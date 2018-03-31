Под Воскресенском жители на несколько часов перекрыли Новорязанское шоссе...

Люди выступали против строительства мусоросжигательного завода.

Акцию провели жители деревни Степанщино. В ней по данным портала Медиазона участвовали более полусотни человек. Люди ходили по пешеходному переходу вперёд и назад и не давали проехать автомобилям по Новорязанскому шоссе. У некоторых жителей были плакаты. На одном из них написано: «Я – народ. Я против строительства полигона твёрдых бытовых отходов и мусоросжигательного завода у деревни Свистягино». Основная цель акции – не допустить проезда Камазов с песком к месту строительства завода на границе Воскресенского района, рассказала Ведомостям одна из активисток. По её словам, люди протестуют, потому что считают стройку незаконной. Её с местными жителями не согласовывали. И вдобавок закон запрещает строить объект в этом месте. Акция в Степанщино привела к пробке длиной в несколько километров. Позже полиция мягко оттеснила людей, освободив половину трассы. Бойцы ОМОНа людей разгонять не стали и акция вскоре завершилась.

В Московской области власти планируют построить четыре мусоросжигательных завода. Один из них в Воскресенском районе. Жители опасаются, что это ухудшит экологическую ситуацию в районе, где обстановка и так плачевная из-за запахов со свалки Ядрово. Против стройки люди выступают уже полгода.