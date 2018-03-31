В Подмосковье второй раз за месяц произошел пожар в одной и той же психбольнице
Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС. Персонал и пациентов эвакуируют в соседний корпус. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание произошло в одной из комнат.
Ранее пожар в 25 психиатрической больнице Ногинска случился 28 февраля. Тогда возгорание произошло из-за короткого замыкания в подсобном помещении на 3-м этаже.
Комментарии9
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rern 31 марта 2018 | 11:36
Путинская стабильность.
drillerthriller 31 марта 2018 | 11:37
Патриков с емелями хоть успели спасти?
gvs 31 марта 2018 | 11:41
Наша общероссийская психбольница, вообще, горит регулярно. Но главврач все равно. на коне. )))
hysteria 31 марта 2018 | 11:45
Пациенты психбольниц — сами люди неплохие и заболевания у них — душевные.
anemon 31 марта 2018 | 11:51
Просто чудо, как они все (подмосковные психиатрические больницы) ещё не сгорели!
archibald_dandy_esquire 31 марта 2018 | 12:22
anemon:
Следующие - пенсионеры РФ? А то ведь получают деньги и не приносят пользу никакую.
Кстати, у российских пенсионеров, работавших в "Газроме" и получающих корпоративную пенсию помимо государственной - с копроративной пенсии берут налог 13%, ну, и 15% тоже возьмут, когда примут Закон об обирании населения РФ.
...а ставки ЖКХ повышаются - оставшиеся в РФ мне пишут в твиттер и матерятся по этому поводу. А ведь я их предупреждал.
gregor 31 марта 2018 | 11:57
В Подмосковье второй раз за месяц произошел пожар в одной и той же психбольнице
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Потому ,как в этом месте ,вместо психбольницы , очередной родственник Правителя, затеял строить торговый центр .
ded62ushka 31 марта 2018 | 11:58
В этот раз эвакуация проходила намного организованнее, без паники.
bekipp 31 марта 2018 | 12:20
А как обстоят дела с пожарной безопасностью в самой думе? Двери все под контролем? Волнуюсь я за наших "народных избранников".