Z Архив новостей новости
5 13 6 6153
11:30, 31 марта 2018

Задержан миллиардер Зиявудин Магомедов, который занимает 63-е место в списке российского «Форбс»

Он является совладельцем группы «Сумма». Как сообщает ТАСС, Магомедов, а также его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел, возбужденных по статье «Мошенничество». Статус Магомедова по этим делам пока неизвестен. Бизнесмен задержан на 48 часов. Вопрос о мере пресечения будет решен сегодня. Газета КоммерсантЪ пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении более 700 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. В деле есть также эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является группа «Сумма».

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

rern 31 марта 2018 | 11:33

Принялись за Кавказ. Это хорошо.

astet 31 марта 2018 | 11:40

rern: хорошо, да не очень!
Главный российский коррупционер
до сих пор у власти..
Вор должен сидетьь в Кремле?

evgolius7 31 марта 2018 | 11:41

Дагестанский миллиардер Магомедов с состоянием в $1.5 млрд был задержан, но вскоре отпущен с состоянием в $1 млрд.

kulikdim 31 марта 2018 | 12:04

evgolius7: Да-да-да, поймут, простят...)

chapter_2 31 марта 2018 | 11:43

rern: Был миллиардер, а скоро станет бОмжем. Все в руках силовиков...

captain_ 31 марта 2018 | 11:48

За 20 лет Лубянка превратила РФию в страну из зазеркалья. В ней настоящим мужиком выступает девочка Таня из Волоколамска, а абсолютное большинство физиологических мужиков - востриковы...

vsevolodsamara 31 марта 2018 | 11:53

Барашка откормили, пора и на бойню)

ugolnikov 31 марта 2018 | 12:09

rern: он татарин . Кавказ не посягаем .

pva 31 марта 2018 | 11:50

Тот самый, кто Пескова на яхте катал?

mr_samgin 31 марта 2018 | 11:51

Руки прочь от бизнеса!
Коррупция - это гвоздь в крышку гроба социализма.

ded62ushka 31 марта 2018 | 12:03

- Подсудимый, ваше последнее слово!
- Сто тысяч.
- Суд удаляется на совещание!

socialism 31 марта 2018 | 12:16

Путину нужно продолжать в том же духе. Провести левый поворот в стране и всех миллиардеров раскулачить. Миллиарды честно заработать нельзя. Можно их только нахапать обделив других. Повернуть все финансовые реки из карманов буржуев на общее благо: пенсии, бесплатную медицину, образование и так далее. Тогда рейтинг у Путина вообще будет заоблачным. А мнение западных прихвостней не имеет никакого значения.

rampa 31 марта 2018 | 12:23

socialism: так уже раскулачивает. Ты разве еще не ощутил роста пенсий, улучшение медицины и образования? Странно

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 424 6 5864 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 315 6 5305 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7212 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 23138 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

+ Павел Грудинин все-таки сбрил усы Павел Грудинин все-таки сбрил усы ВИДЕО…

5 221 6 34294 24.03
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 185 6 11480 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15546 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 259 6 21303 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 137 6 11870 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20988 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8338 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14817 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Начальник Можайской колонии: «Они показывали зад священнослужителям» В Московском областном суде продолжается судебный процесс по делу о бунте в колонии для малолеток…

5 71 6 28167 24.03
Kтюрьмы, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19902 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14418 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Российские спецслужбы, по некоторым данным, располагают целым списком перебежчиков, подлежащих убийству В нём 8 фамилий, — утверждает бывший сотрудник КГБ, бежавший на Запад…

5 63 6 20014

Популярное за неделю

Новости

Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph

5 33 6 14313
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 122 6 186535 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 175 6 54133 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 115 6 634503 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 489084 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831676
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3380043

Сегодня в эфире