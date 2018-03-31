Арестована Юлия Богданова, гендиректор кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежит ТЦ «Зимняя вишня»

По решению суда она будет находиться под стражей до 25 мая. Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей. Сама Богданова заявила, что торговый центр подожгли подростки. Она добавила, что не знала о неисправности системы пожаротушения, которая не сработала после возгорания. Богданова сказала, что чувствует вину за гибель людей, но не в юридическом смысле.