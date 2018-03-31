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13:05, 31 марта 2018

Россия намерена получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона

Российские власти намерены получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Координационный центр по авиабезопасности направит соответствующий запрос, об этом заявили в Минтрансе. Если объяснений не будет, Россия может применить такие же меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Досмотр лайнера «Аэрофлота» произошел накануне в аэропорту «Хитроу». На борту искали запрещенные предметы. Об этом рассказал командир воздушного судна Виталий Митрофанов. Пилот добавил, что рейс, в итоге, задержали больше, чем на 2,5 часа.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что такое поведение со стороны британских властей недопустимо.

Великобритания напрасно идет на обострение отношений с Россией, так прокомментировал ситуацию зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин. По мнению Лукина, России следует оставить этот инцидент без ответной реакции.

Комментарии

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gregor 31 марта 2018 | 13:10

Россия намерена получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона
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А какие объяснения .... какие объяснения ?
Проверяют .. привезли ли полоний , отраву "новичок ", может кокса чемоданами или ещё какой-нибудь гадости .... . От настамнет всё можно ожидать ,так что надо проверят/ ,а что же делать .

nikitin43 31 марта 2018 | 13:30

gregor: расея - кокс - скрипаль - путен ....какие вопросы .

detul 31 марта 2018 | 13:36

gregor: Ввиду того, что самолет проверяли не по прилету, в при вылете, то скорее всего проверяли не ВЫВОЗЯТ ли полоний, отраву "новичок", чемодан кокса, или еще какие-нибудь востребованные в Британии вещества. А что делать. Наприглашали в страну жуликов и воров, теперь глаз да глаз нужен.

good_dobrai 31 марта 2018 | 13:10

Видать торопится Англия нагадить России в карман
Пока со Скирапалём не раскрылся обман!

mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 13:11


Уже сутки из всех органов властных жуликов, воров и бандитов идёт вонь и истерика из-за пятиминутного и вполне логичного досмотра.
Видимо, они постоянно возят на своих коксолётах что-то нехорошее.
Просто в этот раз англичане не нашли.

good_dobrai 31 марта 2018 | 13:14

mikhail_spb_:
А я гляжу, ты и твоя бригада либерального разлива
Трудитесь здесь день и ночь без перерыва.

nanaryfive 31 марта 2018 | 13:26

mikhail_spb_: Хохло-тролли возбуждаются.

leon0109 31 марта 2018 | 13:11

Ни на какое такое обострение Великобритания не идёт. Просто элементарные нормы безопасности и гигиены в общении со страной повышенного риска. Чего вдруг так возбудились все чиновники российские? И иже с ними?

alef18 31 марта 2018 | 13:11

Если бы Шерлок Холмс мог увидеть, в какое мелкое фуфло обратилась старая, добрая Англии, в которой он когда-то жил, - он бы спрыгнул в Рейхенбахский водопад, и на этот раз безвозвратно

vaka257 31 марта 2018 | 13:11

Великобритания напрасно идёт на обострение отношений с Россией...
======================
А что будет?Обыщут самолёт компании Великобритании?!Отношения испорчены однозначно ,как говорит нетрадиционной ориентации г-н Жириновский...

prade 31 марта 2018 | 13:14

Британцы же объяснили, что российских самолет был проверен, поскольку Россия входит в перечень неблагонадежных стран.

jblack2 31 марта 2018 | 13:28

Какие тут могут быть объяснения?
Просто полиция получила команду начать кошмарить русских...
Обычный уркаганский "профилактический" наезд.

prade 31 марта 2018 | 13:47

jblack2: "Просто полиция получила команду начать кошмарить русских"
Все просто, скорее всего на самолете был какой нибудь работник российского МИДа. Вот и британцы начали проверять самолет тщательно. А русские, о котором Вы говорите, тут ни причем.

ivan127_4 31 марта 2018 | 13:29

Если объяснений не будет, Россия может применить такие же меры в отношении британских авиаперевозчиков.
___________

Правильно. Только проверку лучше учинять не по прилету, а перед вылетом - что бы не тащили новичков в ампулах для провокаций

vladislav 31 марта 2018 | 13:36

"Мария Захарова заявила, что такое поведение со стороны британских властей недопустимо."
========================================================================
Маша-Маша.. Использование химоружия на территории другого государства недопустимо, а не досмотр самолета на своей территории. После дела Скрипалей не то что досмотры самолетов нужно учинять, а вообще закрыть всяческие контакты с Мордором. Кто знает - что в больном мозгу мордоро-вождей еще зреет, какие злобные планы??

pioner222 31 марта 2018 | 13:47

Великобритания непременно ответит. ..Если посчитает нужным.)

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