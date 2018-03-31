Правительство Великобритании готово закрыть российское торгпредство в Лондоне

Об этом пишет газета «Телеграф». Британские власти считают торговое представительство «логовом шпионов». Закрытие торговой миссии, как отмечает газета, может стать очередным ответом Лондона Москве в рамках дела Скрипаля. Отмечается, что помимо торгпредства у Кремля есть еще три основные базы в Великобритании – посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах.