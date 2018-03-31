Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»
Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос, чтобы выяснить причины проверки самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту. Об этом заявил Минтранс, сообщает РИА Новости. При отсутствии объяснений со стороны Лондона Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, добавили в ведомстве.
Великобритания напрасно идет на обострение отношений с Россией. Так досмотр российского самолета британскими пограничными службами прокомментировал в интервью «Эху Москвы» заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин. По мнению Владимира Лукина, России следует оставить это инцидент без ответной реакции.
Комментарии8
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aorswen 31 марта 2018 | 12:07
дедушка лукин по-прежнему у корыта? чувак пришёл к успеху ))
evgolius7 31 марта 2018 | 12:12
Знаете ли вы, что если вы обыскали российский самолет и не нашли в нем кокаина, химического или бактериологического оружия, значит вы плохо искали?
patrik04 31 марта 2018 | 12:15
Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»...
Журналисты-расследователи Т.Фельгенгауэр и А.Плющев должны сравнить бортовые номера вчерашнего самолёта и того, на котором в Лондон прилетела Юлия Скрипаль. Если они совпадут, значит британские спецслужбы подбросили на борт самолёта следы "Новичка".
nikitin43 31 марта 2018 | 12:17
patrik04: типа про тушку которая нырнула с хором и доктором Лизой всё понятно , а где суд ?
bozk 31 марта 2018 | 12:10
Ответ - Пошли вон!
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 12:11
Объяснили же: досмотр был стандартной процедурой для самолёта из страны с повышенным уровнем риска.
Кремлежулики сами опустили Россию до такого уровня, а теперь возмущаются.
andy66 31 марта 2018 | 12:15
на земном шаре возникла ситуация, когда ЛЮБОЕ воздушное или морское судно РФ автоматически считается каналом доставки наркотиков, оружия или еще чего похуже...
И никто для этого не сделал больше чем руководство РФ ((
agamasat 31 марта 2018 | 12:22
В Кремле по обыкновению дурку из себя корчат...