Первого апреля стартует весенний призыв в армию
Уже зафиксировали первых уклонистов, — рассказал в эфире «Эха Москвы» первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.
Бурдинский добавил, что уклонистов сейчас будут разыскивать военные комиссариаты, полицейские, а также сотрудники министерства труда для привлечения к уголовной ответственности.
Комментарии26
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bozk 31 марта 2018 | 11:07
С днём дурака
gregor 31 марта 2018 | 11:08
bozk:
И призыва .
patrik04 31 марта 2018 | 11:18
Бурдинский добавил, что уклонистов сейчас будут разыскивать военные комиссариаты, полицейские, а также сотрудники министерства труда для привлечения к уголовной ответственности...
Дезертиров нужно поражать в правах - не принимать их на государственную службу (МВД, таможня, СК, прокуратура, МЧС, аэрофлот, МИД...) и вообще не брать их на работу "бюджетниками".
pavelmistery 31 марта 2018 | 12:06
Если вам повестку пришлют, пишите им "Первое апреля - никому не верь!" ))
pusto1 31 марта 2018 | 12:07
patrik04: Да и ладно. Целуйте пыльные ботинки своего гавнокомандующего. :)
evgolius7 31 марта 2018 | 11:21
Бурдинский добавил, что уклонистов сейчас будут разыскивать военные комиссариаты, полицейские, а также сотрудники министерства труда для привлечения к уголовной ответственности.
А я всё гадал нафига Путину столько людей в погонах...
Просто люди в погонах будут искать людей , что бы повесить на них ещё погоны.
Если не хочешь носить погоны будешь валить лес на Колыме.
Продумано не плохо...
irdo 31 марта 2018 | 11:24
gregor:
И призыва .
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Мамы, спасайте своих сыновей.
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 11:08
Все карательные органы начнут силой загонять молодёжь в ряды "несокрушимой и легендарной", чтобы дядя вова мог повести их в последний бой.
Ну и чтобы "повар нацдилера" и шойга наворовали себе ещё бабла.
testmeter 31 марта 2018 | 11:17
Пополнение свежего мяска в рядах ихтамнетов
cockeyed 31 марта 2018 | 11:18
В Госдуму поступило предложение всех уклонистов отправить в Европу служить в войсках НАТО в качестве боевых дырок - там всегда им рады и их боевым героическим дыркам.
kinnlade 31 марта 2018 | 11:18
Самые первые уклонисты ,это ..............ответ я думаю ясен
pavelmistery 31 марта 2018 | 12:10
kinnlade: Дети чиновников? Ну это и так понятно, ничего нового. Навальный об этом не раз писал и показывал как их сынки на западе наслаждаются жизнью, пока тут мы защищаем их шубохранилища...
ilja13 31 марта 2018 | 11:20
Если призыв начинается 1 апреля, то какие могут быть со слов представителя МО уклонисты 31 марта?????? Военные всегда отличались ОСОБЫМ складом ума и логикой...)))))
polba 31 марта 2018 | 12:00
ilja13: 13, надо полагать, это ваш возраст (сейчас, вероятно вам 15?).
Поясняю. Медкомиссии для призывников работают круглогодично. И так же круглогодично они выдают приписные свидетельства. Малолетние идиоты, пытающиеся уклониться от получения такого свидетельства называются уклонисты.
sproter 31 марта 2018 | 12:02
ilja13: причем речь идет об уголовном преследовании людей, так что это жухло с кокардой достойно пинка под зад без пенсии.
sproter 31 марта 2018 | 11:27
Сдается мне, что этот Бурбонский - мошенник. Призыв начинается 1 апреля, а уклонистов нашли уже 31 марта, как это понимать?
shai13 31 марта 2018 | 11:28
спасайся кто может?
amrigo 31 марта 2018 | 11:29
Призывать всех в армию, то же самое, как призывать всех играть на фортепиано, с какого перепуга военные навязывают профессию обществу? Пусть сами воюют и погибают, если им нравится.
polba 31 марта 2018 | 12:14
amrigo: Видимо потому, что в ряде государств армия является ПРИЗЫВНОЙ... Например в Швейцарии, Израиле (там и женщин призывают), Австрия, Эстония, Украина, Финляндия, Китай.
ostanovka 31 марта 2018 | 11:29
Да, давайте всех уклонистов загребайте, в Сирии по рашкотушкам большой расход начался после русской триумфальной победы, пополнять надо поголовье.
И в лугандон уже завезли гумконвой с мясом из России. ОБСЕ шники потребовали показать, лугандонские террористы отказались. Поголовье выгребли из фур и разместили в бывшей школе и детсаду. Потихоньку отправляют в расход.
Так что, всех, прямо из школ, собирать, в скотовозы и к месту назначения. Кто будет упираться, пусть как в Чечне их семьи за них будут три мужика поставлять вместо одного на нужды русской армии.
alehka 31 марта 2018 | 11:32
Нидерланды резко сокращают производство природного газа. В 2017 году здесь было произведено 23,6 млрд кубов газа, а в 2013 году - вдвое больше данного объема. А я все о своем , да вы здесь як всегда Путина хаете , убогие !
gregor 31 марта 2018 | 11:34
Министр обороны ,однако ....., не служил в армии .
ihor_syvoryj 31 марта 2018 | 11:51
Шойгу! В каком полкУ служил?
polba 31 марта 2018 | 12:11
ihor_syvoryj: Военная кафедра Красноярского Политехнического Института. Присвоено звание лейтенант. А что?
pavelmistery 31 марта 2018 | 12:19
polba: Каким образом он минул срочку, сразу получив звание? Мне стало интересно, оказывается не только мне:
"Самое комичное в нашей ситуации заключается в том, что сам Сергей Шойгу в армии и не служил. Вообще, у многих критиков его персоны вызывает сомнение путь, которым он смог дослужиться до звания генерал-майора, если реально он не был даже на срочке Так как же он стал военным?"
Найдете остальное по тексту в гугле/яндексе
world_nail 31 марта 2018 | 12:11
Тут у 13-летней девчушки в Кургане есть танковый пулемет - призовите, пжлста, её в армейку - девочке пострелять охота оченно.