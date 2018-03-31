Арестована Юлия Богданова, гендиректор кемеровского кондитерского комбината, которому принадлежит ТЦ «Зимняя вишня»
По решению суда она будет находиться под стражей до 25 мая. Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей. Сама Богданова заявила, что торговый центр подожгли подростки. Она добавила, что не знала о неисправности системы пожаротушения, которая не сработала после возгорания. Богданова сказала, что чувствует вину за гибель людей, но не в юридическом смысле.
Комментарии7
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kottigr1 31 марта 2018 | 10:33
Веры изовравшейся власти никакой.. Лучше бы привлекли авторитетных иностранных экспертов, которые смогли бы дать то заключение о причинах трагедии, которому можно было бы больше доверять..
kryymsdyk 31 марта 2018 | 10:38
Тётка всю жизнь интриговала, зубами вгрызалась, и спала с кем надо, и на жертвы шла, чтобы стать генеральным директором. А тут такое... судьба играет человеком.
sceptik 31 марта 2018 | 10:41
А какой смысл держать её под стражей?
eternity88 31 марта 2018 | 10:44
sceptik: а вот так сейчас будут умиротворять преданных на 85х85% путину погорельцев. не реальных же собственников, которых без милости тулеева в кемерово не существует, сажать, даже для виду. вон, уже и "виновную чиновницу" нашли, правда бывшую, но кто теперь скажет, что "власть своих отмазывает"?
hysteria 31 марта 2018 | 10:45
sceptik: Понять, простить и отпустить..)))
profi1962 31 марта 2018 | 10:51
А холопы схавают. Им чем больше посадят тем лучше, через 2 месяца, устаканится и выпустят с компенсацией морального ущерба.
rern 31 марта 2018 | 10:54
Тулеева "Путин прости" арестуют? Ведь наверно не один такой самострой построил Омен.