Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову
Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.
Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня».
Комментарии4
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fashist_putin 31 марта 2018 | 13:39
Детей сжёг Путин с Тулеевым
а посадили Комкову
ждём видео Вострякова "хватит грустить! виновные наказаны! пора красить яйца!"
ltvjrhfn1 31 марта 2018 | 14:00
fashist_putin:
а изнасиловал тебя пьяного тоже путен или всё таки те бомжи с которыми ты боярышник глотал?
lion64___3 31 марта 2018 | 13:48
Правильно посадили. теперь бы срок вломить по полной, с конфискацией.
andy66 31 марта 2018 | 13:54
И имя у нее какое-то не наше... наверняка засланная к нам