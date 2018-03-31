Разрешение на ввод в эксплуатацию сгоревшего торгового центра в Кемерове дали власти города...

Добро на эксплуатацию здания дал в 2013 году заместитель главы администрации Кемерово Владимир Зуб. Мэрия приняла такое решение, потому что был полный пакет документов, — такие показания дала бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Их зачитала судья Центрального районного суда Кемерова Инна Михайленко на заседании по вопросу об аресте, передает «Интерфакс».

Представитель СК заявил в суде, что реконструкция здания кондитерской фабрики, в которой разместился торговый центр «Зимняя вишня», проводилась незаконно, о чем администрация Кемерова уведомила Госстройнадзор. Инспекция возбудила административное дело, но затем закрыла его за истечением сроков давности. По версии СК, начальница инспекции действовала в интересах сына, связанного с компанией-собственником торгового центра. Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Следственный комитет ведет активную работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к пожару в Кемерово. Об этом рассказал глава СК Александр Быстрыкин. Согласно решению суда, фигуранты уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» останутся под арестом до 25 мая.