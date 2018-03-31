Британские власти решат вопрос о закрытии российского торгпредства в Лондоне
Правительство страны может пойти на такой шаг в связи с делом Скрипаля.
Источники Daily Telegraph считают российское торгпредство «логовом шпионов» — собеседники издания заверили, что вопрос о закрытии учреждения уже находится на рассмотрении. Он связан в том числе с действиями Кремля, который выслал из России британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.
Очередное обострение отношений между странами произошло после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Официальный Лондон утверждает, что к этому инциденту причастны российские власти, в Москве это отрицают.
После отравления Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. 26 марта в знак солидарности к британским властям присоединились США, Канада и множество стран Евросоюза. Общее число высылаемых дипломатов превысило 150 человек.
Одним из доказательств причастности России к отравлению Великобритания считает происхождение нервно-паралитического вещества «Новичок», которое использовалось при покушении.
Как рассказал сам командир Виталий Митрофанов уже по возвращении в Москву, британцы искали запрещенные предметы. Вся проверка продлилась минут 10, однако из-за долгих согласований, в том числе с привлечением сотрудников российского посольства, вылет был задержан более чем на 2.5 часа. По словам пилота, досмотр воздушного судна производился незаконно. Его причин правоохранители так и не объяснили. Посольство России в Великобритании направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины произошедшего.
Комментарии28
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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 11:06
А зачем вообще нужно это "торгпредство"?
Для шикарной жизни детишек элитки?
Или это паучье гнездо шпионов?
vladimirbelarus 31 марта 2018 | 11:09
mikhail_spb_: Кокаинисты свили гнездо, развлекались на папкины гроши.
patrik04 31 марта 2018 | 11:13
Источники Daily Telegraph считают российское торгпредство «логовом шпионов» — собеседники издания заверили, что вопрос о закрытии учреждения уже находится на рассмотрении...
Логово шпионов, конечно надо закрывать, благо есть такой повод. Если бы Скрипалей не отравил В.Путин, то Серёгу и Юлию должны были отравить британские борцы с русскими шпионами.
kobylamay_sosetutrampa 31 марта 2018 | 11:25
Я не понимаю, почему эти британские мудаки ещё не начали жечь книги на русском языке?
hysteria 31 марта 2018 | 11:31
kobylamay_sosetutrampa: Их просто там нет.
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 11:44
kobylamay_sosetutrampa: Эти британские мудвки уже сожгли книги на русском языке. Было это в 16-17 веках.
nikitin43 31 марта 2018 | 11:31
patrik04: из развитых стран только израиль не высылает российских дипов , научив русских письменному языку и печати они относятся к россии как к своим детям , сунут чё-нить в рот ну и пусть сосут.
hrenvam 31 марта 2018 | 11:09
mikhail_spb_: Представляете, какая истерика царит в семьях "высланных" ?
Сколько взяток было уплачено,сколько личных связей поднято, чтобы сынок попал не в Зимбабве, а в Штаты - всё зря...
detul 31 марта 2018 | 11:24
hrenvam: а что истерить ?? Мест, где будет востребован опыт высланных из Штатов - полно. А вот высланных из России вполне возможно как раз ожидают в Зимбабве ... Ну не будут же они шпионить в союзных странах .... или будут?
seryj_wolk 31 марта 2018 | 11:32
detul: Сомневаюсь, что этих с опытом Штатов, ВБ и Европы аккредитируют в развитых странах. Больше, чем на Зимбабве им рассчитывать нечего.
detul 31 марта 2018 | 12:27
seryj_wolk: Если назовут фамилии, то конечно не аккредитуют, но пока все идет в правильном русле. Никаких фамилий на публику, а значит примут и в США и в ЕС. Но Вы не высказались о тех, кого высылают из России. Они-то куда пойдут? в страны СНГ, в Зимбабве, или на биржу труда?
haldey 31 марта 2018 | 11:13
mikhail_spb_: Правильное решение, мы тоже за... Нахрен нам там шуваловская недвижимость, Лондон конфискуй, он не оправдал ваших ожиданий))) Тварь подпиндосная... Лишите навального его печенек, он тоже не оправдал))) Чичваркина выкиньте из страны... А мы тут под шумок кое что тоже подчистим.
clandestino 31 марта 2018 | 11:33
haldey: Грязюку из-под ногтей?
raffal 31 марта 2018 | 11:35
haldey: А мы тут под шумок кое что тоже подчистим....
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Кое-что? Ну-ну...Тут всю страну чистить надо. Причём, с самого-самого верха. Откуда рыба гниёт, не забыли? А Навальный, как бы к нему не относиться, не причинил России никакого вреда.
lavrentiy79 31 марта 2018 | 11:52
raffal: ===Тут всю страну чистить надо. Причём, с самого-самого верха. Откуда рыба гниёт, не забыли? ===
С этим полностью согласен.
