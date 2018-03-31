Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова, а также для его брата Магомеда и еще одного совладельца группы «Сумма». Следствие настаивает на аресте бизнесменов, сообщает РБК. Магомедов был задержан в Москве. Как пишет газета КоммерсантЪ, к нему возникли вопросы в ходе расследования о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. По данным издания Life, которое ссылается на источник в следственных органах, Магомедов мог иметь отношение как к хищению денег, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым из России утекли крупные денежные средства.