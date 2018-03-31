Суд поместил под арест до 25 мая экс-главу Госстройнадзора Кузбасса Танзилию Комкову
Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.
Ранее также до 25 мая была арестована Юлия Богданова – гендиректор кемеровского кондитерского комбината, который является владельцем торгового центра «Зимняя вишня».
Комментарии4
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rern 31 марта 2018 | 12:35
Принялись за чиновников. Главное продолжать по цепочке вверх.
fashist_putin 31 марта 2018 | 12:56
18 лет гэбнявая Плешивая Паскуда рулит ВСЕМ, теперь вот детей сжигает
При чём здесь Путин?
Убил детей Путин с Тулеевым, а посадили Танзилию Комкову, которым она заносила взятки
ахахаха ))))
gillan38 31 марта 2018 | 12:43
Слабый пол попал под раздачу.
pusto1 31 марта 2018 | 12:45
это заламывание рук в интересах следствия. Чуть ранее сообщалось что разрешение было получено, но вот кого-то это не устраивает. Семь пятниц у вас на неделе, господа-товарищи чекисты-следователи.