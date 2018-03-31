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15:02, 31 марта 2018

Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.
Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня». По версии следствия, она неоднократно получала от сотрудников сообщения о неполадках в противопожарной системе, однако никаких мер не приняла. Сама Юлия Богданова, отвечая в суде, свою вину не признала. Юлия Богданова стала шестым фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне».

Комментарии

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ignachio 31 марта 2018 | 15:07

Может теперь дойдут до главного виновника - начальника МЧС ?

lenin3 31 марта 2018 | 15:27

ignachio: мля, я офигеваю:тут будку для собаки(утрирую)на своём участке сколотишь-тут же налетит кадастр с дронами, снимут всё и пришлют налог. Просто надо проверить благосостояние проверяющих этот ТЦ, тогда сразу станет понятно, кто виноват...

sasass 31 марта 2018 | 15:08

Шельма чуть не сбежала и московкие покровители не рискнули ее перебросить за кордон ....

abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:18

Сколько по стране таких мегасараев, построенных незаконно и полузаконно, с нарушением норм всяких пожарных и других безопасностей, на которые потом закрывают глаза соответствующие структуры

polsan 31 марта 2018 | 15:32

В одном месте латают, в другом месте рвётся. Печальная история.

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