Под Воскресенском жители на несколько часов перекрыли Новорязанское шоссе
Люди выступали против строительства мусоросжигательного завода.
Акцию провели жители деревни Степанщино. В ней по данным портала Медиазона участвовали более полусотни человек. Люди ходили по пешеходному переходу вперёд и назад и не давали проехать автомобилям по Новорязанскому шоссе. У некоторых жителей были плакаты. На одном из них написано: «Я – народ. Я против строительства полигона твёрдых бытовых отходов и мусоросжигательного завода у деревни Свистягино». Основная цель акции – не допустить проезда Камазов с песком к месту строительства завода на границе Воскресенского района, рассказала Ведомостям одна из активисток. По её словам, люди протестуют, потому что считают стройку незаконной. Её с местными жителями не согласовывали. И вдобавок закон запрещает строить объект в этом месте. Акция в Степанщино привела к пробке длиной в несколько километров. Позже полиция мягко оттеснила людей, освободив половину трассы. Бойцы ОМОНа людей разгонять не стали и акция вскоре завершилась.
В Московской области власти планируют построить четыре мусоросжигательных завода. Один из них в Воскресенском районе. Жители опасаются, что это ухудшит экологическую ситуацию в районе, где обстановка и так плачевная из-за запахов со свалки Ядрово. Против стройки люди выступают уже полгода.
Комментарии27
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naivnyk 31 марта 2018 | 14:07
И это правильно! Пусть мусор в городах остаётся, а в деревни подышать за большие бабки)
kottigr1 31 марта 2018 | 14:17
naivnyk: Велика Россия, а построить мусороперерабатывающий завод негде . !
patrik04 31 марта 2018 | 14:20
Под Воскресенском жители на несколько часов перекрыли Новорязанское шоссе...
Это мусорный сепаратизм. Надо в каждом районе Москвы построить свой мусоросжигательный завод, а не возить нагло своё дерьмо в Подмосковье.
astet 31 марта 2018 | 14:18
naivnyk: сдаётся мне,
что этот самый народ ("Я - народ!")
2 недели назад
голосовал за Путина ;)))
Когда наступит просветление в мозгах?
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 14:08
Не нравится запах Родины - значит ты являешься агентом Госдепа и Пентагона и должен валить из страны!
vezdehod 31 марта 2018 | 14:08
"Россия в Дерьме" и когда она из неё выберется - науке неизвестно.
rern 31 марта 2018 | 14:15
Когда вы уедете.
bozk 31 марта 2018 | 14:10
Руки прочь от нашего мусора !
drillerthriller 31 марта 2018 | 14:13
"Перекрыли".
Лучше бы перерыли.
vaka257 31 марта 2018 | 14:13
"В прудах всплыла вся рыба брюхом кверху, дети стали чаще болеть. У нас нет политических требований. Просто хотим дышать чистым воздухом, а не вонью", говорят жители Коломны....
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:26
vaka257: Самый лучший способ ликвидации мусора это сжигать его каждый день на костре - всё, что горит. Из того, что не горит: стекло сдавать на переплавку, железо закапывать, пищевые отходы тоже закапывать для удобрения огородов. Всё.
andy66 31 марта 2018 | 14:29
положение изменится именно тогда когда появятся ПОЛИТИЧЕСКИЕ требования...
пока их нет - население остается просто холопами, выпрашивающими у своих хозяев глоток чистого воздуха
ivfn 31 марта 2018 | 15:13
andy66:
положение изменится именно тогда когда появятся ПОЛИТИЧЕСКИЕ требования.//
Политические ,это как? Воробьева в оставку ,Лутина ,в отставку,правительство в отставку ,да здравствует революция
НАВАЛЬНЫЙ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!!
stas12006 31 марта 2018 | 14:17
построят мусоросжигающий завод , что бы сжигать мусоров
putkaput001 31 марта 2018 | 14:21
Революция помоек бродит по России...
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:21
Ну вот и ответ борцам с мусором из Волоколамска. Никаких мусоросжигательных заводов и вообще никаких методов переработки мусора наш народ не допустит. Он будет и дальше выбрасывать мусор в мусоропровод или за окно, а когда оно сильно завоняет потребует отправить власть в отставку. После отставки старой власти придёт такая же новая, для которой лучше всего ничего вообще не делать и ждать пока народ потребует и её отставки. При этом мусор будет вонять только сильнее. Сиё может кончится санкциями европейских стран до которых дойдёт вонь с наших свалок. Они перестанут к нам еду поставлять, чтобы меньше отходов гнило.
drillerthriller 31 марта 2018 | 14:32
nikchimzwet886: А все потому что то не верит народ что завод будет работать как должен. Бабло расклюют бакланы и он утонет.
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:53
drillerthriller: Тогда надо делать то. во что народ верит. Предлагаю способ ликвидации мусорных полигонов: Обстрелять их высокоточными крылатыми ракетами типа "Земля - свалка". Через 2 часа там будет чистое поле.
mjau 31 марта 2018 | 14:34
nikchimzwet886: Специально для Вас :мусор надо перерабатывать, извлекать из него все полезное, а не оставшееся дезинфицировать горячим паром или каким-то другим способом. Интересно, что делают с мусором в малюсеньком Люксембурге?.. Учиться у Запада надо - учиться, учиться, учиться и еще раз учиться! Причем, ВСЕМУ, а не только способам переработки мусора. Засунуть свою великодержавную гордость в задницу -и за учебу!
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:49
mjau: В малюсеньком Люксембурге муниципальные депутаты, видимо, убедили народ Люксембурга в том, что риски от каких-то аварийных выбросов при сжигания мусора намного меньше, чем вонь от его гниения. и население Люксембурга им поверило. Надо скорей ехать туда посмотреть, пока Люксембург санкции против нас не ввёл. Опоздаем.
mjau 31 марта 2018 | 14:29
Мусор надо перерабатывать, а не сжигать, а не переработанное дезинфицировать горячим паром.
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 14:44
mjau: Да у нас при виде пара из трубы окрестные жители уже начинают подписи собирать за закрытие этой трубы. Помните историю со строительством Северной ТЭЦ.
ivfn 31 марта 2018 | 15:15
nikchimzwet886:
Так же и здесь
// Жители опасаются, что это ухудшит экологическую ситуацию в районе, /
Они не знают ,не уверены ,но опасаются. МДА!!!!
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 15:23
ivfn: Ну да. А я опасаюсь, что по приезде весной на дачу буду нюхать запах гниющих свалок, либо буду пробираться по кучам разбросанного по улицам мусора, который запретили убирать по новому закону Московской области.
rash 31 марта 2018 | 14:32
Не, ну я не понимаю, чего эти волоколамчане и прочие протестуют против свалок под окном, такие глупые, не понимают, что свалки идут в комплекте с Крымом, они приветствовали противоправные действия власти и почему-то думают, что с ними лично власть будет обращаться законным образом. Что выбрали - с тем и живите.
len56 31 марта 2018 | 14:39
Это не вонь от свалок,это-аромат будущей революции!
Она случится не по вине госдепа или пятой колонны-просто в Питер не завезут хлеб(как это было в 1917) или завоняет где-то свалка...
Из искры возгорится такое пламя, что страшно даже подумать.
osal 31 марта 2018 | 15:13
Скоро весь мусор будут вывозить и сбрасывать вдоль БАМа. Все равно там никто не живет. Бастовать некому! И Чайке прибавка, за расстояние.