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14:03, 31 марта 2018

У следственного комитета пока есть две основные версии о причине пожара в Кемерове

Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин.

Фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» на данный момент являются семь человек. Однако, по словам Александра Бастрыкина, их число будет расти.

Комментарии

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vezdehod 31 марта 2018 | 14:11

Есть такое ощущущение, что остановятся на "Коротком замыкание" - с него нечего спросить, да и поймать невозможно.

nikitin43 31 марта 2018 | 14:12

vezdehod: если Навального не посадят по этому делу то уже прогресс следствия.

pusto1 31 марта 2018 | 14:27

vezdehod: как это невозможно, завод изготовитель кабеля, его генеральный, мастер, начальник смены. Непосредственные поставщики, недосмотрели, непроверили. Можно даже вплоть до министра отвечающего за отрасль :)

nikitin43 31 марта 2018 | 14:29

pusto1: а если по дороги повредили изоляцию то министра соколова .

pusto1 31 марта 2018 | 14:32

nikitin43: если вы не в курсе, раз в три года обзаны делать замеры электрооборудования, тут и кабели мегерят, и на предельное сопротивление проверяют. Похоже ничего подобного в этом ТЦ не было.

zhiklemon 31 марта 2018 | 14:32

pusto1: Хочу напомнить,что отраслевые министерства были в СССР,в РФ это не практикуется☝⛺

pusto1 31 марта 2018 | 14:43

zhiklemon: кто-то дал разрешение на сертификацию выпускаемых кабелей, а они в последнее время всё тоньше и тоньше, относительно заявленных сечений. Если нет назора за отраслью, государство просто скоро развалится.

alexandr_l 31 марта 2018 | 14:57

pusto1: посадят конкурентов сыновей Чайки по соли и мусору. Чего других искать!

sadda 31 марта 2018 | 14:14

Вся система заточена на то чтобы воровать, брать взятки, врать. Безответственность стала нормой. И конца-края этому не видать, коррупция рулит, у чинуш одна задача - как можно быстрее и плотнее набивать свои карманы. .

apels 31 марта 2018 | 14:15

Причина одна - путинизм.

tks 31 марта 2018 | 14:16

А что, поджог, в основные версии не включается, как самая невыгодная версия?

wicked_digger 31 марта 2018 | 14:55

tks: а что, не включается? Откуда информация? И в чем выгода? Для властей самое оно - чиновники не виноваты, виноват конкретный злоумышленник, он и поджег и системы вывел из строя.

max3446 31 марта 2018 | 14:27

Надеюсь одной из главный является операция западных спецслужб или провокация оппозиции? Я бы будь следователем только эти версии отрабатывал

ts 31 марта 2018 | 14:35

max3446: На них в конце концов и перейдёт. В итоге посадят Навального или Удальцова...

wicked_digger 31 марта 2018 | 14:58

ts: а Удальцова то за что?

alle_op 31 марта 2018 | 14:31

"У следственного комитета пока есть две основные версии о причине пожара в Кемерове
Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин."

"А у меня только одна думка" - ответил журавль.

malinskii 31 марта 2018 | 14:39

понятно, что две. осталось выяснить еще обама или уже трампушка поджег

(комментарий скрыт)

prender 31 марта 2018 | 14:56

А какие версии?

Цитата - Фигурантами уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» на данный момент являются семь человек. Однако, по словам Александра Бастрыкина, их число будет расти.

Больше посадок, не важно качество, важно количество.

Цитата из фильма- Джентельмены удачи - Чем больше сдадим, тем меньще дадут!-

sprav77 31 марта 2018 | 15:10

Мне кажется это поджог? Я не эксперт и не пожарный, но если рассуждать здраво?Чтоб пластик так быстро загорелся и задымил?

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