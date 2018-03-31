Житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения
Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший свою семью при пожаре в торговом центре, опубликовал в Инстаграме запись с камер видеонаблюдения. Она была сделана в тот момент, когда начался пожар. На записи видно, что двери в один из кинозалов заперты не были — оттуда выходят люди. Ранее Востриков рассказывал, что на еще одной записи видно, как во время пожара кто-то из посетителей закрывает двери в кинозал, чтобы дождаться спасателей. На видео, опубликованном сегодня, этого момента нет.
Комментарии25
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ha12raz 31 марта 2018 | 12:37
Востриков сделает карьеру на костях.....если чекисты его не кинут.
rern 31 марта 2018 | 12:43
По себе не суди.
maximodiss 31 марта 2018 | 12:50
rern: Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
all_seeing74 31 марта 2018 | 13:06
maximodiss: а при чем тут петиция?!! Берите и подсчитывайте! Как это сделали в беслане и нордосте! Или вы ждете разрешения? Если чесно , то не верю я в64 погибших, что нам не врут, с чего бы они говорили правду? До этого всегда врали о количестве жертв, а тут адруг решили быть честными?! Не верю!!!((
honduras_on_kolima 31 марта 2018 | 13:39
all_seeing74: Таки да, был момент, когда по официальным (!) данным, числилось погибших 64, из них уже было опознано где-то 30, а пропавших без вести 69.
Здесь уже не тот случай, когда надо быть Шпилькиным, чтобы выстроить распределение и сопоставить его с гауссовским.
Тут достаточно знаний арифметики за 4-й класс и хоть немного самостоятельного мышления.
Именно последнее напрочь отсутствует у портянок.
Пока что выручают только новые информационные и коммуникационные технологии, которые суют путирастам ножи в спину просто очередями.
arye_11 31 марта 2018 | 13:01
ha12raz:
Востриков сделает карьеру на костях.....если чекисты его не кинут.
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Есть и другое объяснение довольно странных зигзагов Вострикова.
На видеозаписи, где он гневно клеймит "бузотеров" и делает свое знаменитое заявление о необходимости сплотится вокруг Путина и о полном доверии Тулееву, рядом с ним два два крепких мужика, которые трем днями раньше совершенно "случайно" засветились на встрече Путина с общественностью города.
Это те подставные "случайные люди", которых Путин таскает за собой из города в город, со встречи на встречу.
Как бы парня не взяли в крепкий оборот. С них будет.
ostanovka 31 марта 2018 | 13:44
arye_11: мы знаем о его погибшей семье только с его слов. Его всунули просто всем фейсом в камеру на том знаменитом митинге. Чтоб мы все увидели его обозленные до последней степени глаза. А потом парень пошел пересказывать версию события, навязывать зрителям что не ходите на митинги, что "майданщики" его сперва сбили с толку, и потому он накричал на уважаемого чела, слугу царю, отца солдатам.. посмотрите на него отстранённым взглядом. Даже не беря во внимание, что не похож он на скорбящего о трёх детях, жене и сестре человека, вы заметьте: к чему он призывает? Откуда он берет бесконечные съёмки с камер? И все остальное в том же духе, особенно если взять во внимание содержание его аккаунта в ВК. Человек, на третий день после жуткой смерти своих родных, сказавший что Путин царь, не нашел ничего более важного, чтоб произнести?
Что скажете?
stoned_fox 31 марта 2018 | 14:00
ostanovka: Что скажете?
Логично.Но будем посмотреть.
ha12raz 31 марта 2018 | 14:02
ha12raz: помяните мое слово........скоро он замелькает на всех каналах телевизора , все будут его жалеть , а он разьяснит, как бузотеры воспользовались его горем.
Про полученную телевизорную иудину денежку никто не скажет
werton 31 марта 2018 | 12:37
Вострикова не сломало ФСБ ,скорее он и есть засланный казачок от ФСБ. И вот он уже призывает верить власти и не митинговать... у него вдруг исчезли фотки ,чтобы потом не проколоться. Легенда созданная ФСБ. Я уже не верю что у него семья погибла Его стало слишком много, а пользы мало
как он лижет власти https://www.youtube.com/watch?v=1_rrKj9V37Y
ha12raz 31 марта 2018 | 12:54
werton: Это ватник, брат его убивал детей в Лугандоне, а этот восхищался.
