Сенатор Лукин удивлен «акцией» с досмотром самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Лукин удивлен «акцией» с досмотром самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту «Хитроу». Он не исключает, что это действие британских спецслужб могло быть вызвано внутренними проблемами Великобритании. Такое мнение сенатор В.Лукин высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я удивлен этой акцией по самолету. Не знаю, какие резоны у британских спецслужб, но такое экзальтированное намерение обострить отношения с Россией… Я понимаю, что должно быть расследование по поводу инцидента с двойным агентом, но зачем до такой степени обострять отношения и стараться буквально везде найти способы создать драматизированные новости, мне не понятно», — сказал он.

В.Лукин не исключил, что это действие британских спецслужб может быть связно с проблемами внутренней политики в Великобритании. «Есть проблемы, серьезные вопросы надо решать, укрепить свои позиции — Brexit, отношения с Европой. Нехорошо, конечно, когда укрепляют позиции за счет такого рода экзальтированных вспышек. Это провоцирует, и наши власти, как правило, демонстрируют симметричные ответы на такого рода действия», — пояснил он.

При этом В.Лукин подчеркнул, что сам он «не сторонник симметричных ответов во всех случаях жизни». По его мнению, следует снизить напряжение, возникшее между странами, причем вполне естественно, если Россия сделает шаг навстречу первой. «Я бы советовал сейчас выразить протест, но на первый случай не обращать внимания. Запрет на посадки британских самолетов в РФ я бы даже не стал рассматривать. Умнее тот, кто первый снизит тональность и попробует протянуть руку, когда-нибудь все равно придется это делать. И чем раньше это закончится, тем лучше», — заключил он.

В минувшую пятницу сотрудники британских пограничной и таможенной служб без объяснения причин провели досмотр самолета А-321 компании «Аэрофлот», прилетевший из «Шереметьево» в лондонский аэропорт «Хитроу». В МИД РФ уже назвали действия Британии в связи с досмотром российского лайнера провокацией.