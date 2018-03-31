Кемеровский суд арестовал чиновницу росстройнадзора и гендиректора компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
По версии следствия, трагедия произошла при их попустительстве.
Гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова арестована до 25 мая. Печально известный торговый центр находился в собственности этого предприятия, а его главе теперь инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Следствие утверждает, что подчиненные предпринимательницы неоднократно предупреждали ее о недостатках системы противопожарной безопасности, но она ничего не делала.
Кроме Богдановой, под арест сегодня отправили экс-главу областной инспекции госстройнадзора Танзилию Комкову – также до 25 мая. Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, она должна была пресечь эксплуатацию самовольного возведенного ТЦ «Зимняя вишня», но не сделала этого. Со своей должности Комкова ушла в 2014 году, но реконструкция здания проводилась еще при ней.
Жертвами пожара в торговом центре в Кемерово стали 64 человека. Ранее по этому делу были арестованы еще пять человек. Сама Юлия Богданова свою вину отрицает.
Следственный комитет активно работает над выяснением причины пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об это рассказал заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.Пока рассматриваются две основные версии – поджог или самовозгорание в результате замыкания.
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший свою семью при пожаре в торговом центре, опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения. Она была сделана в тот момент, когда начался пожар. На записи видно, что двери в один из кинозалов заперты не были — оттуда выходят люди. Ранее Востриков рассказывал, что на еще одной записи видно, как во время пожара кто-то из посетителей закрывает двери в кинозал, чтобы дождаться спасателей. На видео, опубликованном сегодня, этого момента нет.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 13:07
А пожарников, допустивших эксплуатацию опасного ТРЦ, почему не арестовали?
pusto1 31 марта 2018 | 13:59
mikhail_spb_: Ищите изготовителя кабеля который замкнул, скорее всего его непромегерили перед эксплуатацией :)
captain_ 31 марта 2018 | 13:15
«Роскомнадзор внес гей.ру в реестр запрещенных сайтов — за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений»
У русских вечный бой пидоров с геями...
cattt 31 марта 2018 | 13:22
МЧС как всегда не виновата, ведь они все принимали и к ним на пульт приходят все данные о срабатывании пож сигнализации.
kraft 31 марта 2018 | 13:17
А кто из замов Тулеева курировал эту областную инспекцию?
sokal123 31 марта 2018 | 13:19
Нашли виноватых...А тулеев сидит и жрет икру , главный виновник.
aisterh 31 марта 2018 | 13:28
Единственный торговый центр в Кемерово. Как вы думаете кому и сколько шли взятки? ДУмаю и до кремля пару рублей дошло по цепочке (курочка по зернышку). Сажать нужно начиная от Пучкова и выше. Без этих уборщиц и нажимателей кнопок. Они свое получили что живут в Кемерово