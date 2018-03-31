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14:05, 31 марта 2018

Суд отказался рассекретить медицинские документы о болезни и смерти Владимира Ленина

Суд отказал в иске врачу-геронтологу Валерию Новоселову, который требовал рассекретить медицинские документы о болезни и смерти Владимира Ленина. На каком основании было принято решение, пока неизвестно, — рассказал «Эху Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Иван Павлов намерен обжаловать решение суда.

Комментарии

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meister_luvin 31 марта 2018 | 14:09

выкинуть его труп из российской земли. Подарить немецкому генштабу

nikitin43 31 марта 2018 | 14:10

страна незнающая своей реальной истории обречена на постоянные поражения .

vezdehod 31 марта 2018 | 14:38

Кто то наградил его весёлой болезнью, Сифилис, который в те годы не лечился. Так поговаривали в Пятидесятые годы прошлого столетия..

natalia2108 31 марта 2018 | 14:54

vezdehod:
Этим ленинским сфилисом страна больна уже сто лет и никак не вылечится.

opponent70 31 марта 2018 | 15:01

vezdehod: Интересно, а теперешний вошьдь чем награжден?! Зарубежные врачи считают что шизофренией. Как называется болезнь, при которой каждое слово - враньё? Неужели это всё тот же сифилис?

polit_person 31 марта 2018 | 14:47

nikitin43: Это вы верно про свою Украину сказали. Только теперь опасайтесь кикиборгов-героев АТО в розовых кроссовках.

dorin1987 31 марта 2018 | 14:53

___: / Это вы верно про свою Украину/ - Нет, это про ваш трусливый режим царька РФ, у которого энурез начинается, когда речь заходит о рассекречивании.

mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 14:10


Что за ужасные тайны выпотрошенного чучела скрывают от народа, если их нельзя рассекретить спустя 90 лет?

waldy 31 марта 2018 | 14:17

mikhail_spb_:
Да как-то стрёмно- вождь мирового пролетариата оказался банальным сифилитиком...

hysteria 31 марта 2018 | 14:26

Это точно.
"Гармонист спиртом сифилис лечит,
что в киргизских степях получил"..
С.Есенин.
=============
Каплан даже в страшных снах не могла представить, что Ленин умрет не от ее ядовитой пули, а от банального, порочного сифилиса.

nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:30

hysteria: Да там не Каплан стреляла, видимо. Покушение могло быть организовано Свердловым, а стреляли двое профессиональных чекистов.

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 14:36

nikchimzwet886:
либеральные трупоеды как оживились.. на могилку Дурицина сходите приберитись, сволочи.

don_ballon 31 марта 2018 | 14:42

nikchimzwet886: У Свердлова не было мотива и рычагов не было. Профи не промахнулись бы, да и стреляли в голову.

nikchimzwet886 31 марта 2018 | 15:02

don_ballon: Я Вам порекомендую прослушать кучу радиопередач про это дело, найти все известные документы. Лично я точное содержание уже забыл.
По поводу мотива: мотив всегда один - борьба за власть. Плюс недовольство тогда Брестским миром.

jetsam 31 марта 2018 | 14:28

waldy: вот уж нет.
просто есть некоторая вероятность, что ответственность за СПИД придется снять с ЦРУ.
а это, в настоящее время, просто не путриатично же будет...

able_seamans 31 марта 2018 | 15:10

waldy: Наверное Ленин был трансвиститом, ну а в России вы сами знаете как с этим...

prutkov100 31 марта 2018 | 14:55

mikhail_spb_:

vaka257 31 марта 2018 | 14:11

Не иначе как деды нынешних депутатов,высших чиновников...и др.замешаны в тех неблаговидных делах, смерти вождя мирового пролетариата...

rern 31 марта 2018 | 14:13

Ленин - любимец либероидов. Либероид своего времени.

drillerthriller 31 марта 2018 | 14:15

rern: дядя, ты дурак

pavelmistery 31 марта 2018 | 14:20

rern: Я бы с удовольствием сразился с тобой в интеллектуальной дуэли, но ты, как я погляжу, без оружия (с)

ara_1 31 марта 2018 | 14:31

rern: pavelmistery:
За то, что он был "либероидом своего времени", я бы, его винить не стал- кто-то должен был поставить эксперимент. Ну сегодняшним "либероидам" - оправданий мало: либо молодость, либо, незнание вопроса.

faustus 31 марта 2018 | 14:18

Как??? До сих пор неизвестно, от чего он помер??? А, может, и не помер вовсе, а жил, жив, и ещё будет....?

wattman 31 марта 2018 | 14:47

faustus: Ленин был грибом. Это научный факт доказанный ещё Курёхиным с Шолоховым.
А грибы, как известно, практически вечны!

milenacotliar 31 марта 2018 | 14:21

Вот он ящик пандорры

pensioner25 31 марта 2018 | 14:23

Нам бы лучше о здоровье сегодняшних руководителей докладывали. А то вдруг осиротеем нежданно-негаданно. Кто тогда со всем миром бороться будет, доводя до нищеты собственный народ?

(комментарий скрыт)

wattman 31 марта 2018 | 14:43

Мы-то думаем, что Ленин умер, как настоящий мужик: от сифилиса.
А вот рассекретят, и окажется, что от обыкновенной диареи!

puteshestvennik 31 марта 2018 | 14:44

То есть у нас суды уже решения без мотивировки вовсе оглашают? Типа нет и все не ваше холопье дело. Ну что ж движемся..

don_ballon 31 марта 2018 | 14:46

Совершенно понятно, что никаких неизвестных фактов там нет, всё давно изрыто и опубликовано. а геронтолога интересуют нюансы чисто медицинские. Отчего же тогда суд отказал ему в удовлетворении чисто научного любопытства? Да оттого лишь. что российский суд отказывает всем и всегда на просьбы что-либо открыть. Так проще, безопаснее и безответственнее. За это не поругают, а за разрешение могут и по башке настучать.

kitcat 31 марта 2018 | 14:46

Видимо, сифилис все-таки был, иначе что скрывать?

kaplan911 31 марта 2018 | 14:49

От сифилиса он умер. Есть такое мнение.
И ещё: что это за гостайна России - причина смерти ВИЛ ?
Что вообще происходит в нашей стране.....может она, страна, уже не наша?!

mppv 31 марта 2018 | 14:51

Дак более интересно - на каком основании этот геронтолог требовал рассекретить?

drillerthriller 31 марта 2018 | 14:58

mppv: Более интересно - на каком основании эта информация засекречена?

natalia2108 31 марта 2018 | 15:04

mppv:

В Вас зудит бюрократический бред:"Дайте справку,что вам нужна справка."

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

klukvik 31 марта 2018 | 15:02

главное, что сдох неторопливо, а от чего - уже не важно

encopresis 31 марта 2018 | 15:02

Ленин и все последующие правители шестой части суши были рептилоидами. Обратите внимание - все они мрут в холодное время года.
Власти скрывают это. Истина где то рядом. I want to believe

sasass 31 марта 2018 | 15:27

Там фигурирует "сифлис" и поэтому не хотят правду сказать народу....

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