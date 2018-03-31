На станции «Красные ворота» московского метро мужчина упал под поезд

Он погиб несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение. Об этом сообщает пресс-служба УВД столичного метро. На полчаса пришлось обесточить пути. Из-за этого поезда на Сокольнической линии ходили с увеличенными интервалами, а пассажирам предлагали воспользоваться наземным транспортом. Сейчас движение восстановлено. Поезда входят в график.