Вот и ввесь он тут, дети для ватников на втором месте.
lacosta1969 31 марта 2018 | 13:02
werton: ВАМ ШАКАЛАМ ПОЛЬЗА ТОЛЬКО ОТ ТОГО КТО РАСШАТЫВАЕТ СИТУАЦИЮ. Вот от Анального и Комикадзе заднеприводного есть польза. А те кто хотят разобраться, они Вам не интересны. Вам бердак нужен и что бы пиндосы здесь верховодили.
all_seeing74 31 марта 2018 | 13:18
lacosta1969: расшатывает?!! Да вы ублюдки ушатали сотню детей , уроды!!! И ты тут еще вякаешь про расшатывание?!! Тварь бессовестная!!!!
putinfu 31 марта 2018 | 13:19
lacosta1969: холуй пшел нах..твое дело как дебила голосовать за Путина ,который не выполнил за 18 лет ни одного обещания и только врал. Иди к своим друзьям дебилам которые тебе то жетолько врут
Путина в стране поддерживает только лохи первого канал ,которых не более 20-30% от числа избирателей если вычесть все приписки. И за Путина проголосовало фактически менее 50%
putinfu 31 марта 2018 | 13:26
werton: Точно! Народ ведь должен верить убитому горем человеку. Чистой воды психология, расчитанная на толпу
all_seeing74 31 марта 2018 | 12:49
Что то и мне кажется этот тип мутным!(( откуда запись? Семья горела а он снимал? Он получил записи камер? С какой радости они ему предоставлены? Человек после смерти семьи не вылазит с экранов, у него нет проблем? Заняться больше нечем? Очень много вопросов к этому типу...(((
maximodiss 31 марта 2018 | 12:53
all_seeing74: А может публичность и озвучивание вслух при всех - единственный способ привлечь внимание?
all_seeing74 31 марта 2018 | 13:12
maximodiss: а вы считаете что его мало? И только от вострикова зависит чтобы его стало больше?! Уверяю вас, вся страна в курсе, в шоке и ужасе! А отцу погибшей семьи не плохо бы вместе с другими пострадавшими составить свои списки пострадавших и пропавших! Если он действительно хочет что то сделать.
nikitin43 31 марта 2018 | 12:55
all_seeing74: стал инструментом для проталкивания дезы народонаселению так как народ не верит власти.
ha12raz 31 марта 2018 | 13:20
all_seeing74: Говорят, что ФСБ его сломало......где же его сломанные руки, ноги, ребра ?
Там нечего было ломать, человек, потерявший семью, запьет, замкнется, но только не будет осуждать пожалевших его людей, пришедших ради него и ему подобных на площадь.
А этот даже не провокатор, а какое то то дерьмо.
Я тоже перестал верить, что он горюет о родных.
all_seeing74 31 марта 2018 | 13:30
ha12raz: как можно сломать человека потерявшего все?!(( чем на него можно надавить? Чем импугать?! Чушь это все, он мог бы безбоязнено заехать в торец любому фсбшнику или тому же тулееву, и ничего с ним не смогли бы сделать, если он действительно потерял семью, как нам говорят.((((
ha12raz 31 марта 2018 | 13:46
all_seeing74: да, именно так, в первые дни от горя и ярости человек не боится никого и даже проклинает бога, а не только какую то харю в губернском кресле или в кремле, ломать его можно не раньше, чем через неделю.
Это понимают и чекисты и не станут его бить......но вот купить дерьмо это значительно легче.
olegfst 31 марта 2018 | 13:00
Судя по видео, люди остались бы живы, если бы сразу побежали к выходу. Они остались бы живы, если бы читали Аркадия Бабченко и знали, что "Родина тебя всегда бросит, сынок!"(с)
clingerwinger 31 марта 2018 | 13:22
А чего это этого недочеловека раскручивают по всем каналам? Неужели приемника готовять?
ha12raz 31 марта 2018 | 13:49
clingerwinger: я тоже так подумал, но нет.
Нужды в простых ватниках нет, это мясо.
Вверх лезут другие, с большитми связями и бабками.