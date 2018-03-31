Арестована Юлия Богданова, гендиректор кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежит ТЦ «Зимняя вишня»
По решению суда она будет находиться под стражей до 25 мая. Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей. Сама Богданова заявила, что торговый центр подожгли подростки. Она добавила, что не знала о неисправности системы пожаротушения, которая не сработала после возгорания. Богданова сказала, что чувствует вину за гибель людей, но не в юридическом смысле.
Комментарии5
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kryymsdyk 31 марта 2018 | 11:42
сбылись мечты народные
chapter_2 31 марта 2018 | 11:49
kryymsdyk: Хорошо, что кемеровский кондитерский комбинат суд не может взять под стражу. У силовиков силовики не бывают виноваты.
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 11:49
Интересно, а кто Юленьке подарил кондитерскую фабрику ?
Наверное Тулеев - за особые заслуги в кровати.
И вообще, что то хозяев у этой Вишни видимо-невидимо, наверное вся областная администрация там отметилась, надо же как то жить,
Вот такой бизнес на детских костях по Кемеровски.
profi1962 31 марта 2018 | 11:49
Сейчас по всей стране уничтожают разрешения, на ввод в промышленных зданиях ТРК, спасибо, на ошибках учатся, кто еще не спрятал эти документы.
ded62ushka 31 марта 2018 | 12:10
Начало "цепочки": " А чего комбинат то з(н)акрылся?"