Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову
Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.
Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня». По версии следствия, она неоднократно получала от сотрудников сообщения о неполадках в противопожарной системе, однако никаких мер не приняла. Сама Юлия Богданова, отвечая в суде, свою вину не признала. Юлия Богданова стала шестым фигурантом уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне».
Комментарии5
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ignachio 31 марта 2018 | 15:07
Может теперь дойдут до главного виновника - начальника МЧС ?
lenin3 31 марта 2018 | 15:27
ignachio: мля, я офигеваю:тут будку для собаки(утрирую)на своём участке сколотишь-тут же налетит кадастр с дронами, снимут всё и пришлют налог. Просто надо проверить благосостояние проверяющих этот ТЦ, тогда сразу станет понятно, кто виноват...
sasass 31 марта 2018 | 15:08
Шельма чуть не сбежала и московкие покровители не рискнули ее перебросить за кордон ....
abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:18
Сколько по стране таких мегасараев, построенных незаконно и полузаконно, с нарушением норм всяких пожарных и других безопасностей, на которые потом закрывают глаза соответствующие структуры
polsan 31 марта 2018 | 15:32
В одном месте латают, в другом месте рвётся. Печальная история.