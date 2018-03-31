Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере

Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед – совладельцы группы «Сумма» – задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере. Против них возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Задержан также Артур Максудов, руководитель фирмы, входящей в группу «Сумма». Его подозревают в хищениях в особо крупном размере. Обыски по делу о хищениях прошли в 25 регионах.

Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова, а также для его брата Магомеда. Вместе с ними был задержан Артур Максидов — глава компании «Интекс», которая входит в группу «Сумма». Следствие настаивает на аресте бизнесменов, сообщает РБК. Как пишет газета КоммерсантЪ, к Магомедову возникли вопросы в ходе расследования о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. По данным издания Life, которое ссылается на источник в следственных органах, Магомедов мог иметь отношение как к хищению денег, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым из России утекли крупные денежные средства.