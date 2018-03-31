На станции «Красные ворота» московского метро мужчина упал под поезд
Он погиб несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение. Об этом сообщает пресс-служба УВД столичного метро. На полчаса пришлось обесточить пути. Из-за этого поезда на Сокольнической линии ходили с увеличенными интервалами, а пассажирам предлагали воспользоваться наземным транспортом. Сейчас движение восстановлено. Поезда входят в график.
Комментарии6
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bozk 31 марта 2018 | 14:37
Соболезнования путину
chubazzl 31 марта 2018 | 14:49
bozk: и медведеву - гею на передержке
zmeelov_1 31 марта 2018 | 15:07
Чем больше негатива на Эхе, тем лучший результат у Путин. Газпром рулит. Больше ада, либералы с бородёнками))
chubazzl 31 марта 2018 | 15:28
zmeelov_1: Да если б только либералы....
jetsam 31 марта 2018 | 14:49
всегда интересно - ну есть часть суицидников. но ведь не все _бросаются_?
почему безлико "упал"? или "бросился" или "потерял сознание"...
shadow68 31 марта 2018 | 15:36
jetsam: так у нас в последнее время и взрывов не происходит - сплошь хлопки.