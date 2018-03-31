Против миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата возбуждено дело о мошенничестве и преступном сообществе

Суд может арестовать их уже сегодня.

Зиявудин Магомедов был задержан накануне, когда должен был вылететь в США. Это сообщает издание Bell со ссылкой на источники. Обыски прошли в 25 регионах, заявили в МВД. По делу о крупных бюджетных хищениях задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. По данным источников газеты КоммерсантЪ и других изданий, основная версия задержаний – это конфликт Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за хищения более 750 миллионов рублей при строительстве в Калининграде стадиона для чемпионата мира по футболу. Еще одну версию в «Твиттере» озвучил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, задержание Магомедовых – это тревожный звонок для Дмитрия Медведева и практически приговр для Аркадия Дворковича. Пономарев предположил, что за этим может стоять Игорь Сечин.

Состояние Зиявудина Магомедова журнал Forbes оценивает почти в полтора миллиарда долларов.