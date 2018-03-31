Z Архив новостей новости
5 19 6 2803
14:31, 31 марта 2018

Житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения.

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший свою семью при пожаре в торговом центре, опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения. Она была сделана в тот момент, когда начался пожар. На записи видно, что двери в один из кинозалов заперты не были  -оттуда выходят люди. Ранее Востриков рассказывал, что на еще одной записи видно, как во время пожара кто-то из посетителей закрывает двери в кинозал, чтобы дождаться спасателей. На видео, опубликованном сегодня, этого момента нет.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

naivnyk 31 марта 2018 | 14:37

Странно всё с этим Востриковым. Я никоим образом ни на что не намекаю, но сначала фоты жены с телефона пропали...

fr_perren 31 марта 2018 | 14:53

naivnyk: знаю, потерять ребенка это жуткий стресс, ни есть ни пить, живой ничего не соображающий труп на пилюлях...Не то что в соцсетях постоянно постить. Либо Востриков киборг, либо он не терял никого, или не любил своих детей.

prutkov100 31 марта 2018 | 15:12

Г-да из кремля ! Да не усерайтесь вы так . Вся страна и так верит , что вы ни в чем ни виноваты и если завтра , под вашу флейту Востриков поклянется , что это он устроил поджег , мы опять поверим - Ведь вы никогда не врете , правда ?

korikov 31 марта 2018 | 15:16

fr_perren:
Он действительно потерял всю семью. Проверить не сложно. Зайдите на его страничку в Вконтакте и посмотрите, у него в друзьях его сестра и другие люди, есть много фото с его родными, а потом просто посмотрите официальный список погибших. Все его родные в этом списке.
Я не знаю, что творится у этого человека в голове, может уже отошёл. Но я смотрел его ролики, у него действительно странная активность в интернете, но у меня язык не повернётся его как-то осуждать, чтобы он не говорил и ни делал. Я соболезную Игорю Вострикову. Но больше всего удивляет, то, что судя по ЕГО ЖЕ словам из этого видео, его УПРЕКАЮТ в том, что тот не осуждает власть. Он говорит: "А вы говорите я кого-то защищаю, да никого я не защищаю..."
Я так понимаю, находятся уроды, которые вместо высказываний соболезнования, высказывают ему в личку недовольство тем, что он якобы защищает власть. Мне кажется парень просто рефлексирует на критику всяких придурков.

И ещё: из рубрики на Эхо Москвы "ВИДЕО ДНЯ".
ШОУ дня для публики Эхо Москвы, люди горят и гибнут.
Блин, ГНИЛОЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ЦИНИЗМ.

fr_perren 31 марта 2018 | 15:36

korikov: Я не осуждаю Вострикова , просто не понимаю.Даже физически - похороны,поминки,дедушки,бабушки на таблетках,какие соцсети?.

aviator69 31 марта 2018 | 15:32

naivnyk: Его обработали: http://polit.reactor.cc/post/3450764

e_mae 31 марта 2018 | 14:39

Интересно где он взял эти записи? В ФСБ(на работе) выдали?

andy66 31 марта 2018 | 14:46

а он понимает что совершает правонарушение публикуя пленки которые являются материалами следствия (уликами) до его окончания? И тот кто выдал ему эти пленки из служебного сейфа - тоже совершает правонарушение?

Просто интересно чем еще можно запугать человека, который потерял всю семью? Или ему уже назначили новую семью? Это было бы очень по-чекистки (((

pusto1 31 марта 2018 | 14:59

andy66: какие пленки уважаемый? интересно, была ли камера непосредственно направленная на место возгарания, или хотя бы поближе.

merelymy 31 марта 2018 | 15:25

Почему он показывает это посредством телефона, а просто не выкладывает то, что у него в компе. Господа чекисты, это что операция по привлечению и возгонке внимания к происходящему?

rern 31 марта 2018 | 14:39

Либероиды. Оставьте в покое Игоря Вострикова.

ha12raz 31 марта 2018 | 14:40

вообщем с ним все ясно.....это бизнесмен.
И продал своих.

Ватничал, пока другие бедствовали, затем протрезвел , но на миг, и снова ватник.

rern 31 марта 2018 | 14:42

Вышиватники на Украине. Перепутал ты.

abuvgrobu 31 марта 2018 | 14:53

Очень уж странный он какой-то, этот Игорь Востриков и поведение его странное и малопонятное.. И персонажи вокруг..
https://pp.userapi.com/c846020/v846020330/11074/jGcnti1eYjU.jpg

pusto1 31 марта 2018 | 15:03

abuvgrobu: а еще они могут оказаться рептилоидами :)

abuvgrobu 31 марта 2018 | 15:31

pusto1: Вряд ли. Думается, что данные персонажи - из ФСО

cockeyed 31 марта 2018 | 14:58

Обычный лгун пиарищий на крови своих близких. Люди в трауре, а этот тиражирует кровь - больной человек!

sasass 31 марта 2018 | 15:24

Как всегда власть заметает дискредитирующие власть следы и оставляет только те следы - дискредитирующие народ.

kaplan911 31 марта 2018 | 15:37

Муть этого......мурого. Не иначе конторский.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 424 6 5907 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 317 6 5383 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7255 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Павел Грудинин все-таки сбрил усы Павел Грудинин все-таки сбрил усы ВИДЕО…

5 221 6 34346 24.03
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 23350 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 185 6 11511 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15553 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 262 6 21319 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 146 6 11997 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20996 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 86 6 8360 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14848 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19915 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14423 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12110 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 43 6 5581 30.03

Популярное за неделю

Новости

Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph

5 33 6 14672
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 123 6 188024 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 176 6 54553 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 115 6 635271 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 489292 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831841
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3380203

Сегодня в эфире