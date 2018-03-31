Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова
Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова, а также для его брата Магомеда и еще одного совладельца группы «Сумма». Следствие настаивает на аресте бизнесменов, сообщает РБК. Магомедов был задержан в Москве. Как пишет газета КоммерсантЪ, к нему возникли вопросы в ходе расследования о хищении почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. По данным издания Life, которое ссылается на источник в следственных органах, Магомедов мог иметь отношение как к хищению денег, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым из России утекли крупные денежные средства.
Комментарии8
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captain_ 31 марта 2018 | 13:37
– После Беслана Путен отменил выборы губернаторов;
– После Нор-Оста дожевал независимые СМИ;
– После Кемерово прикрутит интернет.
К гадалке не ходи...
budweiser23 31 марта 2018 | 13:44
captain_: пиндосы повесят спутники и обеспечат РФ бесплатным интернетом.
Спасибо Путену за это!
ha12raz 31 марта 2018 | 13:40
Он чо,.....не питерский ?
irdo 31 марта 2018 | 13:48
ha12raz:
Он чо,.....не питерский ?
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Ясно, нет.
Теперь Керимову позавидует.
Интересно, а за него будут заступаться прохоровы с ерофеевыми?
spstank67 31 марта 2018 | 13:53
ha12raz: Тамбовский.
ed10075 31 марта 2018 | 14:03
ha12raz: по фамилии разве не понятно? С Лиговки.
gregor 31 марта 2018 | 13:43
Тверской суд в ближайшие часы примет решение по вопросу о мере пресечения для миллиардера Зиявудина Магомедова
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Всё Сечину ,а Сечин откатит в фонды бабушкикабаевой ..... .
А большинство :-" Правильноееееееее решееениеееее ...одобрямс .
odobryam_s 31 марта 2018 | 14:00
А в эти "ближайшие часы" идет жаркий торг....