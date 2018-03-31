Скандально известную стрит-рейсершу Мару Багдасарян снова задержали в Москве за рулем автомобиля

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Около трех часов ночи сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте «Мерседес» для проверки. Как выяснилось, у женщины-водителя нет прав на управление автомобилем. Иномарка была задержана. В отношении Багдасарян составили административный протокол.

Напомним, Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после полицейской погони за ее автомобилем в мае 2016 года в Москве. Однако, несмотря на это, Багдасарян неоднократно задерживали за рулем.