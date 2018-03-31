Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди сегодня похоронят в обстановке строгой секретности

Это сделано, чтобы избежать провокаций. На том, чтобы похороны прошли втайне от СМИ и общественности, настояла бывшая жена Мавроди. Она предположительно будет участвовать в прощальной церемонии. Её оплатили вкладчики МММ, знакомые умершего. Человека, которого одни называют самым большим аферистом на всём постсоветском пространстве. Другие считают Мавроди великим финансовым комбинатором, который в 90-е сколотил огромное состояние. Вкладчиками МММ, ставшей в итоге банкротом, были не менее 10ти миллионов человек. Мавроди позже скрывался от следствия, в 2007-м его осудили на 4 с половиной года за мошенничество.

Выйдя на свободу, он создал ещё одну компанию, а также запустил международную сеть МММ, она была популярна в том числе в Нигерии и Индии. Брат Мавроди, как сообщил его адвокат Александр Молохов агентству РИА, отказался разрешить захоронение на семейном участке на Хованском кладбище. Поскольку близкие люди были в плохих отношениях, отметил юрист. Он не назвал сумму, собранную на похороны Мавроди, уточнив: они цитата «пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно». Газета «МК» сообщала, что основателя МММ после его внезапной смерти несколько дней не забирают из морга, поскольку родственники не хотят заниматься похоронами. Мавроди умер предположительно от сердечного приступа в понедельник. Ему было 62 года.