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14:32, 31 марта 2018

На станции «Красные ворота» московского метро мужчина упал под поезд

Он погиб несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение. Об этом сообщает пресс-служба УВД столичного метро. На полчаса пришлось обесточить пути. Из-за этого поезда на Сокольнической линии ходили с увеличенными интервалами, а пассажирам предлагали воспользоваться наземным транспортом. Сейчас движение восстановлено. Поезда входят в график.

Комментарии

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bozk 31 марта 2018 | 14:37

Соболезнования путину

chubazzl 31 марта 2018 | 14:49

bozk: и медведеву - гею на передержке

zmeelov_1 31 марта 2018 | 15:07

Чем больше негатива на Эхе, тем лучший результат у Путин. Газпром рулит. Больше ада, либералы с бородёнками))

chubazzl 31 марта 2018 | 15:28

zmeelov_1: Да если б только либералы....

jetsam 31 марта 2018 | 14:49

всегда интересно - ну есть часть суицидников. но ведь не все _бросаются_?
почему безлико "упал"? или "бросился" или "потерял сознание"...

shadow68 31 марта 2018 | 15:36

jetsam: так у нас в последнее время и взрывов не происходит - сплошь хлопки.

(комментарий скрыт)

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