Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.

Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня». По версии следствия, она неоднократно получала от сотрудников сообщения о неполадках в противопожарной системе, однако никаких мер не приняла. Сама Юлия Богданова, отвечая в суде, свою вину не признала. Юлия Богданова стала шестым фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне».