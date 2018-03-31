Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»...

Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос, чтобы выяснить причины проверки самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту. Об этом заявил Минтранс, сообщает РИА Новости. При отсутствии объяснений со стороны Лондона Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, добавили в ведомстве.

Великобритания напрасно идет на обострение отношений с Россией. Так досмотр российского самолета британскими пограничными службами прокомментировал в интервью «Эху Москвы» заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин. По мнению Владимира Лукина, России следует оставить это инцидент без ответной реакции.