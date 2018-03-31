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13:31, 31 марта 2018

Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.

Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня».

Комментарии

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fashist_putin 31 марта 2018 | 13:39

Детей сжёг Путин с Тулеевым

а посадили Комкову

ждём видео Вострякова "хватит грустить! виновные наказаны! пора красить яйца!"

ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 14:00

fashist_putin:
а изнасиловал тебя пьяного тоже путен или всё таки те бомжи с которыми ты боярышник глотал?

lion64___3 31 марта 2018 | 13:48

Правильно посадили. теперь бы срок вломить по полной, с конфискацией.

andy66 31 марта 2018 | 13:54

И имя у нее какое-то не наше... наверняка засланная к нам

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