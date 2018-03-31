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Эксклюзив Эха 12:03, 31 марта 2018

Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»

Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос, чтобы выяснить причины проверки самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту. Об этом заявил Минтранс, сообщает РИА Новости. При отсутствии объяснений со стороны Лондона Россия может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, добавили в ведомстве.

Великобритания напрасно идет на обострение отношений с Россией. Так досмотр российского самолета британскими пограничными службами прокомментировал в интервью «Эху Москвы» заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Лукин. По мнению Владимира Лукина, России следует оставить это инцидент без ответной реакции.

Комментарии

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aorswen 31 марта 2018 | 12:07

дедушка лукин по-прежнему у корыта? чувак пришёл к успеху ))

evgolius7 31 марта 2018 | 12:12

Знаете ли вы, что если вы обыскали российский самолет и не нашли в нем кокаина, химического или бактериологического оружия, значит вы плохо искали?

patrik04 31 марта 2018 | 12:15

Российский координационный центр по авиабезопасности направит в Лондон запрос о причинах проверки самолета «Аэрофлота»...

Журналисты-расследователи Т.Фельгенгауэр и А.Плющев должны сравнить бортовые номера вчерашнего самолёта и того, на котором в Лондон прилетела Юлия Скрипаль. Если они совпадут, значит британские спецслужбы подбросили на борт самолёта следы "Новичка".

nikitin43 31 марта 2018 | 12:17

patrik04: типа про тушку которая нырнула с хором и доктором Лизой всё понятно , а где суд ?

bozk 31 марта 2018 | 12:10

Ответ - Пошли вон!

mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 12:11


Объяснили же: досмотр был стандартной процедурой для самолёта из страны с повышенным уровнем риска.
Кремлежулики сами опустили Россию до такого уровня, а теперь возмущаются.

andy66 31 марта 2018 | 12:15

на земном шаре возникла ситуация, когда ЛЮБОЕ воздушное или морское судно РФ автоматически считается каналом доставки наркотиков, оружия или еще чего похуже...

И никто для этого не сделал больше чем руководство РФ ((

agamasat 31 марта 2018 | 12:22

В Кремле по обыкновению дурку из себя корчат...

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