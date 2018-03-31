Московский суд отказался рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью
С иском в Замоскворецкий райсуд обратился врач-геронтолог Валерий Новоселов, который пишет книгу о смерти Ленина. Суд в иске отказал. Причина пока неизвестна, так как нет мотивировочной части решения. Адвокат Иван Павлов, который представляет интересы ученого, заявил, что решение будет обжаловано. Он пояснил, что законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина в течение 75 лет. Никакой возможности продлить этот срок закон не предусматривает.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 12:36
Комуняки-ленинолизы пытаются скрыть, что их кумир перед тем, как склеить ласты, окончательно утратил человеческие признаки: выл на луну, не реагировал на слова и действия окружавших его врачей.
honduras_on_kolima 31 марта 2018 | 12:42
Пора вводить в оборот очередной мем, который будет применяться для россиянских судебных мотивировок: #апатамушта!
Впрочем, и для всей феодальной вертикали тоже подойдёт.
mordvinyka_zabiyka 31 марта 2018 | 13:02
honduras_on_kolima: mikhail_spb_:
зыряны это такое особое племя))для них тайна всё что связано с жизнью их вождей))
kryymsdyk 31 марта 2018 | 13:23
mikhail_spb_: есть же фотки, где он в кресле-каталки, и взгляд у него как у маразматика, еще в 80-х опубликовали. Конечно, это был шок
midnightblues 31 марта 2018 | 13:25
mikhail_spb_: А чего тут может быть неясного
обычная большевистская обезьяна-с сифилисом
все давно известно
andy66 31 марта 2018 | 12:36
события 100-летней давности - в России до сих пор государственный секрет...
все потому что в самой основе советского государства лежит миф, выдумка... все картина мира советского человека - многослойное нагромождение лжи.
idaforever 31 марта 2018 | 12:36
а здесь-то почему?
чтобы последующие врачи первых лиц не переняли опыт?
фигасе
даже почти через 100 лет
о как все серьезно!
spstank67 31 марта 2018 | 12:36
Здоровье вождей-параноиков под большим секретом от народа.
vaka257 31 марта 2018 | 12:39
Путинщина боится даже открывать материалы которым скоро будет 100 лет ...Боятся ,что народ ужаснётся от той лжи,которой пичкали и пичкают до сих пор...
ross1919 31 марта 2018 | 12:56
vaka257: Английские власти боятся окрывать материалы о полете Гесса, которым скоро будет 80 лет... Боятся, что народ ужаснется от связи королевской семьи с нацистами, от той лжи о непорочности королевы, которой пичкали и пичкают до сих пор...
vaka257 31 марта 2018 | 13:01
ross1919: 11.80 и бегом в кассу...
ross1919 31 марта 2018 | 13:11
vaka257: Больше ответить нечего? Бегом на баррикады, бабуля! Или никак с дивана не встать?
vaka257 31 марта 2018 | 13:14
ross1919: Молодец,ещё 5.90 заработал ватоголовый малыш...
ross1919 31 марта 2018 | 13:23
vaka257: Завидно? Все по помойкам побираетесь? У метро плохо подают? Морду пожалостней делайте!
mladek 31 марта 2018 | 13:16
ross1919: А ленинская династия до сих пор у власти в Москве? Что вы сказать-то хотели своим замечанием?
ross1919 31 марта 2018 | 13:36
mladek: А потомки, лизавших задницы нацистов и работавших на войну, до сих пор живут в Чехии. Что вы сказать -то хотели своим замечанием?
ostapbey 31 марта 2018 | 13:46
ross1919:В 1939 году Германия заключила с СССР Договор о ненападении и Договор о дружбе и границах. Советско-германские политические отношения получили развитие также в торговой и военно-технической сфере.
В сентябре 1940 года Германия заключила с Японией и Италией Тройственный пакт, к которому в качестве новых членов стран «оси» затем присоединились их союзники и марионеточные государства. В ноябре 1940 года Германия предложила Советскому Союзу войти в число держав «оси». Советское правительство дало согласие при условии отнесения к сфере интересов СССР Румынии, Болгарии и Турции[17], однако эти требования были отвергнуты германской стороной.
speculyant 31 марта 2018 | 13:16
ross1919: В огороде бузина,а в Киеве дядька... Или вы душой в Соединенном королевстве,раз так за англичан переживаете? Похрен,что там у них хуже, вот что лучше-надо перенимать,а не наоборот.
kryymsdyk 31 марта 2018 | 13:24
ross1919: Дебилёныш, в те времена был король, а не королева.
ross1919 31 марта 2018 | 13:33
kryymsdyk: Крысеныш, сколько лет было во время войны будущей королеве
ostapbey 31 марта 2018 | 13:37
ross1919: а тебе Путин разве не сказал, что Гесс был по 1938-й год хороший!
Как и Гитлер!!!
