Правительство Великобритании готово закрыть российское торгпредство в Лондоне
Об этом пишет газета «Телеграф». Британские власти считают торговое представительство «логовом шпионов». Закрытие торговой миссии, как отмечает газета, может стать очередным ответом Лондона Москве в рамках дела Скрипаля. Отмечается, что помимо торгпредства у Кремля есть еще три основные базы в Великобритании – посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах.
Комментарии18
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aorswen 31 марта 2018 | 10:33
Отлично! Гоните нахер орков в мордор!
kottigr1 31 марта 2018 | 10:36
aorswen: Англия ставит путинскую РФ на то место, которое она реально заслуживает.. "Банановая Республика", под управлением несменяемого диктатора, заселенная белыми неграми..
sisyan_mudachina 31 марта 2018 | 10:41
kottigr1: Аналогичное логово английских шпионов и в России есть , надо закроем ,в чем проблема то !) Но ...по чисто дерьмократичесой тупизне ,начнутся крики : а нас то за что !
odobryam_s 31 марта 2018 | 10:43
sisyan_mudachina: Проблема в том, что на самом деле наша верхушка целиком и есть английские (и не только) агенты....
slesar_ev 31 марта 2018 | 10:50
Это продолжение скрипичного евроконцерта "Вброс дохлого кота" под управлением дирижёра из Фашингтона.
Метод Бориса Джонсона 5-летней давности
"...Например, в газете «Телеграф» за 3 марта 2013 года. Процитируем нынешнего британского министра иностранных дел дословно.
«Чтобы понять то, что произошло в Европе на прошлой неделе, подзаймем слов из богатого языка австралийской политики. Предположим, вы проигрываете спор. Факты полностью против вас, и чем больше люди фокусируются на том, что реально происходит, тем хуже для вас. В таких условиях самое лучшее, что вы можете сделать, — это совершить маневр, который один тертый политтехнолог называл «бросить дохлого кота на стол». Есть абсолютно понятный эффект от дохлого кота на обеденном столе — и это не о том, что люди почувствуют испуг и отвращение. Это правда, но это неважно. Главное, как говорил мой австралийский друг, что все заорут: «Ой, дохлый кот на столе!» Другими словами, они будут говорить о дохлом коте, то есть о чем вам хочется, чтобы они говорили, и перестанут говорить о вещах, с которыми у вас проблемы...»
sumars 31 марта 2018 | 10:38
aorswen: ссаными тряпками:)
mikhail_spb_ 31 марта 2018 | 10:34
Многие дети элитки ("мгимо финишд") отправятся на горячо любимую Родину дышать сероводородом и кушать импортозамещённые пищепродукты.
sculll 31 марта 2018 | 10:51
mikhail_spb_: и что? Сон потеряешь?
protvik 31 марта 2018 | 10:55
mikhail_spb_: Многие уже остались, променяв патриотическое благополучие на на место подальше от него. А патриоты пополнят ряды и еще теснее сомкнут ряды коррупционеров вокруг национального лидера.
terens 31 марта 2018 | 10:36
Давно пора патриотов РФ вернуть в места их обожания.
klegg 31 марта 2018 | 10:39
Совсем страх потеряли, не боятся даже путинских мультиков!
monterado_ancona_marche 31 марта 2018 | 10:45
Британия решила грести прочь от Европы в сторону Америки.
Что ж, Титаник и Бермудский Треугольник ей в помощь!..))
А, ещё и Кракен или Годзилла, с которыми сравнила Россию очаровательная минетчица Хизер Науэрт...))
pulalala 31 марта 2018 | 10:47
Вернем все графства в родную гавань!
#LondonНаш
world_nail 31 марта 2018 | 10:47
Придетса англосаксам носить вместо россиянских товаров - сарафанов и лаптей - товары лягушатников - Nina Ricci und Versace
proxxit 31 марта 2018 | 10:53
world_nail:
Смешно, что Вы - вонючая совковая портянка не знаете, что Ricci und Versace итальянские фамилии...
Откуда вас придурков ФСБ набирает - одному Навальному ведомо.
kir_pich_101 31 марта 2018 | 10:52
Список продаваемых товаров посмотреть бы...
Матрёшки?
Балалайки?
Сок берёзовый?
profi1962 31 марта 2018 | 10:53
Домой не получившиеся Садко, домой плывите в наши трущобы, бизнес поднимайте в деревнях без газа и света.
sculll 31 марта 2018 | 10:53
Интересно через сколько секунд либерастные гов_оеды начнут верещать о самоизоляции после того , как британскому торгпредству дадут пинка под зад.