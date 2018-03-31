Главу ЦИК Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Главу ЦИК Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», созданный в интересах нацбезопасности Украины. Причиной стало проведение российских президентских выборов в Крыму, передает РИА Новости. На сайте сообщается, что Памфилову обвиняют также в покушении на территориальную целостность и безопасность Украины, участии в попытках легализации аннексии Крыма, а также в пропагандистских мероприятиях.
Комментарии23
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perestarok 31 марта 2018 | 11:34
"Главу ЦИК Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»"
А ей насрать на Украину.
drillerthriller 31 марта 2018 | 11:48
danko_klisma: в тебя вносят клизму ежедневно.
evgolius7 31 марта 2018 | 12:17
drillerthriller:
Его видно забанили.
Посмотрим как быстро он опять тут появится...?
hysteria 31 марта 2018 | 12:26
evgolius7: И не лень этой клизме рекомендовать с шести ников, несколько сотен пользователей?
Это же надо быть таким дебилом?
Нарожает же ......уродов?
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 11:36
Ей нужно выдать математическую премию за усовершенствование и успешное внедрение чуровской арифметики.
archibald_dandy_esquire 31 марта 2018 | 12:11
mikhail_spb_:
Элла Памфиловна Чурова поняла, что защита прав человека не приносит никаких дивидендов, кроме расстройства, а ведь хочется жить хорошо, что для неё - означает зряплату выше, чем у Ангелы Меркель и прочие бесплатные блага (список велик - от бесплатных перелётов до оплаты ЖКХ).
Умная старушка сделала свой выбор. На следующие 6 лет ей обеспечена синекура.
"Как прожить и не работать"
Российская поговорка.
glotov 31 марта 2018 | 11:47
Внесли бы сразу всех проголосовавших крымчан. Иначе логика не понятна.
sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 11:53
glotov: Подарить России треть своей страны ,устроить гражданскую войну ,обнищать до страны даже не третьего мира ,это вся ради безвиза и безгаза ! И вы думаете что эти животные руководствуются логикой !)))
glotov 31 марта 2018 | 11:49
С внесениями их понесло.
putin_itogy 31 марта 2018 | 11:50
Респект!
Но главное не это.
Главное то, что теперь Эллочка не сможет ездить в Лондон, на шоппинг...))
И в Майами, её не пустят.. ))
sculll 31 марта 2018 | 11:52
Всё теперь не отдыхать ей на оплёванных одесских пляжах и не хранить деньги в Приват-банке...
good_dobrai 31 марта 2018 | 11:54
Украина фейковое государство!
boseal 31 марта 2018 | 11:57
Неужели не найдется адекватного человека в Украине, который бы закрыл эту информационную помойку, которой является миротворец?
testmeter 31 марта 2018 | 12:03
Нехай щастить!
lion64___3 31 марта 2018 | 12:08
Вновь свынопыдоры подтвердили свой пожизненный дебилизм.
hihi2raza 31 марта 2018 | 12:12
Очень хорошо. Потом, когда крыса сдохнет, эта эллачка чурова будет сидеть за фальсификацию выборов.
gregor 31 марта 2018 | 12:13
Быть изгоем ...это в менталитете .
Так что .... для России кругом враги ,везде бяки , Америка хочУт нас завоевать и кормить , настамнет , настамнебыло , залезть в чужой огород и нагадить ... это всё менталитет . Очень хочется большинству закрыться за колючку и фиги всему Миру показывать , но выпрашивать у иностранцев приезжающих ,дать пожевать жвачку и журнал плэй бой . Менталитет ,ничего не поделать .
Ни дорог ,ни друзей .
sokal123 31 марта 2018 | 12:16
gregor: В список Магнитского ей будет в самый раз.
gregor 31 марта 2018 | 12:20
sokal123:
Мне кажется им уже всё равно будет какие списки .
Страну закроют и будут сами себя сажать по очереди .
Одни сидят ,другие сторожат ,потом меняются местами .
А будут они в списке Магнитского уже ...как то и не важно им сидя за колючкой ,слушая голос Америки по радио , и радиоточку ,где всё ширится и ширится , цветёт и благоухает ,а запад гниёт и хижина у дяди Тома разваливается . Всё по кругу , в соответствии менталитету большинства .
socialism 31 марта 2018 | 12:27
sokal123: А вы какого списка достойны? Большинство россиян место вам знает.
socialism 31 марта 2018 | 12:22
gregor: //кругом враги//
Враги только там, где они есть. И они всегда были врагами. Всю историю. А как ещё можно оценить наглосаксов и вас, их шакалов?
ded62ushka 31 марта 2018 | 12:15
Ну, пора Украине войну объявлять.
socialism 31 марта 2018 | 12:20
Сайт "миротворец" показатель сумасшествия и полного дебилизма сегодняшней украинской власти. С этим согласятся и все нормальные жители Украины.