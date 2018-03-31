Суд без законных оснований отказался рассекретить дневники врачей, наблюдавших Ленина перед смертью – адвокат

Замоскворецкий суд отказался рассекретить дневники врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью. Однако для такого решения нет никаких законных оснований, поскольку законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина, только в течение 75 лет. Никакой возможности продлить этот срок закон не предусматривает. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель «Команды 29», адвокат Иван Павлов.

Он отметил, что суд пока не огласил мотивировочную часть отказа в иске историку, врачу-геронтологу Валерию Новоселову, который пишет книгу о смерти Ленина и обратился в суд после отказа архива дать ему доступ к данным документам.

«Сейчас, без мотивировочной части, понять, на каких основаниях суд отказал нам в предоставлении доступа к дневникам врачей Ленина достаточно сложно. Но этот доступ регулируется законодательством об архивной деятельности и есть запрет на разглашение или доступ к информации в течение 75 лет. Этот срок с момента смерти Владимира Ильича Ленина прошел в 1999 году. И то, что архив сначала, и теперь суд говорит, что доступ может быть ограничен, это достаточно странная с юридической точки зрения позиция: действующее законодательство не позволяет ограничивать доступ к такой информации», — пояснил И.Павлов.