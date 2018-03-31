Первого апреля стартует весенний призыв в армию

Уже зафиксировали первых уклонистов, — рассказал в эфире «Эха Москвы» первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

Бурдинский добавил, что уклонистов сейчас будут разыскивать военные комиссариаты, полицейские, а также сотрудники министерства труда для привлечения к уголовной ответственности.