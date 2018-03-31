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11:31, 31 марта 2018

Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»

Об этом в суде заявила руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова. Следствие требует арестовать ее, заявляя, что после пожара она пыталась сбежать в Москву. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.

Комментарии

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serge_moro 31 марта 2018 | 11:33

Мафия решила срочно переключить внимание людей с Кемерово на военные учения и испытание новой баллистической ракеты Путин пытается перехитрить судьбу и подальше отдалить события в Кемерово. Кремлевская мафия хитра и коварна и россияне оказались в капкане мафии , ,от которой они пока избавиться не могут.

evgolius7 31 марта 2018 | 11:38

По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра.

Виновато само здание ТРЦ – оно самопостроилось.

nikchimzwet886 31 марта 2018 | 11:41

evgolius7: Собянина там не было. Он бы давно снёс.

patrik04 31 марта 2018 | 11:44

Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»...

За пять лет там наверное всё перестроилось и достроилось.

serge_moro 31 марта 2018 | 11:49

nikchimzwet886: Почему Тулеев до сих пор на свободе и даже не отстранен от своих полномочий ?
Ответ лежит в желании Путина не давать в обиду отличного холуя ,который показал на всю страну,что он служит Путину ,а не народу.Путину понравилось поведение Тулеева и он сделает все,чтобы с Тулеевым все было хорошо.Не исключаю,что Тулеев,как и бывший губернатор Краснодарского края ,после Кущевки стал министром сельского хозяйства.Мы знаем,что все гадкие чиновники после очередной трагедии идут только на повышение.Видно у кремлевской мафии такое правило.

stas_russkiy 31 марта 2018 | 12:05

serge_moro: "Почему Тулеев до сих пор на свободе и даже не отстранен от своих полномочий ?..."

Вы можете представить собачку Кони уволенной или за решёткой? Вот тут именно такой случай...

bakero 31 марта 2018 | 11:55

nikchimzwet886: Собянина там не было. Он бы давно снёс.
=====
В Москве и МО множество самовольных построек и не законных перепланировок в них.

ugiazov 31 марта 2018 | 12:11

bakero: patrik04: А власти за что деньги получают?

captain_ 31 марта 2018 | 11:50

"В правительстве Великобритании назвали торговое представительство России в Лондоне "шпионским логовом" и рассматривают возможность его закрытия"

Путин просрал обширную шпионскую сеть в Британии...

bakero 31 марта 2018 | 11:53

serge_moro: от которой они пока избавиться не могут
=====
И не хотят!
Дно ещё не достигнуто, а так интересно посмотреть, что там...

gardaratat 31 марта 2018 | 12:24

serge_moro:
эх...чего не сделаешь ради нового лексуса)))...

rern 31 марта 2018 | 11:41

Вот уже ближе к делу. Так и до Тулеева дойдет.

profi1962 31 марта 2018 | 11:47

rern: 10000000%. Падишах там контролирует даже мух!

eternity88 31 марта 2018 | 11:53

rern: да это тоже бывший как и та "глава стройнадзора"

kryymsdyk 31 марта 2018 | 11:41

А чё, замглавы должен персонально проверять электропроводку? Ему принесли подписанные мнения экспертов надзора, он и подписал.

budweiser23 31 марта 2018 | 11:48

kryymsdyk: ...без «заноса» денег путинские чиновники ничего не подписывают!

dmitriy_radchenko 31 марта 2018 | 11:50

kryymsdyk: Да нет там никаких экспертов. Обычные чиновники, подшивают бумажку к бумажке, следят, чтобы буковки и циферки совпадали. Потом составляют кучу актов, ставят там тьму подписей, потом подпись ставит эта самая Танзилия Комкова, а глава тупо подписывает постановление о вводе. Он может даже и в глаза ни разу не видеть сам объект, не его забота.

airjeff 31 марта 2018 | 11:55

kryymsdyk: да он ваще ни фига не должен. даже в ведомости за свою кровно заработанную расписываться

profi1962 31 марта 2018 | 11:45

Теплее. А тот не смог бы разрешить, если бы не Султан Амирович не дал добро.

ded62ushka 31 марта 2018 | 11:55

Зам. главы лишь подтвердил полномочия и заверил подписи экспертов.

ugiazov 31 марта 2018 | 12:14

ded62ushka: Такие у него эксперты.

ded62ushka 31 марта 2018 | 12:24

ugiazov: Сядут все.

estamp 31 марта 2018 | 11:57

Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»
---
И... что? Вы еще коллективизацию вспомните

petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 11:57

Да что же это такое ?
Да это не захолустный Кемерово,а вотчина крестного отца Сицилийской мафии ...
Все повязаны, да это же сплошная коррупция и почему Путин с ней не борется , это же развал государства , покушение на Конституцию !

sbk 31 марта 2018 | 12:02

Надо же, какая эксклюзивно-неординарная ситуация!
По всей стране все иначе, а в Кемерово - вона чё!

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