Московский суд отказался рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью

С иском в Замоскворецкий райсуд обратился врач-геронтолог Валерий Новоселов, который пишет книгу о смерти Ленина. Суд в иске отказал. Причина пока неизвестна, так как нет мотивировочной части решения. Адвокат Иван Павлов, который представляет интересы ученого, заявил, что решение будет обжаловано. Он пояснил, что законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина в течение 75 лет. Никакой возможности продлить этот срок закон не предусматривает.