Серьезно ухудшилось состояние здоровья Надежды Савченко, которая объявила голодовку в СИЗО — ее рвет кровью. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала сестра Савченко, Вера. Ранее она сообщала, что Надежду Савченко содержат в неотапливаемой камере.

Напомним, Савченко арестовали на 2 месяца. Ее подозревают в попытке организации госпереворота и подготовке нескольких убийств, в том числе президента Порошенко.