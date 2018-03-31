Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО
Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО — ее рвет кровью. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко, Вера. Ранее она сообщала, что Надежду Савченко содержат в неотапливаемой камере.
Напомним, Савченко арестовали на 2 месяца. Ее подозревают в попытке организации госпереворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Порошенко.
Комментарии19
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servelat 31 марта 2018 | 13:36
Старьё крутят. Видели мы уже этот сериал. В конце главная героиня становится депутатом.
able_seamans 31 марта 2018 | 13:38
servelat: Портянки так что берете Гадю к себе, выаскивайте из жидобандеровского плена, станет депутатом гослуры )))
sculll 31 марта 2018 | 13:45
able_seamans: Ваша хероиня, вы с ней и еб_ тесь...
Когда портянки вам писали, что она дура конченная, вы не верили, Надей-дочкой её называли, вот и хавайте. Её смерть на Россию уже не повесишь.
irinakingsize1 31 марта 2018 | 13:57
sculll: А ты, портянка, за всё ГРУ и ФСБ не отвечай. Там ребята, может, уж передачку собрали и ждут-не дождутся Наденьку в Госдуме.
honduras_on_kolima 31 марта 2018 | 13:45
Молодца хунта, умеет поддерживать инициативы голодающих.
В российском гестапо Гадя по три месяца голодала, а вернулась в Украину как откромленная свинка.
А у хунты уже через неделю кровью харкает.
Может, потому, что ей водку не дают?
kinnlade 31 марта 2018 | 13:47
able_seamans: Мля , хохла видно из далека
cockeyed 31 марта 2018 | 13:52
able_seamans: Помнится ты с пеной во рту стоял в защиту Надюшки Сукченко, что использовали как презерватив и бросили с балкона? Вот такие вы есть хомяки вонючие - вас нужно сжигать в крематориях, чтобы вашего духу не было на земле!
able_seamans 31 марта 2018 | 13:57
cockeyed: Все что не делается против путинской России и таких укуренных ублюдков типа тебя только делает мир лучше...
able_seamans 31 марта 2018 | 14:01
cockeyed: /пеной во рту /
PS С пеной во рту обычо ходят законтаченные пригожинским уем полезные идиоты вроде тебя )))
prade 31 марта 2018 | 13:43
Раньше ее поддерживали украинцы, когда она была в российской тюрьме. Сейчас у нее нет этой поддержки. Пусть голодает на здоровье. Может ум у нее прояснится.
stoned_fox 31 марта 2018 | 13:52
prade: Дык он ту неё прояснился. за то и сидит.
lion64___3 31 марта 2018 | 13:46
В России когда "голодала", то имела вдосталь пыва и сала. После голодовки вес прибавился без малого на пуд. А в стране "дупа-404" ни пыва, ни сала не осталось. Пропрыгали. Выйдет на волю худая, как царь Кощей.
honduras_on_kolima 31 марта 2018 | 13:48
lion64___3: Хорёк облезлый, ты уже определись, укры салоеды или нет.
То есть или крестик сними, или трусы надень, клоун ощипанный.
Идея понятна, репоед?
able_seamans 31 марта 2018 | 13:53
lion64___3: Лизнул бы Гаде пирожок портянка, она же РАДУ взорвать хотела? А вы же так ждете переворота в Украине... Отблагодари ее своим шершавиком, тебе же не в первой им работать ))).
kinnlade 31 марта 2018 | 13:59
able_seamans: Мля, ну почему хохла видно из далека?
kiever 31 марта 2018 | 13:48
Если бы люди не придумали цирк, то они бы придумали украину...
nnnmmm 31 марта 2018 | 13:49
Ахеджакова уже стоит в пикете возле украинского посольства?
servelat 31 марта 2018 | 13:53
nnnmmm: Эта "заливная рыба" уже не высовывается.
estamp 31 марта 2018 | 13:59
После того как она ставила рекорды сухих голодовок в гэбэшныз застенках, там для нее должен быть курорт и лечебная диета.