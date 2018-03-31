Роскомнадзор внес портал Gay.ru в список запрещенных сайтов
Одному из старейших в рунете ресурсов про ЛГБТ грозит блокировка. Gay.ru был помещен в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Алтайского райсуда села Белый Яр республики Хакасия. Причина блокировки – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних. В сообщении на портале говорится о получении «стандартного письма» от Роскомнадзора о необходимости незамедлительного удаления запрещенной информации, но конкретных ссылок там не приводится. В связи с этим руководство Gay.ru сделало вывод, что им предложено «удалиться целиком».
В беседе с РБК главный редактор ресурса Эдуард Мишин подчеркнул, что распространение информации о секс-меньшинствах в России не считается незаконным, а сайт предназначен только для взрослых. Редакция готовит «жалобы и апелляции». Также Мишин добавил, что в случае блокировки новый ресурс они создавать не планируют, а будут защищать старый.
Портал Gay.ru был запущен в сентябре 1997 года. Ежемесячная аудитория сайта составляла больше 1,5 миллионов уникальных посетителей.
Комментарии5
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kir_pich_101 31 марта 2018 | 12:09
Ну вот, виновные в бедственном положении страны найдены!
Ату их!
nikitin43 31 марта 2018 | 12:15
kir_pich_101: при том что Всё фед тв переполнено пидорасами , которые продают бессмертную душу за ласки хозяина кремля.
ura_123 31 марта 2018 | 12:11
И где же пригожинские будут получать удовольствия от общения с поварёнком и обновлять методички?
archibald_dandy_esquire 31 марта 2018 | 12:15
ura_123: " где же пригожинские будут получать удовольствия"
Пригожинские будут получать удовольствие при личном общении.
А вот глав-гей РФ Вольфович будет подыскивать мальчиков прни помощи своих "помощников по связям с общественностью", потому что он хитрый и ни на какие педо-сайты не лазит.
furuncul1 31 марта 2018 | 12:16
Это сколько же врагов нажил себе роскомнадзор в верхних эшелонах власти!