Сегодня после двухнедельного перерыва возобновиться чемпионат России по футболу

В программе дня сразу четыре матча. Центральный матч дня пройдет в Черкизово. Тут бы сказать, что «Локомотив» принимает «Амкар», как это будет по факту. Но, юридически, это пермяки принимают «Локомотив», просто на его стадионе. Эта история вызвала нешуточный скандал. Железнодорожники предложили «Амкару», чей стадион временно лишен аккредитации на проведение матчей Премьер-Лиги, провести игру в Москве.

Формально хозяином будет считать «Амкар», который еще и получит выручку от продажи билетов на как бы домашний матч. Тут, разумеется, взбунтовались и запротестовала конкуренты «Локомотива», который, напомню, лидирует в чемпионате с пятиочковым отрывом и игрой в запасе. «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» дружно намекнули, что переносить на свою арену выездные матчи не вполне честно, хотя трое их этого списка в прошлом такие фокусы тоже проделывали. Кроме того в субботу «Спартак» сыграет с «Тосно», «Динамо» с тульским «Арсеналом», а «Ахмат» примет в Грозном «СКА-Хабаровск». Еще четыре матча пройдут в воскресение.