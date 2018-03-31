Суд отказался рассекретить медицинские документы о болезни и смерти Владимира Ленина
Суд отказал в иске врачу-геронтологу Валерию Новоселову, который требовал рассекретить медицинские документы о болезни и смерти Владимира Ленина. На каком основании было принято решение, пока неизвестно, — рассказал «Эху Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов. Иван Павлов намерен обжаловать решение суда.
Комментарии37
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meister_luvin 31 марта 2018 | 14:09
выкинуть его труп из российской земли. Подарить немецкому генштабу
nikitin43 31 марта 2018 | 14:10
страна незнающая своей реальной истории обречена на постоянные поражения .
vezdehod 31 марта 2018 | 14:38
Кто то наградил его весёлой болезнью, Сифилис, который в те годы не лечился. Так поговаривали в Пятидесятые годы прошлого столетия..
natalia2108 31 марта 2018 | 14:54
vezdehod:
Этим ленинским сфилисом страна больна уже сто лет и никак не вылечится.
opponent70 31 марта 2018 | 15:01
vezdehod: Интересно, а теперешний вошьдь чем награжден?! Зарубежные врачи считают что шизофренией. Как называется болезнь, при которой каждое слово - враньё? Неужели это всё тот же сифилис?
polit_person 31 марта 2018 | 14:47
nikitin43: Это вы верно про свою Украину сказали. Только теперь опасайтесь кикиборгов-героев АТО в розовых кроссовках.
dorin1987 31 марта 2018 | 14:53
___: / Это вы верно про свою Украину/ - Нет, это про ваш трусливый режим царька РФ, у которого энурез начинается, когда речь заходит о рассекречивании.
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 14:10
Что за ужасные тайны выпотрошенного чучела скрывают от народа, если их нельзя рассекретить спустя 90 лет?
waldy 31 марта 2018 | 14:17
mikhail_spb_:
Да как-то стрёмно- вождь мирового пролетариата оказался банальным сифилитиком...
hysteria 31 марта 2018 | 14:26
Это точно.
"Гармонист спиртом сифилис лечит,
что в киргизских степях получил"..
С.Есенин.
=============
Каплан даже в страшных снах не могла представить, что Ленин умрет не от ее ядовитой пули, а от банального, порочного сифилиса.
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:30
hysteria: Да там не Каплан стреляла, видимо. Покушение могло быть организовано Свердловым, а стреляли двое профессиональных чекистов.
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 14:36
nikchimzwet886:
либеральные трупоеды как оживились.. на могилку Дурицина сходите приберитись, сволочи.
don_ballon 31 марта 2018 | 14:42
nikchimzwet886: У Свердлова не было мотива и рычагов не было. Профи не промахнулись бы, да и стреляли в голову.
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 15:02
don_ballon: Я Вам порекомендую прослушать кучу радиопередач про это дело, найти все известные документы. Лично я точное содержание уже забыл.
По поводу мотива: мотив всегда один - борьба за власть. Плюс недовольство тогда Брестским миром.
jetsam 31 марта 2018 | 14:28
waldy: вот уж нет.
просто есть некоторая вероятность, что ответственность за СПИД придется снять с ЦРУ.
а это, в настоящее время, просто не путриатично же будет...
able_seamans 31 марта 2018 | 15:10
waldy: Наверное Ленин был трансвиститом, ну а в России вы сами знаете как с этим...
prutkov100 31 марта 2018 | 14:55
mikhail_spb_:
vaka257 31 марта 2018 | 14:11
Не иначе как деды нынешних депутатов,высших чиновников...и др.замешаны в тех неблаговидных делах, смерти вождя мирового пролетариата...
rern 31 марта 2018 | 14:13
Ленин - любимец либероидов. Либероид своего времени.
drillerthriller 31 марта 2018 | 14:15
rern: дядя, ты дурак
pavelmistery 31 марта 2018 | 14:20
rern: Я бы с удовольствием сразился с тобой в интеллектуальной дуэли, но ты, как я погляжу, без оружия (с)
ara_1 31 марта 2018 | 14:31
rern: pavelmistery:
За то, что он был "либероидом своего времени", я бы, его винить не стал- кто-то должен был поставить эксперимент. Ну сегодняшним "либероидам" - оправданий мало: либо молодость, либо, незнание вопроса.
faustus 31 марта 2018 | 14:18
Как??? До сих пор неизвестно, от чего он помер??? А, может, и не помер вовсе, а жил, жив, и ещё будет....?
wattman 31 марта 2018 | 14:47
faustus: Ленин был грибом. Это научный факт доказанный ещё Курёхиным с Шолоховым.
А грибы, как известно, практически вечны!
milenacotliar 31 марта 2018 | 14:21
Вот он ящик пандорры
pensioner25 31 марта 2018 | 14:23
Нам бы лучше о здоровье сегодняшних руководителей докладывали. А то вдруг осиротеем нежданно-негаданно. Кто тогда со всем миром бороться будет, доводя до нищеты собственный народ?
wattman 31 марта 2018 | 14:43
Мы-то думаем, что Ленин умер, как настоящий мужик: от сифилиса.
А вот рассекретят, и окажется, что от обыкновенной диареи!
puteshestvennik 31 марта 2018 | 14:44
То есть у нас суды уже решения без мотивировки вовсе оглашают? Типа нет и все не ваше холопье дело. Ну что ж движемся..
don_ballon 31 марта 2018 | 14:46
Совершенно понятно, что никаких неизвестных фактов там нет, всё давно изрыто и опубликовано. а геронтолога интересуют нюансы чисто медицинские. Отчего же тогда суд отказал ему в удовлетворении чисто научного любопытства? Да оттого лишь. что российский суд отказывает всем и всегда на просьбы что-либо открыть. Так проще, безопаснее и безответственнее. За это не поругают, а за разрешение могут и по башке настучать.
kitcat 31 марта 2018 | 14:46
Видимо, сифилис все-таки был, иначе что скрывать?
kaplan911 31 марта 2018 | 14:49
От сифилиса он умер. Есть такое мнение.
И ещё: что это за гостайна России - причина смерти ВИЛ ?
Что вообще происходит в нашей стране.....может она, страна, уже не наша?!
mppv 31 марта 2018 | 14:51
Дак более интересно - на каком основании этот геронтолог требовал рассекретить?
drillerthriller 31 марта 2018 | 14:58
mppv: Более интересно - на каком основании эта информация засекречена?
natalia2108 31 марта 2018 | 15:04
mppv:
В Вас зудит бюрократический бред:"Дайте справку,что вам нужна справка."
klukvik 31 марта 2018 | 15:02
главное, что сдох неторопливо, а от чего - уже не важно
encopresis 31 марта 2018 | 15:02
Ленин и все последующие правители шестой части суши были рептилоидами. Обратите внимание - все они мрут в холодное время года.
Власти скрывают это. Истина где то рядом. I want to believe
sasass 31 марта 2018 | 15:27
Там фигурирует "сифлис" и поэтому не хотят правду сказать народу....