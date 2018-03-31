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12:00, 31 марта 2018

Разрешение на ввод в эксплуатацию сгоревшего торгового центра в Кемерове дали власти города

Добро на эксплуатацию здания дал в 2013 году заместитель главы администрации Кемерово Владимир Зуб. Мэрия приняла такое решение, потому что был полный пакет документов, — такие показания дала бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Их зачитала судья Центрального районного суда Кемерова Инна Михайленко на заседании по вопросу об аресте, передает «Интерфакс».

Представитель СК заявил в суде, что реконструкция здания кондитерской фабрики, в которой разместился торговый центр «Зимняя вишня», проводилась незаконно, о чем администрация Кемерова уведомила Госстройнадзор. Инспекция возбудила административное дело, но затем закрыла его за истечением сроков давности. По версии СК, начальница инспекции действовала в интересах сына, связанного с компанией-собственником торгового центра. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Следственный комитет ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово. Об этом рассказал глава СК Александр Быстрыкин. Согласно решению суда, фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» останутся под арестом до 25 мая.

Комментарии

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rern 31 марта 2018 | 12:06

Тулеева в тюрьму. Неплохое завершение карьеры мафиози.

patrik04 31 марта 2018 | 12:08

Разрешение на ввод в эксплуатацию сгоревшего торгового центра в Кемерове дали власти города...

Власти города? Удивительно, никогда бы не догадался, лично я был уверен, что это была Тереза Мэй.

hysteria 31 марта 2018 | 12:17

А Востриков сказал, что администрация не виновата и Аман Гумирович произвел для него приятное впечатление..

ura_123 31 марта 2018 | 12:26

patrik04: Странно что не Обама!

serge_moro 31 марта 2018 | 12:09

rern: Почему Тулеев до сих пор на свободе и даже не отстранен от своих полномочий ?
Ответ лежит в желании Путина не давать в обиду отличного холуя ,который показал на всю страну,что он служит Путину ,а не народу.Путину понравилось поведение Тулеева и он сделает все,чтобы с Тулеевым все было хорошо.Не исключаю,что Тулеев,как и бывший губернатор Краснодарского края ,после Кущевки стал министром сельского хозяйства.Мы знаем,что все гадкие чиновники после очередной трагедии идут только на повышение.Видно у кремлевской мафии такое правило.

sprav77 31 марта 2018 | 12:22

rern: Таких, как он по России много. Все они своеобразные мафиози. С криминал точно дружат

ansh 31 марта 2018 | 12:25

rern: //Тулеева в тюрьму//.

Через некоторое время, уйдёт по состоянию здоровья. Естественно, с дежурным награждением Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Вождю служил верой и правдой. Что еще надо от старика?

tadolg 31 марта 2018 | 12:07

Занимает 63 место в списке Форбс. Долго ж они будут добираться до первых мест списка. Наверное, уже следующие поколения будут в этой грязи копаться.

mate153 31 марта 2018 | 12:21

tadolg: Поставил Вам лайк только за то, что Вы оптимист(ка)...

apels 31 марта 2018 | 12:08

Дальше все и гораздо глубже. Тулеев там всех держит и без него крупное дело не делается. А Тулеева кто держит? Выборов то нет. И держит его лично Путин. Простая логичиская цепочка - голоса в обмен на коррупцию.

uhovostro 31 марта 2018 | 12:09

Ну всё - шаньдец Танзилии и её сыночку. И администрация совсем не причём, естественно...

slesar_ev 31 марта 2018 | 12:09

Прожжённые воры начали "чирикать"

gregor 31 марта 2018 | 12:16

Разрешение на ввод в эксплуатацию сгоревшего торгового центра в Кемерове дали власти города
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Странно ..., а Тулеев и его ворьё и жульё ..., сказали Путину ,что это Обама дал разрешение .

kp6ic 31 марта 2018 | 12:17

без одобрения лиц на самом верху торговый центр в центре города вряд ли построишь. ну а почему у царя много друзей долларовыми миллиардерами стали после того, как он на трон взошел, а в провинции должно быть иначе? рука руку моет. не те скрепы в путинской россии. плохие скрепы.

sbk 31 марта 2018 | 12:17

А без показаний это было не понятно?
И документов не было?

putin_itogy 31 марта 2018 | 12:23

Разрешение - ДАЛ ТУЛЕЕВ.
Тулееву разрешение - ДАЛ ПУТИН.

Как сейчас ЧЕКИСТЫ дают разрешение - ЗАКОПАТЬ ОЗЕРО "КРУГЛОЕ",
откуда питаются ВОДОВОДЫ МОСКВЫ.
Для влиятельного Московского чиновника первого уровня, имя которого зашифровано.(уровня примерно Бастрыкина-Сечина)
Для постройки коттеджного посёлка, в строго охраняемом Дмитровском стратегическом водоохранительном узле.

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