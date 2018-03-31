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13:32, 31 марта 2018

Правительство Великобритании готово закрыть российское торгпредство в Лондоне

Об этом пишет газета «Телеграф». Британские власти считают торговое представительство «логовом шпионов». Закрытие торговой миссии, как отмечает газета, может стать очередным ответом Лондона Москве в рамках дела Скрипаля. Отмечается, что помимо торгпредства у Кремля есть еще три основные базы в Великобритании – посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах.

Комментарии

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tvitov66 31 марта 2018 | 13:35

Любые санкции идут только на пользу нашей углеводородной Родине и мы все теснее сплачиваемся вокруг вождя ... только вождь нас боится и шкерится под кроватью от своего любимого народа

nanaryfive 31 марта 2018 | 13:39

tvitov66: Кто это мы? Тыж хохло-торлль паханый.

danko1 31 марта 2018 | 14:01

А зачем Кремлю загородная недвижимость в графствах Великобритании?
И ведь не только там. Сколько денег бюджетных на это идет, чтобы ворью кремлевскому вольготно жилось.

nanaryfive 31 марта 2018 | 13:36

Британские власти считают торговое представительство «логовом шпионов».
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Бриты с ума сошли? Прям как Сев. Корея.

kinnlade 31 марта 2018 | 13:43

nanaryfive: Одно дело что готовы , а вот закроют ли?

scorpio_ 31 марта 2018 | 13:37

Так хочется увидеть в новостях плачущего Шувалова с двумя собачками корги подмышками, бредущего к своему самолету в Хитроу. Кстати, бриты, не будьте зверьми - собачек-то можно бы и оставить!

vaka257 31 марта 2018 | 13:38

Чего хотели в руководстве РФ,то и получают...А санкции лишь сделают страну ещё могучее,а народ обеспеченее...

detul 31 марта 2018 | 13:54

vaka257: Насчет "обеспеченнее" - Вы правы. Будут вывозить меньше нагребенного из России, значит в России этого нагребенного станет больше.

cockeyed 31 марта 2018 | 14:01

Давно пора закрыть и всех мелкобритов под жопу мешалкой из России вместе с их жопализами с эм и дождя.

sproter 31 марта 2018 | 14:02

Это, надо понимать, часть вовкиного плана по созданию единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона.

lincolnmkx 31 марта 2018 | 14:03

По данным журналистов, Великобритания готовится к закрытию торгового представительства России в поселке Хайгейт под Лондоном, считающемся “логовом” российских шпионов. Окончательное решение пока не принято, оно находится на рассмотрении британского правительства.Тот факт, что Кремль не постеснялся применить против Великобритании ответные меры за высылку дипломатов, серьезно повышает риски принятия Лондоном решения в пользу ликвидации российского представительства.

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