Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди сегодня похоронят в обстановке строгой секретности
Это сделано, чтобы избежать провокаций. На том, чтобы похороны прошли втайне от СМИ и общественности, настояла бывшая жена Мавроди. Она предположительно будет участвовать в прощальной церемонии. Её оплатили вкладчики МММ, знакомые умершего. Человека, которого одни называют самым большим аферистом на всём постсоветском пространстве. Другие считают Мавроди великим финансовым комбинатором, который в 90-е сколотил огромное состояние. Вкладчиками МММ, ставшей в итоге банкротом, были не менее 10ти миллионов человек. Мавроди позже скрывался от следствия, в 2007-м его осудили на 4 с половиной года за мошенничество.
Выйдя на свободу, он создал ещё одну компанию, а также запустил международную сеть МММ, она была популярна в том числе в Нигерии и Индии. Брат Мавроди, как сообщил его адвокат Александр Молохов агентству РИА, отказался разрешить захоронение на семейном участке на Хованском кладбище. Поскольку близкие люди были в плохих отношениях, отметил юрист. Он не назвал сумму, собранную на похороны Мавроди, уточнив: они цитата «пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно». Газета «МК» сообщала, что основателя МММ после его внезапной смерти несколько дней не забирают из морга, поскольку родственники не хотят заниматься похоронами. Мавроди умер предположительно от сердечного приступа в понедельник. Ему было 62 года.
Комментарии9
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nikitin43 31 марта 2018 | 11:10
мавроди достоин вывоза из кремля на лафете - за него граждане россии платили собственными деньгами непосредственно .
nikitin43 31 марта 2018 | 11:12
nikitin43: поправлюсь - платили , голосовали своими деньгами положим за нынешнюю кремлёвскую власть народ платит опосредовано через коррупцию , налоги , тупые и злобные амбиции , войны и отравления и никто прямо не называет в скр их бандитами и жуликами.
kobylamay_sosetutrampa 31 марта 2018 | 11:23
nikitin43: Мудель, тебе кто-то сказал, что если ты 5555 раз обличишь кровавый режим, то будешь жить вечно?
hrenvam 31 марта 2018 | 11:12
Конечно !
Бесследно исчезли конфискованные Камазы, полные денег...
sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 11:12
Мне одному кажется что сектанты Мавроди и сектанты нелехи непризедента зеленорожего ,это одни и те же люди!?)
general777 31 марта 2018 | 12:19
sisyan_mudachina:
"Мне одному кажется..." - когда кажется креститься надо!
А "Свидетели четвертого пришествия Солнцеликого" тоже из "секты Мавроди"? Мавроди расзводил на деньги и это была афера а теперь "кооператив Озеро" и его председятел делают это на законных основаниях.
cockeyed 31 марта 2018 | 11:24
Поступило два предложения:
первое - поместить Мавроди в Мавзолей в один саркофаг с вождём пролетариата, оба стоят друг друга;
второе - канонизировать Мавроди и его мощи отдать церкви.
Пускай поклонники Мавроди посещают его, чтобы помнить об великом комбинаторе 20-го века.
sargon5001 31 марта 2018 | 11:31
cockeyed: А может, обоих выкинуть в канаву и присыпать тонной щебня?
ruderpost 31 марта 2018 | 12:14
на новодевичьем похоронят как особо выдающуюся личность.