У следственного комитета пока есть две основные версии о причине пожара в Кемерове
Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин.
Фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» на данный момент являются семь человек. Однако, по словам Александра Бастрыкина, их число будет расти.
Комментарии19
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vezdehod 31 марта 2018 | 14:11
Есть такое ощущущение, что остановятся на "Коротком замыкание" - с него нечего спросить, да и поймать невозможно.
nikitin43 31 марта 2018 | 14:12
vezdehod: если Навального не посадят по этому делу то уже прогресс следствия.
pusto1 31 марта 2018 | 14:27
vezdehod: как это невозможно, завод изготовитель кабеля, его генеральный, мастер, начальник смены. Непосредственные поставщики, недосмотрели, непроверили. Можно даже вплоть до министра отвечающего за отрасль :)
nikitin43 31 марта 2018 | 14:29
pusto1: а если по дороги повредили изоляцию то министра соколова .
pusto1 31 марта 2018 | 14:32
nikitin43: если вы не в курсе, раз в три года обзаны делать замеры электрооборудования, тут и кабели мегерят, и на предельное сопротивление проверяют. Похоже ничего подобного в этом ТЦ не было.
zhiklemon 31 марта 2018 | 14:32
pusto1: Хочу напомнить,что отраслевые министерства были в СССР,в РФ это не практикуется☝⛺
pusto1 31 марта 2018 | 14:43
zhiklemon: кто-то дал разрешение на сертификацию выпускаемых кабелей, а они в последнее время всё тоньше и тоньше, относительно заявленных сечений. Если нет назора за отраслью, государство просто скоро развалится.
alexandr_l 31 марта 2018 | 14:57
pusto1: посадят конкурентов сыновей Чайки по соли и мусору. Чего других искать!
sadda 31 марта 2018 | 14:14
Вся система заточена на то чтобы воровать, брать взятки, врать. Безответственность стала нормой. И конца-края этому не видать, коррупция рулит, у чинуш одна задача - как можно быстрее и плотнее набивать свои карманы. .
apels 31 марта 2018 | 14:15
Причина одна - путинизм.
tks 31 марта 2018 | 14:16
А что, поджог, в основные версии не включается, как самая невыгодная версия?
wicked_digger 31 марта 2018 | 14:55
tks: а что, не включается? Откуда информация? И в чем выгода? Для властей самое оно - чиновники не виноваты, виноват конкретный злоумышленник, он и поджег и системы вывел из строя.
max3446 31 марта 2018 | 14:27
Надеюсь одной из главный является операция западных спецслужб или провокация оппозиции? Я бы будь следователем только эти версии отрабатывал
ts 31 марта 2018 | 14:35
max3446: На них в конце концов и перейдёт. В итоге посадят Навального или Удальцова...
wicked_digger 31 марта 2018 | 14:58
ts: а Удальцова то за что?
alle_op 31 марта 2018 | 14:31
"У следственного комитета пока есть две основные версии о причине пожара в Кемерове
Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин."
"А у меня только одна думка" - ответил журавль.
malinskii 31 марта 2018 | 14:39
понятно, что две. осталось выяснить еще обама или уже трампушка поджег
prender 31 марта 2018 | 14:56
А какие версии?
Цитата - Фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» на данный момент являются семь человек. Однако, по словам Александра Бастрыкина, их число будет расти.
Больше посадок, не важно качество, важно количество.
Цитата из фильма- Джентельмены удачи - Чем больше сдадим, тем меньще дадут!-
sprav77 31 марта 2018 | 15:10
Мне кажется это поджог? Я не эксперт и не пожарный, но если рассуждать здраво?Чтоб пластик так быстро загорелся и задымил?