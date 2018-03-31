Задержан миллиардер Зиявудин Магомедов, который занимает 63-е место в списке российского «Форбс»

Он является совладельцем группы «Сумма». Как сообщает ТАСС, Магомедов, а также его брат и еще несколько человек были допрошены в рамках трех дел, возбужденных по статье «Мошенничество». Статус Магомедова по этим делам пока неизвестен. Бизнесмен задержан на 48 часов. Вопрос о мере пресечения будет решен сегодня. Газета КоммерсантЪ пишет, что следственные действия связаны с делом о хищении более 700 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. В деле есть также эпизоды, связанные с Новороссийским морским торговым портом, одним из владельцев которого является группа «Сумма».