Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»
Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос, чтобы выяснить причины проверки самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту. Об этом заявил Минтранс, сообщает РИА
Новости. При отсутствии объяснений со стороны Лондона Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, добавили в ведомстве.
Комментарии7
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sensei54 31 марта 2018 | 13:34
Ответ - "привыкайте".
budweiser23 31 марта 2018 | 13:38
Новый этап жизни - постепенная отмена международного воздушного сообщения с путенской клептократией.
Спасибо Путену за это!
jetsam 31 марта 2018 | 13:42
-- Бэрримор, почему таможня обыскала русский самолет?
-- Сильно воняло, сэр.
-- И, что, нашли?
-- Нет, но еще сильнее завоняло, сэр.
poluputing 31 марта 2018 | 13:46
полоний, новичок, чего ещё ждать от приподнявшихся? Лучше перестраховаться, от греха подальше
a_111111 31 марта 2018 | 13:52
Через Шеннон летать будем...
raffal 31 марта 2018 | 14:01
a_111111:
Ираландская Республика - участник санкций против России и участник дипломатического демарша в знак солидарности с Соединённым Королевством.
benin_papa__ 31 марта 2018 | 13:56
Вам же сказано было - меры повышенной безопасности применяются к самолётам "стран повышенного риска". Кто ж виноват, что нынешние останки СССР пишут через запятую с Ираном и КНДР...
Потому британцы вправе ожидать от прилетевших из страны православного чекизма чего угодно. Начиная от полония и заканчивая четырьмя центнерами кокаина.