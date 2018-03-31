Все пуски с космодрома «Восточный», по некоторым данным, перенесены на конец года
Причина такого решения пока не называется.
На космодром «Восточный» должны были перенести часть стартов с Байконура, и предполагалось, что с этого года начнется его коммерческое использование. Однако, как передает РИА со ссылкой на источники, в этому году запланировано только два запуска, да и те с октября и ноября перенесены на декабрь. На орбиту должны отправить спутник «Метеор» для синоптиков и военных и два «Канопуса» — для МЧС. Почему запуски сдвинули с осени на зиму, источник не уточнил. В начале февраля с дальневосточного космодрома запустили два «Канопуса», это спутники дистанционного зондирования земли. Это был третий старт с «Восточного» и первый, полностью успешный. В апреле 2016 года возникла проблема с кабелем и торжественный запуск первой ракеты пришлось перенести. А в конце ноября прошлого года после запуска с «Восточного» спутник «Метеор» и с ним еще 18 малых аппаратов утонули в океане.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин позже сообщил, что авария произошла из-за неверно введенных параметров – настройки были под Байконур.
Комментарии23
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cattt 31 марта 2018 | 14:06
Все верно, не то космические корабли будут бороздить глубины Тихого океана.
danko1 31 марта 2018 | 14:12
cattt: Причины известны: воровство, коррупция и непрофессионал тупой Рогозин, следящий за многомиллиардным воровством из окопа.
brandfa 31 марта 2018 | 14:20
danko1: авария произошла из-за неверно введенных параметров – настройки были под Байконур
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Это же насколько там всё запущено, что они такие ошибки совершают? Чего ожидать в будущем: "авария произошла из-за того, что 2x2 всё-таки 4, а не 5, как мы считали до запуска"
alle_op 31 марта 2018 | 14:25
brandfa: Это новый тип человека - две жопы.
Вот что творит лишняя хромосома.
danko_klisma 31 марта 2018 | 14:32
alle_op: ты про данко1 и брандеру?
nik213 31 марта 2018 | 14:40
danko это danko, он сам по себе. А ты просто klisma
zmeelov_1 31 марта 2018 | 15:01
nik213: Вообще-то danko и danko1 - это типичный троль. К тому же выжившая из ума Шапокляк с дочуркой Пиндосне. А по теме- ну перенесли и перенесли. За это пусть Роскосмос головной болью заботится. А Эхо Вашингтона с Венедиктовым я на месте Пиндосни уже прикрыл. Так провалить всё, что им поручалось, могут крайне непрофессиональные русофобы. На одних негативных новостях власть в России не получишь. Пинка под зад можно, а власть - нет
hysteria 31 марта 2018 | 14:34
неверно введенных параметров – настройки были под Байконур==
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Видимо гранаты были не той системы.)))
astet 31 марта 2018 | 14:21
danko1: удивительно то,
что при зарплате рабочих в Роскосмосе
размером 15 тысяч
что-то до сих пор вообще летает! ;)))
vezdehod 31 марта 2018 | 14:13
Видимо дело было не в бобине - Хряк Рогозин сидит в кабине.
semia 31 марта 2018 | 14:17
Полудурок Рогозин кроме как нахамить молдаванам ,назвав их полурумынами,ничего больше и не может. Тем более не может остановит воровство на полукосмодроме Полувосточном
evgolius7 31 марта 2018 | 14:14
В России не две беды,..... Россия - это и есть беда!
Новости космоса на Росии и в мире
Russia today:
«Российский космический аппарат обнаружил на Марсе воду и доказал сущуствование рыб.»
CNN:
В Индийском океане был обнаружен российский космический аппарат.
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 14:14
Интересно, сколько народных денег впустую пропало или было украдено под контролем главного батутчика рагозина?
Если он переживёт режим нацдилера, то у следствия будет к нему немало вопросов.
naivnyk 31 марта 2018 | 14:14
Рогозин, скаЖите мнэ прямо, полэтит ракета в назначенный срок? Или нам стоит подумать о кадровом измэнении. Что то этого не хватает)
dilevski1973 31 марта 2018 | 14:23
Ядерные двигатели ждём. К осени завезут.
vaka257 31 марта 2018 | 14:23
Ну и правильно.Куда торопиться?!...Денюжка всё равно же капает...
pensioner25 31 марта 2018 | 14:29
В условиях военного времени космос становится делом расточительным. Мультик, показанный в послании, в жизнь воплощать нужно. Нарисовать-то кое-как нарисовали, а теперь что-то и летать должно. Хотя все равно никто правды не скажет: как далеко летают эти ракеты, как точно. Три секунды с начала пуска покажут, а дальше на слово верьте.
mumaras 31 марта 2018 | 14:30
Владельцы спутников решили подстраховаться и приделать к ним поплавки..
jetsam 31 марта 2018 | 14:35
@Почему запуски сдвинули с осени на зиму, источник не уточнил. @
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банально: по причине отсутствия средств в мчс - при падении ракеты осенью - ее не видно в листве, а зимой - черное пятно на снегу. тоже и с океаном - льды-с.
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братья-американцы с нами разругались,
а именно они в течении нескольких минут, в случае аварии, сообщали место падения.
наша же служба (что опасна и трудна) на россейских микропроцессорах, может рассчитать место падения только за пару-тройку недель...
* короче бабки во всем виноваты. как всегда.
budweiser23 31 марта 2018 | 14:35
Почему запуски сдвинули с осени на зиму, источник не уточнил.
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Уточняю, развития нет и не будет, когда страной управляют путинские «эффективные менеджеры».. строя космодром по космическим ценам.
Патриоты, кто хочет ещё раз сброситься «на космодром»?
Его «строят рогозинцы» на наши общие деньги..
ed10075 31 марта 2018 | 14:39
Облажался Рогозин с этим космодромом.
Оказывается внутреннее великодержавие и хамство - плохие заменители профессионализму и специальному техническому образованию.
rena1960 31 марта 2018 | 14:54
Самое время перечитать речь президента:"Россия.устремлённая в будущее..."
ruderpost 31 марта 2018 | 15:35
видимо недоворовали , будут просить ещё бобла.