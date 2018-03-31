Британские власти решат вопрос о закрытии российского торгпредства в Лондоне

Правительство страны может пойти на такой шаг в связи с делом Скрипаля.

Источники Daily Telegraph считают российское торгпредство «логовом шпионов» — собеседники издания заверили, что вопрос о закрытии учреждения уже находится на рассмотрении. Он связан в том числе с действиями Кремля, который выслал из России британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Очередное обострение отношений между странами произошло после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Официальный Лондон утверждает, что к этому инциденту причастны российские власти, в Москве это отрицают.

После отравления Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. 26 марта в знак солидарности к британским властям присоединились США, Канада и множество стран Евросоюза. Общее число высылаемых дипломатов превысило 150 человек.

Одним из доказательств причастности России к отравлению Великобритания считает происхождение нервно-паралитического вещества «Новичок», которое использовалось при покушении.

Как рассказал сам командир Виталий Митрофанов уже по возвращении в Москву, британцы искали запрещенные предметы. Вся проверка продлилась минут 10, однако из-за долгих согласований, в том числе с привлечением сотрудников российского посольства, вылет был задержан более чем на 2.5 часа. По словам пилота, досмотр воздушного судна производился незаконно. Его причин правоохранители так и не объяснили. Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины произошедшего.