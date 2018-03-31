Житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения.

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший свою семью при пожаре в торговом центре, опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения. Она была сделана в тот момент, когда начался пожар. На записи видно, что двери в один из кинозалов заперты не были -оттуда выходят люди. Ранее Востриков рассказывал, что на еще одной записи видно, как во время пожара кто-то из посетителей закрывает двери в кинозал, чтобы дождаться спасателей. На видео, опубликованном сегодня, этого момента нет.