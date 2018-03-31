Задержан миллиардер Зиявудин Магомедов, который занимает 63-е место в списке российского «Форбс»
Он является совладельцем группы «Сумма». Как сообщает ТАСС, Магомедов, а также его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел, возбужденных по статье «Мошенничество». Статус Магомедова по этим делам пока неизвестен. Бизнесмен задержан на 48 часов. Вопрос о мере пресечения будет решен сегодня. газета «Коммерсант» пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении более 700 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. В деле есть также эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является группа «Сумма».
Комментарии5
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navsegda 31 марта 2018 | 12:37
Берёшь любого из российских миллиардеров и смело заводишь дело по этой статье , а то сортируют
gvzdk 31 марта 2018 | 12:40
Странно... а разве чемпионат мира в России не для этого организовывали?
osho___ 31 марта 2018 | 12:43
Видимо до конца не отстегнул.
basel812 31 марта 2018 | 12:45
С ЧеКистами вовремя не поделился. У них строго с этим.
ulagai 31 марта 2018 | 12:49
Пусть расскажет зиявудин-миллиардер,каким образом честно заработать столько денег.