саксы, вы офигели? вы думаете мы самолетами наркотики возим?
rena1960 31 марта 2018 | 15:28
Запад-тигр...-старый и неповоротливый...,но когда его дёргают за усы...ОЙ-ЁЙ-ЁЙ...
blahovdav 31 марта 2018 | 15:29
А слабо путлеровским хоюнделям авиасообщение прекратить?? Харчок с плеши стереть, как регулярно стирает плешивый крыс харчки жирного басмача и все ок.