Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»
Об этом в суде заявила руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова. Следствие требует арестовать ее, заявляя, что после пожара она пыталась сбежать в Москву. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра. При этом она могла действовать в интересах своего сына, который предположительно связан с кемеровским кондитерским комбинатом — владельцем ТЦ.
Комментарии25
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serge_moro 31 марта 2018 | 11:33
Мафия решила срочно переключить внимание людей с Кемерово на военные учения и испытание новой баллистической ракеты Путин пытается перехитрить судьбу и подальше отдалить события в Кемерово. Кремлевская мафия хитра и коварна и россияне оказались в капкане мафии , ,от которой они пока избавиться не могут.
evgolius7 31 марта 2018 | 11:38
По версии СК, Комкова не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания торгово-развлекательного центра.
Виновато само здание ТРЦ – оно самопостроилось.
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 11:41
evgolius7: Собянина там не было. Он бы давно снёс.
patrik04 31 марта 2018 | 11:44
Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»...
За пять лет там наверное всё перестроилось и достроилось.
serge_moro 31 марта 2018 | 11:49
nikchimzwet886: Почему Тулеев до сих пор на свободе и даже не отстранен от своих полномочий ?
Ответ лежит в желании Путина не давать в обиду отличного холуя ,который показал на всю страну,что он служит Путину ,а не народу.Путину понравилось поведение Тулеева и он сделает все,чтобы с Тулеевым все было хорошо.Не исключаю,что Тулеев,как и бывший губернатор Краснодарского края ,после Кущевки стал министром сельского хозяйства.Мы знаем,что все гадкие чиновники после очередной трагедии идут только на повышение.Видно у кремлевской мафии такое правило.
stas_russkiy 31 марта 2018 | 12:05
serge_moro: "Почему Тулеев до сих пор на свободе и даже не отстранен от своих полномочий ?..."
Вы можете представить собачку Кони уволенной или за решёткой? Вот тут именно такой случай...
bakero 31 марта 2018 | 11:55
nikchimzwet886: Собянина там не было. Он бы давно снёс.
=====
В Москве и МО множество самовольных построек и не законных перепланировок в них.
ugiazov 31 марта 2018 | 12:11
bakero: patrik04: А власти за что деньги получают?
captain_ 31 марта 2018 | 11:50
"В правительстве Великобритании назвали торговое представительство России в Лондоне "шпионским логовом" и рассматривают возможность его закрытия"
Путин просрал обширную шпионскую сеть в Британии...
bakero 31 марта 2018 | 11:53
serge_moro: от которой они пока избавиться не могут
=====
И не хотят!
Дно ещё не достигнуто, а так интересно посмотреть, что там...
gardaratat 31 марта 2018 | 12:24
serge_moro:
эх...чего не сделаешь ради нового лексуса)))...
rern 31 марта 2018 | 11:41
Вот уже ближе к делу. Так и до Тулеева дойдет.
profi1962 31 марта 2018 | 11:47
rern: 10000000%. Падишах там контролирует даже мух!
eternity88 31 марта 2018 | 11:53
rern: да это тоже бывший как и та "глава стройнадзора"
kryymsdyk 31 марта 2018 | 11:41
А чё, замглавы должен персонально проверять электропроводку? Ему принесли подписанные мнения экспертов надзора, он и подписал.
budweiser23 31 марта 2018 | 11:48
kryymsdyk: ...без «заноса» денег путинские чиновники ничего не подписывают!
dmitriy_radchenko 31 марта 2018 | 11:50
kryymsdyk: Да нет там никаких экспертов. Обычные чиновники, подшивают бумажку к бумажке, следят, чтобы буковки и циферки совпадали. Потом составляют кучу актов, ставят там тьму подписей, потом подпись ставит эта самая Танзилия Комкова, а глава тупо подписывает постановление о вводе. Он может даже и в глаза ни разу не видеть сам объект, не его забота.
airjeff 31 марта 2018 | 11:55
kryymsdyk: да он ваще ни фига не должен. даже в ведомости за свою кровно заработанную расписываться
profi1962 31 марта 2018 | 11:45
Теплее. А тот не смог бы разрешить, если бы не Султан Амирович не дал добро.
ded62ushka 31 марта 2018 | 11:55
Зам. главы лишь подтвердил полномочия и заверил подписи экспертов.
ugiazov 31 марта 2018 | 12:14
ded62ushka: Такие у него эксперты.
ded62ushka 31 марта 2018 | 12:24
ugiazov: Сядут все.
estamp 31 марта 2018 | 11:57
Замглавы администрации Кемерово Владимир Зуб в 2013 году разрешил ввод в эксплуатацию здание ТЦ «Зимняя вишня»
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И... что? Вы еще коллективизацию вспомните
petrovitchcolyan 31 марта 2018 | 11:57
Да что же это такое ?
Да это не захолустный Кемерово,а вотчина крестного отца Сицилийской мафии ...
Все повязаны, да это же сплошная коррупция и почему Путин с ней не борется , это же развал государства , покушение на Конституцию !
sbk 31 марта 2018 | 12:02
Надо же, какая эксклюзивно-неординарная ситуация!
По всей стране все иначе, а в Кемерово - вона чё!