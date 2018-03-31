Роскомнадзор внес портал Gay.ru в список запрещенных сайтов

Одному из старейших в рунете ресурсов про ЛГБТ грозит блокировка. Gay.ru был помещен в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Алтайского райсуда села Белый Яр республики Хакасия. Причина блокировки – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних. В сообщении на портале говорится о получении «стандартного письма» от Роскомнадзора о необходимости незамедлительного удаления запрещенной информации, но конкретных ссылок там не приводится. В связи с этим руководство Gay.ru сделало вывод, что им предложено «удалиться целиком».

В беседе с РБК главный редактор ресурса Эдуард Мишин подчеркнул, что распространение информации о секс-меньшинствах в России не считается незаконным, а сайт предназначен только для взрослых. Редакция готовит «жалобы и апелляции». Также Мишин добавил, что в случае блокировки новый ресурс они создавать не планируют, а будут защищать старый.

Портал Gay.ru был запущен в сентябре 1997 года. Ежемесячная аудитория сайта составляла больше 1,5 миллионов уникальных посетителей.