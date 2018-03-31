Досмотр российского самолета в лондонском аэропорту не был связан с «делом Скрипаля»
Досмотр российского самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту был стандартной, расширенной проверкой лайнера, прибывшего из страны с повышенным уровнем риска. Об этом пишет газета «Телеграф», ссылаясь на источники в британском правительстве. Как отмечается, это не связано с расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомним, досмотр самолета таможенной службой произошел накануне в аэропорту «Хитроу». Он продлился около 10 минут – лайнер осмотрели 5-6 человек с собаками.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 10:37
Теперь Россия из ядерной супердержавы превратилась в страну с повышенным уровнем риска.
А где же растущее величие?
orlov_a_v 31 марта 2018 | 10:40
А англичанка реально гадит.) мелкие и подлые людишки.)
sbk 31 марта 2018 | 10:50
orlov_a_v: Гадит стандартными процедурами? Вы в своем уме?
Какой закон нарушен, просветите?
vladimirbelarus 31 марта 2018 | 10:40
Просто репутация МИДовцев-кокаинистов такая, что теперь станут проверять всё и пересчитывыать ложечки после вас.
proxxit 31 марта 2018 | 10:47
vladimirbelarus:
Вы - белорусские проститутки, без кокса - некомильфо...
seryj_wolk 31 марта 2018 | 10:40
Страна с повышенным уровнем риска - так на языке дипломатии в наше время называют изгоев!
leon0109 31 марта 2018 | 10:41
В понимании ваты величие - это когда Россию все боятся. Не осознают, орки, что все уже просто шарахаются от неё, как от прокажённой, от чумной...
gluhoy2250 31 марта 2018 | 10:43
Да, видать не зря знакомый называл джентльменов -жоклименами ( от слова жо...)! Нагло-саксы деградируют на глазах всего удивленного мира! Деградация началась с появления третьего пола!
ura_123 31 марта 2018 | 10:54
gluhoy2250: Удивлённый мир это конечно рассеюшка и Науру с Вануату?
all_seeing74 31 марта 2018 | 10:45
Тоисть, росия попала наконецто в разряд стран типо науру, где людей едят, и это стандартная процедура досмотра, ну так и чо возмущаемся?!))) мыж к этому и стремились! Гордиться надо!! Теперь нас наконец зауважали, раньше не обращали внимания, а теперь как мы прилетаем, вздрагивают!!)))))
sproter 31 марта 2018 | 10:50
Зря искали. Для перевозки кокаина у нас есть мид и специальный летный отряд.