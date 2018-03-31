Главу ЦИК Эллу Памфилову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», созданный в интересах нацбезопасности Украины. Причиной стало проведение российских президентских выборов в Крыму, передает РИА Новости. На сайте сообщается, что Памфилову обвиняют также в покушении на территориальную целостность и безопасность Украины, участии в попытках легализации аннексии Крыма, а также в пропагандистских мероприятиях.