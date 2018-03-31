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Эксклюзив Эха 11:45, 31 марта 2018

Сенатор Лукин удивлен «акцией» с досмотром самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Лукин удивлен «акцией» с досмотром самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту «Хитроу». Он не исключает, что это действие британских спецслужб могло быть вызвано внутренними проблемами Великобритании. Такое мнение сенатор В.Лукин высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я удивлен этой акцией по самолету. Не знаю, какие резоны у британских спецслужб, но такое экзальтированное намерение обострить отношения с Россией… Я понимаю, что должно быть расследование по поводу инцидента с двойным агентом, но зачем до такой степени обострять отношения и стараться буквально везде найти способы создать драматизированные новости, мне не понятно», — сказал он.

В.Лукин не исключил, что это действие британских спецслужб может быть связно с проблемами внутренней политики в Великобритании. «Есть проблемы, серьезные вопросы надо решать, укрепить свои позиции — Brexit, отношения с Европой. Нехорошо, конечно, когда укрепляют позиции за счет такого рода экзальтированных вспышек. Это провоцирует, и наши власти, как правило, демонстрируют симметричные ответы на такого рода действия», — пояснил он.

При этом В.Лукин подчеркнул, что сам он «не сторонник симметричных ответов во всех случаях жизни». По его мнению, следует снизить напряжение, возникшее между странами, причем вполне естественно, если Россия сделает шаг навстречу первой. «Я бы советовал сейчас выразить протест, но на первый случай не обращать внимания. Запрет на посадки британских самолетов в РФ я бы даже не стал рассматривать. Умнее тот, кто первый снизит тональность и попробует протянуть руку, когда-нибудь все равно придется это делать. И чем раньше это закончится, тем лучше», — заключил он.
В минувшую пятницу сотрудники британских пограничной и таможенной служб без объяснения причин провели досмотр самолета А-321 компании «Аэрофлот», прилетевший из «Шереметьево» в лондонский аэропорт «Хитроу». В МИД РФ уже назвали действия Британии в связи с досмотром российского лайнера провокацией.

Комментарии

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kazlevich1949 31 марта 2018 | 11:57

Ну таки тут в сообщающихся сосудах законов физики: чем больше в одном "крыле" будет напряжённость между Британией и Россией, то на другом уже крыле будет легче молодому и рьяному министру обороны Британии Гэвину Уильямсону переселиться ближе к лету на Даунинг Стрит 10!? В России Шариков говорил, что у них тоже на всех револьверов хватит, сегодня в Британии Гэвин Уильямсон говорит, что на всех хватит "ЧВК" его армейской разведки...
Как-то так!?

stas_russkiy 31 марта 2018 | 12:02

Судя по реакции озёрной братвы, кокс (и, возможно, что-то ещё) возят не только правительственными бортами, но и рейсовыми... Пацаны сильно возбудились, когда стали проверять самолёты. А это обычная таможенная проверка...

ura_123 31 марта 2018 | 12:15

Внутренними проблемами Великобритании... Ай сенатор Лукин,ай да сын своей мамы!
Ещё один Клинцевич)))

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