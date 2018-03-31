Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову
Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.
Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня».
Комментарии4
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andygo__ru 31 марта 2018 | 14:17
Это, конечно, здоровско, но у меня - лишь один вопрос: когда будут расследовать дела тех конкретных чиновников, что ставили свои подписи под разрешительной документацией?
alehan11174 31 марта 2018 | 14:39
Lol! Так это обычная тема в путирашке - папа/мама чиновник крышует сына/дочь/зятя "бизнесмена":))) тогда надо арестовывать путина, бортникова, патрушева, вальку пол стакана, батутного рагозина...
grigorcar 31 марта 2018 | 14:20
госстройнадзор не является органом, который разрешает или запрещает эксплуатацию.
но в целом ход мысли правильный - без заключения гсн о соответствии построенного (реконструированного) объекта проектной документации и требованиям технических регламентов местная администрация не могла бы выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (ст. 55 градостроительного кодекса).
grigorcar 31 марта 2018 | 14:25
grigorcar: а если кемеровская администрация умудрилась выдать разрешение на эксплуатацию трц без заключения гсн, или просто допускала эксплуатацию трц без разрешения, то тогда гсн не причем, тогда это - полностью косяк администрации, прокуратуры.