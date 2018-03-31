Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере
Миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед – совладельцы группы «Сумма» – задержаны по подозрению в хищении в особо крупном размере. Против них возбуждено уголовное дело о преступном сообществе и мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Задержан также Артур Максудов, руководитель фирмы, входящей в группу «Сумма». Его подозревают в хищениях в особо крупном размере. Обыски по делу о хищениях прошли в 25 регионах.
Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова, а также для его брата Магомеда. Вместе с ними был задержан Артур Максидов — глава компании «Интекс», которая входит в группу «Сумма». Следствие настаивает на аресте бизнесменов, сообщает РБК. Как пишет газета КоммерсантЪ, к Магомедову возникли вопросы в ходе расследования о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. По данным издания Life, которое ссылается на источник в следственных органах, Магомедов мог иметь отношение как к хищению денег, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым из России утекли крупные денежные средства.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 14:35
Пишут, что это тот самый, который катал пескоструя на яхте.
Так что часть похищенных денег была использована для развлечения шестёрки жуликов, воров и бандитов.
hysteria 31 марта 2018 | 14:47
mikhail_spb_: Не пескоструя, а его дочку.Сдал в аренду.
porvana_v_klochya 31 марта 2018 | 15:22
Да уж, не успели ребятки вовремя в Лондон свалить. А то бы имели там сейчас официальный статус политических беженцев. Статейки на Эхе пописывали бы о том, как их, борцов с кровавым режимом, этот самый режим нещадно гнобил ( по примеру других лондонских сидельцев-революционеров ).
veliratsepp 31 марта 2018 | 14:42
Очередной передел. Еда кончается, акулы начинают жрать друг друга.
cattt 31 марта 2018 | 14:46
veliratsepp: Когда магомедовы сожрут зильберовичей вот тогда наступит Всемирный Халифат.
rern 31 марта 2018 | 14:56
Переоценил евреев. Как и любой еврейский нацист ты неадекватен.
cattt 31 марта 2018 | 15:03
rern: Все дело идет к Всемирному Халифату, чтож Махамедка зря старался писал коран!
К 2054му году не должно остаться неверных на Земле.
fr_perren 31 марта 2018 | 14:46
Вор- звучит нынче гордо! В чем смысл жизни? - конечно в колличестве украденного бабла.
ha12raz 31 марта 2018 | 14:56
Не дотянули до миллиарда.......есть угроза попасть не под домашний арест, а под подписку о невыезде.
ruderpost 31 марта 2018 | 15:31
ребята! коль воруете, то делитесь.
kaplan911 31 марта 2018 | 15:33
Как пауки в банке.....начали пожирать друг друга.
А главный паук мельдоносный бедоносец наблюдает и хихикает.