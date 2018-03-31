Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»...

Об этом в суде заявила руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова. Следствие требует арестовать ее, заявляя, что после пожара она пыталась сбежать в Москву. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.