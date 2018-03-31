Россия намерена получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
Российские власти намерены получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Координационный центр по авиабезопасности направит соответствующий запрос, об этом заявили в Минтрансе. Если объяснений не будет, Россия может применить такие же меры в отношении британских авиаперевозчиков.
Досмотр лайнера «Аэрофлота» произошел накануне в аэропорту «Хитроу». На борту искали запрещенные предметы. Об этом рассказал командир воздушного судна Виталий Митрофанов. Пилот добавил, что рейс, в итоге, задержали больше, чем на 2,5 часа.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что такое поведение со стороны британских властей недопустимо.
Великобритания напрасно идет на обострение отношений с Россией, так прокомментировал ситуацию зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин. По мнению Лукина, России следует оставить этот инцидент без ответной реакции.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gregor 31 марта 2018 | 13:10
Россия намерена получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А какие объяснения .... какие объяснения ?
Проверяют .. привезли ли полоний , отраву "новичок ", может кокса чемоданами или ещё какой-нибудь гадости .... . От настамнет всё можно ожидать ,так что надо проверят/ ,а что же делать .
nikitin43 31 марта 2018 | 13:30
gregor: расея - кокс - скрипаль - путен ....какие вопросы .
detul 31 марта 2018 | 13:36
gregor: Ввиду того, что самолет проверяли не по прилету, в при вылете, то скорее всего проверяли не ВЫВОЗЯТ ли полоний, отраву "новичок", чемодан кокса, или еще какие-нибудь востребованные в Британии вещества. А что делать. Наприглашали в страну жуликов и воров, теперь глаз да глаз нужен.
good_dobrai 31 марта 2018 | 13:10
Видать торопится Англия нагадить России в карман
Пока со Скирапалём не раскрылся обман!
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 13:11
Уже сутки из всех органов властных жуликов, воров и бандитов идёт вонь и истерика из-за пятиминутного и вполне логичного досмотра.
Видимо, они постоянно возят на своих коксолётах что-то нехорошее.
Просто в этот раз англичане не нашли.
good_dobrai 31 марта 2018 | 13:14
mikhail_spb_:
А я гляжу, ты и твоя бригада либерального разлива
Трудитесь здесь день и ночь без перерыва.
nanaryfive 31 марта 2018 | 13:26
mikhail_spb_: Хохло-тролли возбуждаются.
leon0109 31 марта 2018 | 13:11
Ни на какое такое обострение Великобритания не идёт. Просто элементарные нормы безопасности и гигиены в общении со страной повышенного риска. Чего вдруг так возбудились все чиновники российские? И иже с ними?
alef18 31 марта 2018 | 13:11
Если бы Шерлок Холмс мог увидеть, в какое мелкое фуфло обратилась старая, добрая Англии, в которой он когда-то жил, - он бы спрыгнул в Рейхенбахский водопад, и на этот раз безвозвратно
vaka257 31 марта 2018 | 13:11
Великобритания напрасно идёт на обострение отношений с Россией...
======================
А что будет?Обыщут самолёт компании Великобритании?!Отношения испорчены однозначно ,как говорит нетрадиционной ориентации г-н Жириновский...
prade 31 марта 2018 | 13:14
Британцы же объяснили, что российских самолет был проверен, поскольку Россия входит в перечень неблагонадежных стран.
jblack2 31 марта 2018 | 13:28
Какие тут могут быть объяснения?
Просто полиция получила команду начать кошмарить русских...
Обычный уркаганский "профилактический" наезд.
prade 31 марта 2018 | 13:47
jblack2: "Просто полиция получила команду начать кошмарить русских"
Все просто, скорее всего на самолете был какой нибудь работник российского МИДа. Вот и британцы начали проверять самолет тщательно. А русские, о котором Вы говорите, тут ни причем.
ivan127_4 31 марта 2018 | 13:29
Если объяснений не будет, Россия может применить такие же меры в отношении британских авиаперевозчиков.
___________
Правильно. Только проверку лучше учинять не по прилету, а перед вылетом - что бы не тащили новичков в ампулах для провокаций
vladislav 31 марта 2018 | 13:36
"Мария Захарова заявила, что такое поведение со стороны британских властей недопустимо."
========================================================================
Маша-Маша.. Использование химоружия на территории другого государства недопустимо, а не досмотр самолета на своей территории. После дела Скрипалей не то что досмотры самолетов нужно учинять, а вообще закрыть всяческие контакты с Мордором. Кто знает - что в больном мозгу мордоро-вождей еще зреет, какие злобные планы??
pioner222 31 марта 2018 | 13:47
Великобритания непременно ответит. ..Если посчитает нужным.)