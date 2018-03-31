В Подмосковье второй раз за месяц произошел пожар в одной и той же психбольнице

Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС. Персонал и пациентов эвакуируют в соседний корпус. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло в одной из комнат.

Ранее пожар в 25 психиатрической больнице Ногинска случился 28 февраля. Тогда возгорание произошло из-за короткого замыкания в подсобном помещении на 3-м этаже.