Z Архив новостей новости
5 1 6 115
10:32, 31 марта 2018

Сегодня после двухнедельного перерыва возобновиться чемпионат России по футболу

В программе дня сразу четыре матча. Центральный матч дня пройдет в Черкизово. Тут бы сказать, что «Локомотив» принимает «Амкар», как это будет по факту. Но, юридически, это пермяки принимают «Локомотив», просто на его стадионе. Эта история вызвала нешуточный скандал. Железнодорожники предложили «Амкару», чей стадион временно лишен аккредитации на проведение матчей Премьер-Лиги, провести игру в Москве.

Формально хозяином будет считать «Амкар», который еще и получит выручку от продажи билетов на как бы домашний матч. Тут, разумеется, взбунтовались и запротестовала конкуренты «Локомотива», который, напомню, лидирует в чемпионате с пятиочковым отрывом и игрой в запасе. «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» дружно намекнули, что переносить на свою арену выездные матчи не вполне честно, хотя трое их этого списка в прошлом такие фокусы тоже проделывали. Кроме того в субботу «Спартак» сыграет с «Тосно», «Динамо» с тульским «Арсеналом», а «Ахмат» примет в Грозном «СКА-Хабаровск». Еще четыре матча пройдут в воскресение.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

hysteria 31 марта 2018 | 10:49

Сегодня после двухнедельного перерыва возобновиться чемпионат России по гонянию мячика./ футболом это никак не назовешь./

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 423 6 5826 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 330 6 5226 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 323 6 7180 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22930 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

+ Павел Грудинин все-таки сбрил усы Павел Грудинин все-таки сбрил усы ВИДЕО…

5 220 6 34245 24.03
8читать ;смотреть
Kвидео, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 185 6 11453 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 158 6 15533 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 259 6 21298 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 135 6 11751 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 219 6 20982 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8311 29.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Подняли с колен, чтобы их потрогать Сидели бы в своих замшелых комитетах, ходили в телевизор поносить Запад, но им этого мало – им надо в высшую школу совать свои охочие руки

5 73 6 14798 24.03
Kэтика, общество, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Начальник Можайской колонии: «Они показывали зад священнослужителям» В Московском областном суде продолжается судебный процесс по делу о бунте в колонии для малолеток…

5 71 6 28150 24.03
Kтюрьмы, общество, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19879 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

В этом и заключается парадокс электорального поведения. Когда виноват кто угодно, но существует некая высшая сила в прямом и переносном смысле, которая смотрит как бы со своих вершин чуть ли не из поднебесья…

5 49 6 14168 24.03
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14415 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события

Популярное за неделю

Новости

Британские власти намерены рассмотреть вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне Его считают «логовом шпионов», пишет газета The Telegraph

5 28 6 13788
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 122 6 184922 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 174 6 53716 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 109 6 633681 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 488567 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6831508
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3379839

Сегодня в эфире