Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»

Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос, чтобы выяснить причины проверки самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту. Об этом заявил Минтранс, сообщает РИА

Новости. При отсутствии объяснений со стороны Лондона Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, добавили в ведомстве.