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10:31, 31 марта 2018

Досмотр российского самолета в лондонском аэропорту не был связан с «делом Скрипаля»

Досмотр российского самолета компании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту был стандартной, расширенной проверкой лайнера, прибывшего из страны с повышенным уровнем риска. Об этом пишет газета «Телеграф», ссылаясь на источники в британском правительстве. Как отмечается, это не связано с расследованием отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, досмотр самолета таможенной службой произошел накануне в аэропорту «Хитроу». Он продлился около 10 минут – лайнер осмотрели 5-6 человек с собаками.

Комментарии

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mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 10:37


Теперь Россия из ядерной супердержавы превратилась в страну с повышенным уровнем риска.
А где же растущее величие?

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orlov_a_v 31 марта 2018 | 10:40

А англичанка реально гадит.) мелкие и подлые людишки.)

sbk 31 марта 2018 | 10:50

orlov_a_v: Гадит стандартными процедурами? Вы в своем уме?
Какой закон нарушен, просветите?

vladimirbelarus 31 марта 2018 | 10:40

Просто репутация МИДовцев-кокаинистов такая, что теперь станут проверять всё и пересчитывыать ложечки после вас.

proxxit 31 марта 2018 | 10:47

vladimirbelarus:

Вы - белорусские проститутки, без кокса - некомильфо...

seryj_wolk 31 марта 2018 | 10:40

Страна с повышенным уровнем риска - так на языке дипломатии в наше время называют изгоев!

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leon0109 31 марта 2018 | 10:41

В понимании ваты величие - это когда Россию все боятся. Не осознают, орки, что все уже просто шарахаются от неё, как от прокажённой, от чумной...

gluhoy2250 31 марта 2018 | 10:43

Да, видать не зря знакомый называл джентльменов -жоклименами ( от слова жо...)! Нагло-саксы деградируют на глазах всего удивленного мира! Деградация началась с появления третьего пола!

ura_123 31 марта 2018 | 10:54

gluhoy2250: Удивлённый мир это конечно рассеюшка и Науру с Вануату?

all_seeing74 31 марта 2018 | 10:45

Тоисть, росия попала наконецто в разряд стран типо науру, где людей едят, и это стандартная процедура досмотра, ну так и чо возмущаемся?!))) мыж к этому и стремились! Гордиться надо!! Теперь нас наконец зауважали, раньше не обращали внимания, а теперь как мы прилетаем, вздрагивают!!)))))

sproter 31 марта 2018 | 10:50

Зря искали. Для перевозки кокаина у нас есть мид и специальный летный отряд.

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