=== А Навальный, как бы к нему не относиться, не причинил России никакого вреда. ===
"Никакого" - спорно. "Мелкий вред" - это к кировчанам и Усманову. А "по-крупному" у г-на Навального не получается, потому что возможностей не имеет. Так... зудит, как комар, да "новости", в большинстве своём - фейковые, в интернет выкладывает.
raffal 31 марта 2018 | 12:11
lavrentiy79:
Отчего же власть в ужасе от этого "комара" и всю державную псарню на него натравила? Это на какого-то "зудящего комара"? Ну-ну... А "мелкий вред" так это навесила на него правящая Россией мафия, чтобы свою, мафиозную, воровскую, блатную, глубоко антинародную "малину" прикрыть. Вот от кого вред не малый, а гигантский.
Никакого вреда от Навального нет. Польза есть. А упрёк, что не получается "по-крупному" это тоже из разряда ярлыков, которые можно навесить на каждого, кто не пришёлся по нраву.
Гниёт страна. Гниение её началось не сейчас, а много-много лет назад. Большевистская банда только ускорила её гниение. Но страна большая, народ терпеливый и забитый, ментальность холопская. Только вельможи очень глупые, решив бросить перчатку всему миру и накачав своих холопов "патриотизмом". Зелье сильное. Ломка будет тяжкой.
edyatel 31 марта 2018 | 12:19
raffal: Туалет тоже вреда не приносит, но воняет неимоверно, хуже чем тухлая рыба.
odobryam_s 31 марта 2018 | 11:06
Опять переиграл....
samkos 31 марта 2018 | 11:14
Логово шпионов должно быть ликвидировано. Двух мнений быть не может.
sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 11:22
samkos: Не ссы ,ликвидируем ,поедут англосаксы из России подгоняемые волшебными пенделями на свой остров вечных туманов и сплина ! Мы еще услышим бред сквозь сопли от терезы мэй и барбариса лохматого !)))
lavrentiy79 31 марта 2018 | 11:29
samkos: ===Логово шпионов должно быть ликвидировано.===
Давайте тогда "ликвидируем" Британию, как первоисточник, так сказать... Там, именно в Британии, основное "логово" "рыцарей плаща и кинжала".
boseal 31 марта 2018 | 11:19
Судя по всему английские власти посетил вирус из "незалежной", ибо день у них теперь начинается с раздумий, чтобы еще такого сделать этим русским, которые почему-то не хотят признаться в том, чего не совершали. Надеюсь до сноса памятников дело не дойдет.
kinnlade 31 марта 2018 | 11:22
boseal: С них станится
cedegrinn 31 марта 2018 | 11:21
Ежели с той стороны посмотреть - шпиен.
А с этой стороны - разведчик.
slesar_ev 31 марта 2018 | 11:24
И всё таки ЭТО продолжение скрип"ичного евроконцерта "Вброс дохлого кота" под управлением дирижёра из Фашингтона.
Метод Бориса Джонсона 5-летней давности:
"... в газете «Телеграф» за 3 марта 2013 года. Процитируем нынешнего британского министра иностранных дел дословно.
«Чтобы понять то, что произошло в Европе на прошлой неделе, подзаймем слов из богатого языка австралийской политики. Предположим, вы проигрываете спор. Факты полностью против вас, и чем больше люди фокусируются на том, что реально происходит, тем хуже для вас. В таких условиях самое лучшее, что вы можете сделать, — это совершить маневр, который один тертый политтехнолог называл «бросить дохлого кота на стол». Есть абсолютно понятный эффект от дохлого кота на обеденном столе — и это не о том, что люди почувствуют испуг и отвращение. Это правда, но это неважно. Главное, как говорил мой австралийский друг, что все заорут: «Ой, дохлый кот на столе!» Другими словами, они будут говорить о дохлом коте, то есть о чем вам хочется, чтобы они говорили, и перестанут говорить о вещах, с которыми у вас проблемы...»
good_dobrai 31 марта 2018 | 11:27
Видать торопится Англия нагадить России в карман
Пока со Скирапалём не раскроется обман!
vsexnezabanite 31 марта 2018 | 11:40
Вся проверка продлилась минут 10, однако из-за долгих согласований, в том числе с привлечением сотрудников
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а зачем так врать уховцы?
nikchimzwet886 31 марта 2018 | 11:48
Я не понял, а чего это у нас до сих пор в метро станции на английском языке объявляют? Пора это прекратить. Пусть, кому надо русский учат.