А то и по 22.06.1941 даже!!
osal 31 марта 2018 | 12:39
Рано. Еще живы люди, которые помнят Путина!
navsegda 31 марта 2018 | 12:40
Ленин ещё одна скрепа , и Николай 2 скрепа , а то первый уконтропупил второго это мелочи для шизофренического сознания россиян
nikto_nikak 31 марта 2018 | 12:41
А кому в судах интересен закон? )))) А с другой стороны совершенно ясно что Ленин был невменяемым и что он там наговорил....Скорей всего и про немецкий шпионизм и свои похождения к Арманд и не только....
gregor 31 марта 2018 | 12:46
Московский суд отказался рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Врачи ещё живы ,сказал суд .
Они теперь Путина наблюдают .
nikto_nikak 31 марта 2018 | 13:07
gregor: А проектанты и строители мавзолея тоже живы?
gregor 31 марта 2018 | 13:14
nikto_nikak:
Конечно .., и не только живы ,а проектируют ещё один ,для того , когда врачи ,которые Ленина наблюдали ,прекратят наблюдать очередного Солнцеподобного .
Тут уж не приходится сомневаться .
Каждый очередной небожитель Кремля ,Солнцеподобный и вечно живой . Таков уж менталитет большинства великих Россиян ,которые без дорог и без друзей , всегда . , но с царём в башке .
vladimirgornitsky 31 марта 2018 | 12:47
Руководителями СССР были свихнувшийся сифилитик, параноик и маразматик. И все они весьма популярны в народе до сих пор. Руководители с нормальной психикой (Хрущев и Горбачев) правили недолго, и народ их не любил.
Интересно, что и среди русских царей наиболее популярны также люди с явными психическими отклонениями - Иван Грозный и Петр I, а также Екатерина II, которая убила своего мужа и незаконно захватила престол.
Так что нынешняя любовь к предводителю жуликов и воров, утратившему связь с действительностью (об этом говорила Меркель, которая близка с ним настолько, что она покупает ему пиво, а он ей - рыбу), удивления не вызывает.
gregor 31 марта 2018 | 13:06
vladimirgornitsky:
Вы правы .
Для большинства Россиян мил тот ,кто больше всех извёл народу .
Иван Грозный ,Пётр I .., даже иностранцы ... например Наполеон ,очень любим . На буфетике в каждой семье Россиянина стоит Наполеон в своей треуголке , тортик кушают "Наполеон" .... ,уважают ,ценят .любят . Он же ,много русского народа извёл ,вот и уважение большинства .
Но самый почитаемый ,это конечно Сталин ,он больше всех сгнобил , больше упыря гитлера .., поэтому и самый почитаемый, для большинства Россиян . Поэтому и племя вертухайское в почёте .
И всяко разно портянки , титушки ,ноды ,сербы ,казаки ряженные ,кадилы ,хунвейбины ,нашисты и прочая пакость .. скрепоносная - ,поносная ... . Это элита большинства .
Поэтому и нет в России ,ни дорог ,ни друзей .
Да и вряд ли будет .Классик прав .
kryymsdyk 31 марта 2018 | 13:26
vladimirgornitsky: ну Екатерина вторая дура-то не была. Похотлива, да, но в остальном грамотная и трезвомыслящая женщина.
cockeyed 31 марта 2018 | 12:48
Пускай обращается к нам, мы предоставим ему всю необходимую информацию об Владимире Ильиче и его ближайших соратниках революционерах В. Шендеровиче и М. Ганапольском. У нас секретов нет - мы всегда рады помочь учёному миру.
ostapbey 31 марта 2018 | 13:33
cockeyed: ты уже выбрал себе место в послелениском наследии??
В МАВЗОЛЕЙ надеешься всклизнуть на ложе?
Или в ГУЛАГ на шконку??
eyjafjallajoekull 31 марта 2018 | 12:53
Что дышло...
demosua 31 марта 2018 | 13:00
75 с какого года?
ostapbey 31 марта 2018 | 14:02
demosua:В антигитлеровскую коалицию входили
Польша, Великобритания (и её доминионы: Канада, Индия, Южно-Африканский Союз, Австралия, Новая Зеландия), Франция — вступили в войну в сентябре 1939 года;
Эфиопия — эфиопские войска под командованием правительства Эфиопии в изгнании продолжили партизанские боевые действия после аннексии государства в 1936 году, официально признана союзником 12 июля 1940 года;
Дания, Норвегия — 9 апреля 1940 года;
Бельгия, Нидерланды, Люксембург — с 10 мая 1940 года;
Греция — 28 октября 1940 года;
Югославия — 6 апреля 1941 года;//
/
СССР, союзник германии переобулся 22 июня 1941 года;
/
США, Филиппины — с декабря 1941 года;
Китай (правительство Чан Кайши) — вёл боевые действия против Японии с 7 июля 1937 года, официально признан союзником 9 декабря 1941 года;
Мексика — 22 мая 1942 года;
Бразилия — 22 августа 1942 года.
demosua 31 марта 2018 | 13:03
если бы в России рассекретили хоть треть "тайн" последнего столетия, историю пришлось бы написать заново. Но власть категорически против "переписывания" истории... Посему живём мифами...
moskow2042 31 марта 2018 | 13:20
Россией руководит династия или плеяда,капелла Американских воров разведчиков.....включая Ленина-Сталина-Брежнива.......и далее со всеми остановками.....
molchun 31 марта 2018 | 13:24
Смотрим фильм Сокурова "Телец". Или все намного хуже?