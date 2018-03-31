Скандально известную стрит-рейсершу Мару Багдасарян снова задержали в Москве за рулем автомобиля
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Около трех часов ночи сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте «Мерседес» для проверки. Как выяснилось, у женщины-водителя нет прав на управление автомобилем. Иномарка была задержана. В отношении Багдасарян составили административный протокол.
Напомним, Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после полицейской погони за ее автомобилем в мае 2016 года в Москве. Однако, несмотря на это, Багдасарян неоднократно задерживали за рулем.
Комментарии54
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papa38130 31 марта 2018 | 15:23
у нее прямо рулемания какая-то, её лечить надо
kvam 31 марта 2018 | 15:34
Помни Мара, что только либераст протянет тебе руку помощи в трудную минуту.
Ведь либераст сразу отбрасывает свои принципы, он и с Чикатило готов петь в унисон, если эта песня против Путина.)))
tomorrow_never_knows 31 марта 2018 | 15:36
Платиновые права не имеют физического состояния. Впрочем, и мозг у нее в газообразном состоянии.
bun777 31 марта 2018 | 15:37
Какая Мара. Про Колю Пескова, он же Чоулз, расскажите. У него нарушени ПДД больше, чем у всех Багдасарянов.