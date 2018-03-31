Миллиардер, совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан в Москве по делу о хищениях

Следствие сегодня будет решать просить ли суд о его аресте или ограничиться подпиской о невыезде, пишет газета КоммерсантЪ. Задержаны и несколько партнёров Магомедова, он занимает 63е место в списке российского Форбс.

Задержанию предшествовали обыски в квартирах Магомедова, его родственников и партнёров, а также коммерческих структурах, которые миллиардер контролирует. Вчера бизнесмена увезли на допрос, который продолжался до позднего вечера, пишет газета Коммерсант. После чего Магомедов был задержан. К совладельцу группы Сумма возникли вопросы в ходе расследования хищения почти 800 миллионов рублей при строительстве стадиона Арена Балтика, его возводят в Калининграде к футбольному чемпионату мира. Претензии ФСБ и следователей к миллиардеру связаны также с Новороссийским торговым портом. Его по данным Коммерсанта, контролирует совместное предприятие бизнесмена с Транснефтью. Газета отмечает, что основные активы группы Сумма как раз сосредоточены в транспортном бизнесе. По данным ТАСС миллиардера, его брата и ещё несколько человек допросили в рамках трёх дел о мошенничестве. Статус Магомедова по этим делам неизвестен. Бизнесмен действительно общался со следственными органами, но это была беседа, а не допрос, сообщил агентству представитель Суммы. По его словам, никаких обысков в компании не было.

Следствие предполагает, что Магомедов мог иметь отношение как к хищению денег, так и разработке преступных финансовых схем, благодаря которым миллионы рублей утекли из России, это сообщил источник в следственных органах МВД изданию Life.

Тверской суд Москвы в субботу рассмотрит вопрос об аресте совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. «В Тверском суде сегодня планируются три ареста в отношении Максидова и Магомедовых», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Она отметила, что материалы и доставка задержанных ожидаются в суде после 15:00 МСК.