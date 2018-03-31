Все пуски с космодрома «Восточный», по некоторым данным, перенесены на конец года

Причина такого решения пока не называется.

На космодром «Восточный» должны были перенести часть стартов с Байконура, и предполагалось, что с этого года начнется его коммерческое использование. Однако, как передает РИА со ссылкой на источники, в этому году запланировано только два запуска, да и те с октября и ноября перенесены на декабрь. На орбиту должны отправить спутник «Метеор» для синоптиков и военных и два «Канопуса» — для МЧС. Почему запуски сдвинули с осени на зиму, источник не уточнил. В начале февраля с дальневосточного космодрома запустили два «Канопуса», это спутники дистанционного зондирования земли. Это был третий старт с «Восточного» и первый, полностью успешный. В апреле 2016 года возникла проблема с кабелем и торжественный запуск первой ракеты пришлось перенести. А в конце ноября прошлого года после запуска с «Восточного» спутник «Метеор» и с ним еще 18 малых аппаратов утонули в океане.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин позже сообщил, что авария произошла из-за неверно введенных параметров – настройки были под Байконур.