Суд отказался рассекретить медицинские документы о болезни и смерти Владимира Ленина

Суд отказал в иске врачу-геронтологу Валерию Новоселову, который требовал рассекретить медицинские документы о болезни и смерти Владимира Ленина. На каком основании было принято решение, пока неизвестно, — рассказал «Эху Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Иван Павлов намерен обжаловать решение суда.