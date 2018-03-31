Россия намерена получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона

Российские власти намерены получить объяснения от Великобритании по поводу проверки самолета «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Координационный центр по авиабезопасности направит соответствующий запрос, об этом заявили в Минтрансе. Если объяснений не будет, Россия может применить такие же меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Досмотр лайнера «Аэрофлота» произошел накануне в аэропорту «Хитроу». На борту искали запрещенные предметы. Об этом рассказал командир воздушного судна Виталий Митрофанов. Пилот добавил, что рейс, в итоге, задержали больше, чем на 2,5 часа.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что такое поведение со стороны британских властей недопустимо.

Великобритания напрасно идет на обострение отношений с Россией, так прокомментировал ситуацию зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин. По мнению Лукина, России следует оставить этот инцидент без ответной реакции.