Житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения.
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший свою семью при пожаре в торговом центре, опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения. Она была сделана в тот момент, когда начался пожар. На записи видно, что двери в один из кинозалов заперты не были -оттуда выходят люди. Ранее Востриков рассказывал, что на еще одной записи видно, как во время пожара кто-то из посетителей закрывает двери в кинозал, чтобы дождаться спасателей. На видео, опубликованном сегодня, этого момента нет.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
naivnyk 31 марта 2018 | 14:37
Странно всё с этим Востриковым. Я никоим образом ни на что не намекаю, но сначала фоты жены с телефона пропали...
fr_perren 31 марта 2018 | 14:53
naivnyk: знаю, потерять ребенка это жуткий стресс, ни есть ни пить, живой ничего не соображающий труп на пилюлях...Не то что в соцсетях постоянно постить. Либо Востриков киборг, либо он не терял никого, или не любил своих детей.
prutkov100 31 марта 2018 | 15:12
Г-да из кремля ! Да не усерайтесь вы так . Вся страна и так верит , что вы ни в чем ни виноваты и если завтра , под вашу флейту Востриков поклянется , что это он устроил поджег , мы опять поверим - Ведь вы никогда не врете , правда ?
korikov 31 марта 2018 | 15:16
fr_perren:
Он действительно потерял всю семью. Проверить не сложно. Зайдите на его страничку в Вконтакте и посмотрите, у него в друзьях его сестра и другие люди, есть много фото с его родными, а потом просто посмотрите официальный список погибших. Все его родные в этом списке.
Я не знаю, что творится у этого человека в голове, может уже отошёл. Но я смотрел его ролики, у него действительно странная активность в интернете, но у меня язык не повернётся его как-то осуждать, чтобы он не говорил и ни делал. Я соболезную Игорю Вострикову. Но больше всего удивляет, то, что судя по ЕГО ЖЕ словам из этого видео, его УПРЕКАЮТ в том, что тот не осуждает власть. Он говорит: "А вы говорите я кого-то защищаю, да никого я не защищаю..."
Я так понимаю, находятся уроды, которые вместо высказываний соболезнования, высказывают ему в личку недовольство тем, что он якобы защищает власть. Мне кажется парень просто рефлексирует на критику всяких придурков.
И ещё: из рубрики на Эхо Москвы "ВИДЕО ДНЯ".
ШОУ дня для публики Эхо Москвы, люди горят и гибнут.
Блин, ГНИЛОЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЦИНИЗМ.
fr_perren 31 марта 2018 | 15:36
korikov: Я не осуждаю Вострикова , просто не понимаю.Даже физически - похороны,поминки,дедушки,бабушки на таблетках,какие соцсети?.
aviator69 31 марта 2018 | 15:32
naivnyk: Его обработали: http://polit.reactor.cc/post/3450764
e_mae 31 марта 2018 | 14:39
Интересно где он взял эти записи? В ФСБ(на работе) выдали?
andy66 31 марта 2018 | 14:46
а он понимает что совершает правонарушение публикуя пленки которые являются материалами следствия (уликами) до его окончания? И тот кто выдал ему эти пленки из служебного сейфа - тоже совершает правонарушение?
Просто интересно чем еще можно запугать человека, который потерял всю семью? Или ему уже назначили новую семью? Это было бы очень по-чекистки (((
pusto1 31 марта 2018 | 14:59
andy66: какие пленки уважаемый? интересно, была ли камера непосредственно направленная на место возгарания, или хотя бы поближе.
merelymy 31 марта 2018 | 15:25
Почему он показывает это посредством телефона, а просто не выкладывает то, что у него в компе. Господа чекисты, это что операция по привлечению и возгонке внимания к происходящему?
rern 31 марта 2018 | 14:39
Либероиды. Оставьте в покое Игоря Вострикова.
ha12raz 31 марта 2018 | 14:40
вообщем с ним все ясно.....это бизнесмен.
И продал своих.
Ватничал, пока другие бедствовали, затем протрезвел , но на миг, и снова ватник.
rern 31 марта 2018 | 14:42
Вышиватники на Украине. Перепутал ты.
abuvgrobu 31 марта 2018 | 14:53
Очень уж странный он какой-то, этот Игорь Востриков и поведение его странное и малопонятное.. И персонажи вокруг..
https://pp.userapi.com/c846020/v846020330/11074/jGcnti1eYjU.jpg
pusto1 31 марта 2018 | 15:03
abuvgrobu: а еще они могут оказаться рептилоидами :)
abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:31
pusto1: Вряд ли. Думается, что данные персонажи - из ФСО
cockeyed 31 марта 2018 | 14:58
Обычный лгун пиарищий на крови своих близких. Люди в трауре, а этот тиражирует кровь - больной человек!
sasass 31 марта 2018 | 15:24
Как всегда власть заметает дискредитирующие власть следы и оставляет только те следы - дискредитирующие народ.
kaplan911 31 марта 2018 | 15:37
Муть этого......мурого. Не иначе конторский.