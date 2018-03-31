Против миллиардера Зиявудина Магомедова и его брата возбуждено дело о мошенничестве и преступном сообществе
Суд может арестовать их уже сегодня.
Зиявудин Магомедов был задержан накануне, когда должен был вылететь в США. Это сообщает издание Bell со ссылкой на источники. Обыски прошли в 25 регионах, заявили в МВД. По делу о крупных бюджетных хищениях задержаны совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов. По данным источников газеты КоммерсантЪ и других изданий, основная версия задержаний – это конфликт Магомедова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за хищения более 750 миллионов рублей при строительстве в Калининграде стадиона для чемпионата мира по футболу. Еще одну версию в «Твиттере» озвучил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, задержание Магомедовых – это тревожный звонок для Дмитрия Медведева и практически приговр для Аркадия Дворковича. Пономарев предположил, что за этим может стоять Игорь Сечин.
Состояние Зиявудина Магомедова журнал Forbes оценивает почти в полтора миллиарда долларов.
Комментарии5
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dobro_vam_v_dom 31 марта 2018 | 15:05
Российских миллиардеров можно расстреливать без суда и следствия.
Это преступники по умолчанию...
prender 31 марта 2018 | 15:06
Эпоха НЭПа закончилась. Началась эпоха пополнения бюджета за счет нэпманов. Все аплодируют, аплодируют, аплодируют. Аплодисменты переходят в овации, все встают и скандируют.- Путин, партия, Россия!
Де жавю или мне показалось?
rern 31 марта 2018 | 15:07
Малобродского задержали за коррупцию, но либероиды против. Только русских. Своих сажать не хотят.
abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:12
Магомедов, это тот который оплатил отпуск Пескову на крутой яхте? Там все, видимо, повязаны, не просто рвать такие связи между ворами..
Вот так и бывает.Пока одни мышки бюджет грызут,другие висят повешенные у многих в холодильнике.
doxerom 31 марта 2018 | 15:35
Назовите мне хоть одну фамилию миллиардера начавшего с нуля. Как Генри Форд, и т.д. нет ни одного, значить конфискация и все дела. История повторяется до неприличия. Удел эрэфии ходить по кругу и наступать на одни и те же грабли.