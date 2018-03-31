Задержан миллиардер Зиявудин Магомедов, который занимает 63-е место в списке российского «Форбс»
Он является совладельцем группы «Сумма». Как сообщает ТАСС, Магомедов, а также его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел, возбужденных по статье «Мошенничество». Статус Магомедова по этим делам пока неизвестен. Бизнесмен задержан на 48 часов. Вопрос о мере пресечения будет решен сегодня. Газета КоммерсантЪ пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении более 700 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. В деле есть также эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является группа «Сумма».
Комментарии13
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rern 31 марта 2018 | 11:33
Принялись за Кавказ. Это хорошо.
astet 31 марта 2018 | 11:40
rern: хорошо, да не очень!
Главный российский коррупционер
до сих пор у власти..
Вор должен сидетьь в Кремле?
evgolius7 31 марта 2018 | 11:41
Дагестанский миллиардер Магомедов с состоянием в $1.5 млрд был задержан, но вскоре отпущен с состоянием в $1 млрд.
kulikdim 31 марта 2018 | 12:04
evgolius7: Да-да-да, поймут, простят...)
chapter_2 31 марта 2018 | 11:43
rern: Был миллиардер, а скоро станет бОмжем. Все в руках силовиков...
captain_ 31 марта 2018 | 11:48
За 20 лет Лубянка превратила РФию в страну из зазеркалья. В ней настоящим мужиком выступает девочка Таня из Волоколамска, а абсолютное большинство физиологических мужиков - востриковы...
vsevolodsamara 31 марта 2018 | 11:53
Барашка откормили, пора и на бойню)
ugolnikov 31 марта 2018 | 12:09
rern: он татарин . Кавказ не посягаем .
pva 31 марта 2018 | 11:50
Тот самый, кто Пескова на яхте катал?
mr_samgin 31 марта 2018 | 11:51
Руки прочь от бизнеса!
Коррупция - это гвоздь в крышку гроба социализма.
ded62ushka 31 марта 2018 | 12:03
- Подсудимый, ваше последнее слово!
- Сто тысяч.
- Суд удаляется на совещание!
socialism 31 марта 2018 | 12:16
Путину нужно продолжать в том же духе. Провести левый поворот в стране и всех миллиардеров раскулачить. Миллиарды честно заработать нельзя. Можно их только нахапать обделив других. Повернуть все финансовые реки из карманов буржуев на общее благо: пенсии, бесплатную медицину, образование и так далее. Тогда рейтинг у Путина вообще будет заоблачным. А мнение западных прихвостней не имеет никакого значения.
rampa 31 марта 2018 | 12:23
socialism: так уже раскулачивает. Ты разве еще не ощутил роста пенсий, улучшение медицины и образования? Странно