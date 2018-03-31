Сегодня в борьбе за Кубок Гагарина финалисты Западной Конференции СКА и ЦСКА проведут второй матч

Первый матч соперников в Санкт-Петербурге стал настоящим откровением. Мало кто ожидал от фаворитов Запада такого открытого хоккея и обилия заброшенных шайб. Отдельным номером стала игра 22-х летнего форварда москвичей Андрея Кузьменко. Хет-трик которого во многом и предопределил победу ЦСКА в первом матче в овертайме со счетом 5-4.

Часто бывает, что после подобной голевой феерии соперники становятся более осторожны и внимательны. В том числе и к тренерским установкам. Однако, располагая такими мощными атакующими линиями оба армейских коллектива способны показать болельщикам еще не один захватывающий спектакль. Вторая игра между СКА и ЦСКА начнется сегодня в 17 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.